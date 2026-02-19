IQSIGHTの概要：インテリジェンス・ファーストの新しいビデオセキュリティ・ブランド

アイントホーフェン、オランダ, 2026年2月19日 /PRNewswire/ -- インテリジェンス・ファースト・セキュリティの新時代へと加速する IQSIGHT はBosch Video Systemsの進化形であり、信頼できるエンジニアリングとリアルタイムのビジュアル・インテリジェンスの完ぺきな相乗効果を実現し、1秒でも重要な環境において組織が明確に把握し、自信を持って行動し、成果を向上できるようにします。

IQSIGHTは死角をなくし、データに基づいた迅速な意思決定を可能にするために設計されたAI対応のビデオ機能を拡張します。同ブランドは進歩しても、60年以上にわたる卓越したエンジニアリング、信頼性、ビデオセキュリティのイノベーションへの揺るぎないコミットメントとなる基礎は変わりません。

IQSIGHT

「セキュリティ環境がよりダイナミックで複雑になると、お客様は信頼できるインテリジェンスを必要とします」とIQSIGHTの最高経営責任者であるSabrina Stainburn氏が述べました。「IQSIGHTは、正確で信頼性の高いアラートと情報を提供することで、チームはイベントやパターンを予見でき、迅速かつ適切な意思決定を行うことができます。当社のソリューションには、厳しい環境でも実証されたパフォーマンスという強力な遺産があり、お客様が直面する常に変化する脅威に対処するため、ポートフォリオを構築しています」

実世界で機能するインテリジェンス

IQSIGHTは、ビデオデータを実用的で実行可能なインテリジェンスに変換することで、従来のビデオ監視の領域を超えています。インテリジェンスは最先端と既存のビデオ管理システム（VMS）の環境内で提供され、クラウド機能は付加価値がある場合にのみ適用されるため、不要な複雑さやオーバーヘッドを伴わずに信頼性の高いパフォーマンスを実現します。このインテリジェンス・ファーストのアプローチにより、安全性、事業継続性、運用パフォーマンスが相互に深く関連する業界全体で、ソリューション主導の成果を実現することができます。

3月25日から27日までラスベガスで開催されるISC Westにて、IQSIGHTは運用上のプレッシャーで機能するように設計されたAI主導の製品を紹介し、教育、政府、重要インフラ、交通、スマートシティ環境向けに実用的かつ信頼性の高いインテリジェンスを提供します。ハイライト内容

高度分析ソフトウェア により、車両モデルや個人の衣服の色など、対象物の分類、計数、属性検知に関する情報が提供され、お客様は事後対応から事前改善へのシフトを図ることができます。

により、車両モデルや個人の衣服の色など、対象物の分類、計数、属性検知に関する情報が提供され、お客様は事後対応から事前改善へのシフトを図ることができます。 生成AI駆動型シナリオ理解 は、特定の行動に関するトレーニングを必要とせず、複雑な環境を解釈して何が起こっているか特定します。

は、特定の行動に関するトレーニングを必要とせず、複雑な環境を解釈して何が起こっているか特定します。 IQSIGHTの新しいインテリジェンス・ファースト・プラットフォーム は、FLEXIDOME dual 7100i IR、AUTODOME 7100i IR、DINION 7100sシリーズを含む最新世代のカメラに搭載。

は、FLEXIDOME dual 7100i IR、AUTODOME 7100i IR、DINION 7100sシリーズを含む最新世代のカメラに搭載。 スケーラブルでエビデンスに基づく結果は、主要なVMSパートナーであるGenetec社やMilestone社との提携によって提供。

本ニュースや最新情報の詳細については、 iqsight.com をご覧ください。

IQSIGHT について

旧Bosch Video Systemsとして知られるIQSIGHTは、60年以上にわたるエンジニアリングの専門知識を有しています。IQSIGHTはインテリジェンス・ファーストのビデオセキュリティを提供することで、組織はリアルタイムで状況をわかりやすく確認して把握し、自信を持って行動できるよう支援します。経営者がより良い意思決定を早期段階で行えるように、ビデオを実行可能な情報に変換します。IQSIGHTはFLEXIDOME、AUTODOME、MICカメラなど、NDAAとTAAに準拠したビデオソリューションの実績あるポートフォリオを提供し、600以上の特許に支えられて長期にわたって信頼できるパフォーマンスを実現するように設計されています。

メディアのお問い合わせ先：

[email protected]

