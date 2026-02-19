Presentamos IQSIGHT: nueva marca de seguridad de video que prioriza la inteligencia

EINDHOVEN, Países Bajos, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- IQSIGHT acelera hacia una nueva era de seguridad basada en la inteligencia y es la evolución de Bosch Video Systems, que ofrece la sinergia perfecta de ingeniería confiable e inteligencia visual en tiempo real, lo que permite a las organizaciones ver con claridad, actuar con confianza y mejorar los resultados en entornos en los que cada segundo es importante.

IQSIGHT está ampliando las capacidades de video habilitadas para IA diseñadas para eliminar los puntos ciegos y permitir una toma de decisiones basada en datos más rápida. Si bien la marca ha progresado, su base no ha cambiado: más de 60 años de excelencia en ingeniería, confiabilidad y un compromiso inquebrantable con la innovación en seguridad de video.

"A medida que los entornos de seguridad se vuelven más dinámicos y complejos, los clientes necesitan inteligencia en la que puedan confiar", afirmó Sabrina Stainburn, directora ejecutiva de IQSIGHT. "IQSIGHT ofrece alertas e información precisas y confiables que brindan a los equipos previsión sobre eventos y patrones, que los ayudan a tomar decisiones rápidas y apropiadas. Nuestras soluciones tienen un sólido legado de rendimiento comprobado incluso en entornos desafiantes, por lo que aprovechamos esa cartera para abordar las amenazas siempre cambiantes que enfrentan nuestros clientes".

va más allá de la videovigilancia tradicional al transformar los datos de video en inteligencia práctica y procesable. La inteligencia se entrega en el borde y en los entornos existentes del sistema de gestión de video (VMS, por sus siglas en inglés), con capacidades en la nube aplicadas solo donde agregan valor, lo que garantiza un rendimiento confiable sin complejidad ni sobrecarga innecesarias. Este enfoque centrado en la inteligencia permite obtener resultados basados en soluciones en industrias donde la seguridad, la continuidad del negocio y el rendimiento operativo están profundamente interconectados.

En ISC West, del 25 al 27 de marzo en Las Vegas, IQSIGHT exhibirá ofertas dirigidas por IA diseñadas para funcionar bajo presión operativa y ofrecerá inteligencia práctica y confiable para la educación, gobiernos, infraestructuras críticas, transporte y entornos de ciudades inteligentes. Los aspectos más destacados incluyen los siguientes:

Software de análisis avanzado que brinda información sobre clasificación, cantidad y detección de atributos de los objetos, incluidos modelos de vehículos y colores de ropa de las personas, lo que ayuda a los clientes a pasar de la respuesta reactiva a la mejora proactiva

impulsada por GenAI que interpreta entornos complejos e identifica qué está sucediendo sin requerir capacitación sobre comportamientos específicos Nueva plataforma inteligente de IQSIGHT alimenta la última generación de cámaras, incluidas las series FLEXIDOME dual 7100i IR, AUTODOME 7100i IR y DINION 7100s

alimenta la última generación de cámaras, incluidas las series FLEXIDOME dual 7100i IR, AUTODOME 7100i IR y DINION 7100s Resultados escalables y basados en evidencias que se entregan en colaboración con los principales socios de VMS, Genetec y Milestone

IQSIGHT Anteriormente Bosch Video Systems, IQSIGHT cuenta con más de 60 años de experiencia en ingeniería. Al ofrecer seguridad de video basada en inteligencia que ayuda a las organizaciones a ver con claridad, comprender el contexto en tiempo real y actuar con confianza, IQSIGHT transforma el video en información procesable para que los líderes puedan tomar mejores decisiones con anticipación. IQSIGHT ofrece una cartera comprobada de soluciones de video compatibles con NDAA y TAA, incluidas cámaras FLEXIDOME, AUTODOME y MIC, respaldadas por más de 600 patentes y diseñadas para funcionar de manera confiable a largo plazo.

