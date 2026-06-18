APES 2026: más de 2000 fábricas de origen chino, abastecimiento directo integral: maximización de los márgenes de compra

SHANGHÁI, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- APES Auto Parts Expo Shanghai 2026, la exposición de piezas de automóviles número 1 de China para el mercado global, se llevará a cabo del 5 al 7 de agosto de 2026 en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (NECC) de Shanghái. APES 2026 reúne a más de 2.000 fábricas de origen verificado en 60.000 metros cuadrados de espacio de exposición dedicado, a los que se espera que asistan más de 35.000 visitantes profesionales de 60 países. Se lanzarán más de 1000 nuevos productos en el sitio, ofreciendo una plataforma de abastecimiento integral donde los compradores se conectan directamente con los fabricantes, sin intermediarios, sin márgenes de beneficio, solo valor puro de fábrica en la reunión de mitad de año.

Ocho categorías principales cubren toda la cadena de suministro: chasis, motor y piezas eléctricas (50 % de la feria), transmisión/transmisión y piezas de la carrocería (20 %), piezas de desgaste (15 %), sistemas de CA (8 %) y componentes Nev (7 %). Por primera vez, se exhibirán 12 clústeres industriales principales, que incluyen: Yuhuan suministra chasis y sistemas de motor; Ruian ofrece componentes eléctricos y de chasis; Qinghe es especialista en filtros; Dongying-Yantai produce discos de freno; Longquan se centra en líneas y válvulas de aire acondicionado; Hejian refabrica arrancadores, alternadores y embragues; Shiyan y Jinan sirven a camiones pesados: Shiyan cubre motores, transmisiones, ejes, cables y marcos, mientras que Jinan agrega componentes hidráulicos y eléctricos; Changzhou/Danyang fabrica piezas exteriores como lámparas, parachoques y rejillas; Wenzhou proporciona componentes electrónicos y de precisión; Hengshui fabrica pastillas de freno; y Baoying produce láminas de metal, estampados y piezas estructurales.

APES, en asociación con QPZONE, presentará los Premios de la Cadena de Oro durante la feria, diseñados para ayudar a los compradores extranjeros a identificar de manera eficiente a los principales actores en la cadena de suministro de autopartes de China. El premio cuenta con tres categorías: los principales fabricantes de piezas de automóviles de China, los principales integradores de piezas de automóviles de China y los principales proveedores de servicios de piezas de automóviles de China, el primero con 100 fábricas que abarcan la investigación y el desarrollo completos, la producción y el control de calidad; el segundo con 100 expertos en integración de sistemas para todas las marcas principales; y el tercero que ofrece logística, almacenamiento, comercio, comercio electrónico, certificación y soluciones digitales para la expansión global.

Hay beneficios grupales exclusivos disponibles para los compradores que asistan al espectáculo. Los grupos de 2 personas recibirán dos noches de alojamiento de cortesía y acceso prioritario a los recorridos por la fábrica. Los grupos de 5 o más personas también disfrutarán del servicio de traslado al aeropuerto de cortesía para la llegada y la salida. Para más detalles, visite https://www.huaautoparts.com/en.

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FUENTE APES