APES 2026：2000+中國汽配源頭工廠齊亮劍，創汽配出海新格局

上海2026年6月18日 /美通社/ -- 2026 APES上海國際汽配展將於2026年8月5日至7日在國家會展中心（上海）盛大開幕。定位「中國汽配出海第一展」，APES將匯聚超過2000家通過認證的源頭工廠，展出面積達60,000平方米，預計吸引來自60個國家的35,000多名專業觀眾。現場還將首發1000餘款新品，助力海外買家在銷售旺季來臨前搶先鎖定源頭貨源。

本屆APES參展企業均為100%汽配源頭工廠，覆蓋傳統燃油車核心部件到新能源汽車零部件的全品類矩陣，為採購方提供直接從製造端切入的供應鏈入口。各品類供應占比清晰：底盤件、發動機件、電器件三大品類共佔50%，構成展會的供應主力；傳動與變速箱件及車身件共佔20%；易損件占比15%；空調系統與新能源汽車零部件分別占8%和7%。八大品類形成梯度化的供應矩陣，採購方可按需求權重快速匹配目標工廠集群。