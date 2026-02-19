Introductie van IQSIGHT: een nieuw intelligentiegericht videobeveiligingsmerk

EINDHOVEN, Nederland, 19 februari 2026 /PRNewswire/ -- IQSIGHT versnelt de overgang naar een nieuw tijdperk van intelligentiegerichte beveiliging. Het merk is de doorontwikkeling van Bosch Video Systems en brengt de perfecte combinatie van vertrouwde technische kwaliteit en realtime visuele intelligentie. Hiermee stelt IQSIGHT organisaties in staat om helder waar te nemen, met vertrouwen te handelen en betere resultaten te behalen in situaties waar elke seconde telt.

IQSIGHT breidt de mogelijkheden van door AI-ondersteunde videotechnologie uit. Deze mogelijkheden zijn ontwikkeld om blinde vlekken weg te nemen en snellere, datagedreven besluitvorming te ondersteunen. Hoewel het merk zich verder heeft ontwikkeld, blijft de basis hetzelfde: meer dan 60 jaar technische uitmuntendheid, betrouwbaarheid en een blijvende toewijding aan innovatie in videobeveiliging.

"Nu beveiligingsomgevingen steeds dynamischer en complexer worden, hebben klanten behoefte aan intelligente systemen die ze kunnen vertrouwen," zegt Sabrina Stainburn, CEO van IQSIGHT. "IQSIGHT levert nauwkeurige en betrouwbare meldingen en inzichten die teams vooruitblik geven op gebeurtenissen en patronen. Hierdoor kunnen zij snel en passend handelen. Onze oplossingen hebben een sterke reputatie dankzij bewezen prestaties, ook onder moeilijke omstandigheden. We bouwen voort op dat portfolio om beter in te spelen op de voortdurend veranderende dreigingen waarmee onze klanten worden geconfronteerd."

Intelligentie die werkt in de echte wereld

IQSIGHT gaat verder dan traditionele videobewaking door videobeelden om te zetten in praktische en bruikbare intelligentie. Deze intelligentie wordt toegepast aan de bron, binnen bestaande systemen voor videobeheer, en cloudfuncties worden alleen ingezet wanneer deze daadwerkelijk waarde toevoegen. Zo blijft de betrouwbaarheid hoog zonder onnodige complexiteit of extra belasting. Deze aanpak maakt resultaatgerichte oplossingen mogelijk in sectoren waar veiligheid, bedrijfscontinuïteit en operationele prestaties nauw met elkaar verbonden zijn.

Tijdens ISC West, van 25 tot en met 27 maart in Las Vegas, presenteert IQSIGHT nieuwe oplossingen op basis van AI. Deze zijn ontworpen om te presteren onder operationele druk en bieden praktische en betrouwbare inzichten voor onderwijsinstellingen, overheidsorganisaties, kritieke infrastructuur, vervoer en smart cities.

Enkele hoogtepunten:

Geavanceerde analysetoepassingen die inzicht geven in objectherkenning, tellingen en kenmerkdetectie, zoals voertuigtypen en kledingkleuren van personen. Dit helpt organisaties de stap te zetten van reactief handelen naar proactief verbeteren.

in objectherkenning, tellingen en kenmerkdetectie, zoals voertuigtypen en kledingkleuren van personen. Dit helpt organisaties de stap te zetten van reactief handelen naar proactief verbeteren. Door GenAI aangestuurde scène-analyse die complexe omgevingen interpreteert en vaststelt wat er gebeurt, zonder dat hiervoor training op specifieke gedragingen nodig is.

die complexe omgevingen interpreteert en vaststelt wat er gebeurt, zonder dat hiervoor training op specifieke gedragingen nodig is. Het nieuwe intelligentiegerichte platform van IQSIGHT dat de nieuwste generatie camera's aanstuurt, waaronder de FLEXIDOME dual 7100i IR, AUTODOME 7100i IR en DINION 7100s-serie.

dat de nieuwste generatie camera's aanstuurt, waaronder de FLEXIDOME dual 7100i IR, AUTODOME 7100i IR en DINION 7100s-serie. Schaalbare, op feiten gebaseerde resultaten in samenwerking met toonaangevende partners op het gebied van videobeheer, waaronder Genetec en Milestone.

Voor meer informatie over dit nieuws en de laatste updates: iqsight.com.

Over IQSIGHT

Voorheen bekend als Bosch Video Systems heeft IQSIGHT meer dan 60 jaar technische expertise. Met intelligentiegerichte videobeveiliging die organisaties helpt om helder waar te nemen, situaties in realtime te begrijpen en met vertrouwen te handelen, zet IQSIGHT videobeelden om in bruikbare inzichten zodat leiders eerder en beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. IQSIGHT beschikt over een bewezen portfolio van videobeveiligingsoplossingen die voldoen aan NDAA- en TAA-eisen, waaronder FLEXIDOME-, AUTODOME- en MIC-camera's. Deze worden ondersteund door meer dan 600 patenten en zijn ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid.

