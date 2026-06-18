APES 2026 : Plus de 2 000 usines chinoises, un service d'approvisionnement direct tout-en-un - Optimisation des marges des acheteurs

SHANGHAI, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le salon APES Auto Parts Expo Shanghai 2026, premier salon chinois dédié aux pièces automobiles pour le marché mondial, se tiendra du 5 au 7 août 2026 au Centre national des expositions et des congrès (NECC) de Shanghai. APES 2026 rassemble plus de 2 000 fabricants certifiés sur une surface d'exposition dédiée de 60 000 m², et devrait accueillir plus de 35 000 visiteurs professionnels venus de 60 pays. Plus de 1 000 nouveaux produits seront lancés sur place, offrant ainsi une plateforme d'approvisionnement tout-en-un où les acheteurs peuvent entrer directement en contact avec les fabricants — sans intermédiaires, sans majorations, uniquement au prix direct d'usine — lors de ce rendez-vous de mi-année.

Huit grandes catégories couvrent l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement : le châssis, le moteur et les composants électriques (50 % du salon), la transmission et les pièces de carrosserie (20 %), les pièces d'usure (15 %), les systèmes de climatisation (8 %) et les composants des véhicules électriques légers (7 %). Pour la première fois, les 12 pôles industriels seront mis à l'honneur, notamment : Yuhuan fournit des châssis et des systèmes moteurs ; Ruian propose des composants électriques et des pièces de châssis ; Qinghe est spécialisé dans les filtres ; Dongying–Yantai produit des disques de frein ; Longquan se concentre sur les conduites et les vannes de climatisation ; Hejian assure la remise à neuf de démarreurs, d'alternateurs et d'embrayages ; Shiyan et Jinan sont toutes deux spécialisées dans les poids lourds : Shiyan couvre les moteurs, les transmissions, les essieux, les cabines et les châssis, tandis que Jinan ajoute les systèmes hydrauliques et électriques ; Changzhou/Danyang fabrique des pièces extérieures telles que des feux, des pare-chocs et des calandres ; Wenzhou fournit des composants électroniques et de précision ; Hengshui fabrique des plaquettes de frein ; et Baoying produit de la tôle, des pièces embouties et des éléments structurels.

APES, en partenariat avec QPZONE, dévoilera les « Gold Chain Awards » lors du salon. Ces prix ont pour objectif d'aider les acheteurs étrangers à identifier efficacement les principaux acteurs de la chaîne d'approvisionnement chinoise en pièces détachées automobiles. Ce prix comprend trois catégories : Les principaux fabricants chinois de pièces automobiles; les principaux intégrateurs chinois de pièces automobiles et les principaux prestataires de services chinois dans le domaine des pièces automobiles, le premier comptant 100 usines couvrant l'ensemble des processus de R&D, de production et de contrôle qualité ; le deuxième, qui compte 100 experts en intégration de systèmes pour toutes les grandes marques ; et le troisième, qui propose des solutions de logistique, d'entreposage, de commerce, de commerce électronique, de certification et des solutions numériques pour l'expansion mondiale.

Des avantages exclusifs réservés aux groupes sont proposés aux acheteurs de présents au salon. Les groupes de deux personnes bénéficieront de deux nuits d'hébergement gratuites et d'un accès prioritaire aux visites d'usine. Les groupes de 5 personnes ou plus bénéficieront également d'un service de navette gratuit depuis et vers l'aéroport, à l'arrivée et au départ. Pour plus d'informations, consultez les sites, https://www.huaautoparts.com/en et.

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