Présentation d'IQSIGHT : Une nouvelle marque de sécurité vidéo axée sur les renseignements

EINDHOVEN, Pays-Bas, 19 février 2026 /PRNewswire/ -- Accélérant l'entrée dans une nouvelle ère de sécurité axée sur les renseignements, IQSIGHT est l'évolution de Bosch Video Systems, offrant la synergie parfaite d'une ingénierie fiable et d'une intelligence visuelle en temps réel, permettant aux organisations de voir clairement, d'agir en toute confiance et d'améliorer les résultats dans des environnements où chaque seconde est importante.

IQSIGHT développe des capacités vidéo basées sur l'IA, conçues pour supprimer les angles morts et faciliter une prise de décision plus rapide et basée sur les données. Si la marque a évolué, ses fondements restent inchangés : plus de 60 ans d'excellence technique, de fiabilité et d'engagement inébranlable en faveur de l'innovation dans le domaine de la sécurité vidéo.

« Les environnements de sécurité devenant de plus en plus dynamiques et complexes, les clients ont besoin de renseignements fiables », a déclaré Sabrina Stainburn, PDG d'IQSIGHT. « IQSIGHT fournit des alertes et des informations précises et fiables qui permettent aux équipes d'anticiper les événements et les patterns, les aidant ainsi à prendre des décisions rapides et appropriées. Nos solutions ont fait leurs preuves, même dans des environnements difficiles, et nous nous appuyons sur ce portefeuille pour faire face aux menaces en constante évolution auxquelles nos clients sont confrontés. »

Des renseignements qui fonctionnent dans le monde réel

IQSIGHT va au-delà de la vidéosurveillance traditionnelle en transformant les données vidéo en une intelligence pratique et exploitable. Les informations sont fournies à la périphérie et dans les environnements de systèmes de gestion vidéo (VMS) existants, les capacités cloud n'étant utilisées que lorsqu'elles apportent une valeur ajoutée, ce qui garantit des performances fiables sans complexité ni frais généraux inutiles. Cette approche axée sur les renseignements permet d'obtenir des résultats axés sur les solutions dans des secteurs où la sécurité, la continuité des activités et les performances opérationnelles sont étroitement liées.

Lors du salon ISC West, qui se tiendra du 25 au 27 mars à Las Vegas, IQSIGHT présentera des offres basées sur l'IA et conçues pour fonctionner sous pression opérationnelle, en fournissant des renseignements pratiques et fiables pour l'éducation, le gouvernement, les infrastructures critiques, les transports et les environnements de villes intelligentes. Principaux produits :

Le logiciel d'analyse avancée fournit des informations sur la classification des objets, le comptage et la détection des attributs, y compris les modèles de véhicules et les couleurs des vêtements des individus, aidant ainsi les clients à passer d'une réponse réactive à une amélioration proactive.

sur la classification des objets, le comptage et la détection des attributs, y compris les modèles de véhicules et les couleurs des vêtements des individus, aidant ainsi les clients à passer d'une réponse réactive à une amélioration proactive. Compréhension de scène pilotée par GenAI qui interprète des environnements complexes et identifie ce qui se passe sans nécessiter de formation sur des comportements spécifiques.

qui interprète des environnements complexes et identifie ce qui se passe sans nécessiter de formation sur des comportements spécifiques. La nouvelle plateforme d'IQSIGHT , qui alimente la dernière génération de caméras, y compris les séries FLEXIDOME dual 7100i IR, AUTODOME 7100i IR et DINION 7100s.

, qui alimente la dernière génération de caméras, y compris les séries FLEXIDOME dual 7100i IR, AUTODOME 7100i IR et DINION 7100s. Résultats évolutifs et fondés sur des données probantes en collaboration avec les principaux partenaires VMS, Genetec et Milestone.

À propos d'IQSIGHT

Anciennement Bosch Video Systems, IQSIGHT a plus de 60 ans d'expertise en ingénierie. IQSIGHT transforme la vidéo en informations exploitables afin que les dirigeants puissent prendre de meilleures décisions plus rapidement. IQSIGHT offre un portefeuille éprouvé de solutions vidéo conformes aux normes NDAA et TAA, y compris les caméras FLEXIDOME, AUTODOME et MIC, soutenues par plus de 600 brevets et conçues pour fonctionner de manière fiable à long terme.

