APES 2026：2000+中國汽配源頭工廠齊亮劍，創汽配出海新格局
新聞提供者APES
22 6月, 2026, 09:58 CST
上海2026年6月18日 /美通社/ -- 2026 APES上海國際汽配展將於2026年8月5日至7日在國家會展中心（上海）盛大開幕。定位「中國汽配出海第一展」，APES將匯聚超過2000家通過認證的源頭工廠，展出面積達60,000平方米，預計吸引來自60個國家的35,000多名專業觀眾。現場還將首發1000餘款新品，助力海外買家在銷售旺季來臨前搶先鎖定源頭貨源。
本屆APES參展企業均為100%汽配源頭工廠，覆蓋傳統燃油車核心部件到新能源汽車零部件的全品類矩陣，為採購方提供直接從製造端切入的供應鏈入口。各品類供應占比清晰：底盤件、發動機件、電器件三大品類共佔50%，構成展會的供應主力；傳動與變速箱件及車身件共佔20%；易損件占比15%；空調系統與新能源汽車零部件分別占8%和7%。八大品類形成梯度化的供應矩陣，採購方可按需求權重快速匹配目標工廠集群。
八大品類背後，是全國產業基地以硬核產能構築的堅實支撐。APES將匯聚中國汽配版圖上的12大核心產業基地，助力海外買家一站看盡中國汽配供應鏈的產能規模與細分市場統治力。包括：
- 浙江玉環主打底盤和發動機，產品涵蓋37個系列、6000多個品種。主導產品涵蓋轉向系統、制動系統、傳動系統、懸架系統等底盤部件，以及配氣系統、冷卻系統、潤滑系統等發動機部件。
- 浙江瑞安主打電器件和底盤件，產品涵蓋12大類、5000多個品種。主導產品涵蓋車身附件、發動機及底盤零部件、新能源電控核心部件、智能網聯配件等。
- 河北清河主打濾清器，產品涵蓋空氣濾清器、機油濾清器、燃油濾清器等多個系列、數千種型號。主導產品涵蓋空氣濾清器、機油濾清器、燃油濾清器、空調濾清器及密封條等。
- 山東東營•煙台主打剎車盤，產品涵蓋1000多個品種、10000多個型號，年產能達1億片。主導產品涵蓋剎車盤、剎車轂、制動蹄等制動系統部件。
- 浙江龍泉主打空調管閥件，產品涵蓋200餘個系列、6000多種型號。主導產品涵蓋空調管路、閥件、平行流冷凝器、蒸發器等空調系統部件。
- 河北河間主打起動機、發電機再製造，產品涵蓋起動機、發電機、離合器等多個系列、數千種型號，年產量1400多萬台。主導產品涵蓋汽車起動機、發電機、離合器及各類再製造零部件。
- 湖北十堰主打輕卡配件和重卡配件，產品涵蓋100多種車型、10000多種零部件。主導產品涵蓋發動機、變速箱、車橋、駕駛室、車架等關鍵總成及零部件。
- 山東濟南主打重卡配件，產品涵蓋重卡發動機、變速箱、車橋、液壓件等系列。主導產品涵蓋重卡發動機、變速箱、車橋、液壓系統及電氣系統等。
- 常州/丹陽主打外飾件，產品涵蓋汽車燈具、保險槓、後視鏡、內外飾件等系列、數千種型號。主導產品涵蓋汽車燈具、保險槓、後視鏡、發動機罩、格柵等全車覆蓋件。
- 浙江溫州主打電子和精密電器，產品涵蓋12大品類、5000餘系列。主導產品涵蓋傳感器、連接器、控制器、微電機、電連接組件等精密電器件。
- 河北衡水主打剎車片，產品涵蓋鼓式、盤式兩大系列、近3000種型號。主導產品涵蓋盤式剎車片、鼓式剎車片及制動襯片等。
- 江蘇寶應主打鈑金件，產品涵蓋鈑金件、內外飾件、壓鑄件等近千個品種。主導產品涵蓋車身鈑金件、底盤鈑金件、沖壓件及結構件等。
同時，APES與汽配圈強強聯手，將在展會現場首次發佈「金鏈獎全球榜單」，旨在賦能海外買家高效鎖定中國汽配供應鏈中的核心力量。榜單共設三個類別，分別是：
- 「中國卓越汽配製造企業」榜單。經多方權威評審，選拔出100家在獨立研發、穩定產能與完善品控方面具備全鏈條能力的零部件製造企業，覆蓋發動機、底盤、制動、轉向、空調、車身電器、易損配件等全品類生產型工廠。
- 「中國卓越汽配集成商」榜單。選拔出100家精通整車件及系統整合、覆蓋國產、日系、韓系、歐系、美系全車系車型的集成商名單，幫助海外買家快速鎖定具備品類整合能力的優質合作夥伴。
- 「中國卓越汽配服務商」榜單。選拔出能為汽配出海提供跨境物流、海外倉儲、外貿服務、電商運營、檢測認證及數字化賦能的專業服務機構，為中國汽配廠商的全球化擴張提供堅實的生態支持。
本屆APES還將重磅推出10大出海論壇，邀請80+位頭部嘉賓現場分享。已確定出席的重磅嘉賓包括揚騰創新、eBay、亞馬遜、TIKTOK、速賣通、Temu、SHEIN等跨境平台與汽配頭部品牌的一線負責人，將圍繞從0到10億的踩坑經驗、趨勢解讀、增長策略等核心議題展開實戰分享。
與此同時，展會針對組團到場的買家量身定制了專屬禮遇：凡2人及以上同行，即可獲贈2晚免費住宿，並優先參與工廠考察團；若組團規模達到5人及以上，更可加享機場接送服務升級。多重福利助力買家無憂觀展，高效對接中國汽配供應鏈核心資源。多重福利助您便捷觀展，滿載而歸。更多詳情及註冊，請訪問官網：https://www.huaautoparts.com/zh-cn/。
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SOURCE APES
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