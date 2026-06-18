APES 2026: Meer dan 2.000 Chinese fabrieken, rechtstreekse inkoop bij één fabrikant, maximale marges voor kopers

SHANGHAI, 18 juni 2026 /PRNewswire/ -- APES Auto Parts Expo Shanghai 2026, China's No.1 Auto Parts Expo for Global Market vindt plaats van 5 tot en met 7 augustus 2026 in het National Exhibition and Convention Center (NECC) in Shanghai. APES 2026 verenigt meer dan 2.000 geverifieerde fabrieken in 60.000 vierkante meter aan tentoonstellingsruimte, waarbij uit 60 landen naar verwachting meer dan 35.000 bezoekers uit het bedrijfsleven zullen deelnemen. Meer dan 1.000 nieuwe producten zullen ter plaatse worden gelanceerd, waardoor een one-stop sourcing-platform wordt geleverd waar kopers rechtstreeks contact hebben met fabrikanten - geen tussenpersonen, geen markups, alleen pure fabriekswaarde op de halfjaarlijkse bijeenkomst.

Acht hoofdcategorieën bestrijken de volledige toeleveringsketen: chassis, motor en elektrische onderdelen (50% van de tentoonstelling), transmissie/aandrijflijn en carrosserieonderdelen (20%), slijtageonderdelen (15%), AC-systemen (8%) en NEV-onderdelen (7%). Voor het eerst worden 12 industriële kernclusters tentoongesteld, waaronder: Yuyan levert chassis en motorsystemen; Ruian biedt elektrische onderdelen en chassiscomponenten; Qinghe is een filterspecialist; Dongying-Yantai produceert remschijven; Longquan richt zich op airconditioningslijnen en kleppen; Hejian herfabriceert starters, alternatoren en koppeling; zowel Shiyan als Jinan leveren vrachtwagens voor zwaar transport. Shiyan levert motoren, transmissies, assen, cabines en frames, terwijl Jinan hydrauliek en elektrische onderdelen toevoegt; Changzhou/Danyang maakt externe onderdelen zoals lampen, bumpers en grilles; Wenzhouhuan Hengshui levert elektronica en precisiecomponenten; Hengshui produceert remblokken; en Baoying produceert plaatwerk, stansonderdelen en onderdelen voor de constructie.

APES zal, in samenwerking met QPZONE, tijdens de show de Gold Chain Awards onthullen, ontworpen om overzeese kopers te helpen de belangrijkste spelers in de toeleveringsketen van auto-onderdelen in China efficiënt te identificeren. De prijs bestaat uit drie categorieën: China's Premier Auto Parts Manufacturers, China's Premier Auto Parts Integrators en China's Premier Auto Parts Service Providers, de eerste met 100 fabrieken die volledige R&D, productie en QC omvatten; de tweede met 100 experts in systeemintegratie voor alle grote merken; en de derde die logistiek, opslag, handel, e-commerce, certificering en digitale oplossingen biedt voor wereldwijde uitbreiding.

Exclusieve groepsvoordelen zijn beschikbaar voor kopers die de show bijwonen. Groepen van 2 personen krijgen twee nachten gratis accommodatie en voorrang bij fabrieksrondleidingen. Groepen van 5 of meer personen kunnen ook gratis gebruikmaken van de pendeldienst van de luchthaven voor aankomst en vertrek. Meer informatie vindt u op https://www.huaautoparts.com/en.

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