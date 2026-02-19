Apresentando a IQSIGHT: uma nova marca de segurança de vídeo com foco em inteligência

EINDHOVEN, Países Baixos, 19 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Acelerando para uma nova era de segurança com foco em inteligência, a IQSIGHT é a evolução dos Sistemas de Vídeo da Bosch, oferecendo a sinergia perfeita entre engenharia confiável e inteligência visual em tempo real, capacitando organizações a ver com clareza, agir com confiança e melhorar resultados em ambientes onde cada segundo importa.

A IQSIGHT está expandindo os recursos de vídeo habilitados para IA, projetados para eliminar pontos cegos e permitir uma tomada de decisão mais rápida e orientada por dados. Embora a marca tenha progredido, sua base permanece inalterada — mais de 60 anos de excelência em engenharia, confiabilidade e um compromisso inabalável com a inovação em segurança de vídeo.

"À medida que os ambientes de segurança se tornam mais dinâmicos e complexos, os clientes precisam de inteligência em que possam confiar", disse Sabrina Stainburn, CEO da IQSIGHT. "A IQSIGHT fornece alertas e insights precisos e confiáveis que fornecem às equipes previsão de eventos e padrões, ajudando-as a tomar decisões rápidas e apropriadas. Nossas soluções têm um forte legado de desempenho comprovado, mesmo em ambientes desafiadores, e estamos aproveitando esse portfólio para enfrentar as ameaças em constante mudança que nossos clientes enfrentam."

Inteligência que funciona no mundo real

A IQSIGHT vai além da vigilância tradicional por vídeo ao transformar dados visuais em inteligência prática e acionável. A inteligência é fornecida na borda e em ambientes de sistema de gerenciamento de vídeo (VMS) existentes, com recursos de nuvem aplicados apenas onde agregam valor, garantindo desempenho confiável sem complexidade ou sobrecarga desnecessárias. Essa abordagem de inteligência em primeiro lugar permite resultados orientados por soluções em setores em que a segurança, a continuidade dos negócios e o desempenho operacional estão profundamente interconectados.

No ISC West, de 25 a 27 de março, em Las Vegas, a IQSIGHT apresentará ofertas lideradas por IA projetadas para funcionar sob pressão operacional, fornecendo inteligência prática e confiável para educação, governo, infraestrutura crítica, transporte e ambientes de cidades inteligentes. Os destaques são:

Software de análise avançada que fornece insights sobre classificação de objetos, contagem e detecção de atributos, incluindo modelos de veículos e cores de roupas individuais, ajudando os clientes a mudar de uma resposta reativa para uma melhoria proativa

Compreensão de cena impulsionada por GenAI que interpreta ambientes complexos e identifica o que está acontecendo sem exigir treinamento em comportamentos específicos

que interpreta ambientes complexos e identifica o que está acontecendo sem exigir treinamento em comportamentos específicos A nova plataforma com foco em inteligência da IQSIGHT , que impulsiona a mais recente geração de câmeras, incluindo a FLEXIDOME dual 7100i IR, AUTODOME 7100i IR e a série DINION 7100s

Resultados escaláveis e baseados em evidências entregues em colaboração com os parceiros de destaque VMS, Genetec e Milestone

Para mais informações sobre esta notícia e as atualizações mais recentes, acesse iqsight.com .

Sobre a IQSIGHT

Conhecida como Bosch Video Systems, a IQSIGHT possui mais de 60 anos de experiência em engenharia. Oferecendo segurança de vídeo com foco em inteligência que ajuda as organizações a ver com clareza, entender o contexto em tempo real e agir com confiança, a IQSIGHT transforma o vídeo em insights acionáveis para que os líderes possam tomar melhores decisões mais cedo. A IQSIGHT oferece um portfólio comprovado de soluções de vídeo compatíveis com NDAA e TAA, incluindo câmeras FLEXIDOME, AUTODOME e MIC, apoiadas por mais de 600 patentes e projetadas para ter um desempenho confiável a longo prazo.

