APRESENTANDO A TUMI EXPERIENCE COLLECTOR

"Estamos entusiasmados em revelar a nossa primeira coleção de fragrâncias femininas TUMI, celebrando um feito emocionante na nossa jornada", afirmou Victor Sanz, Diretor Criativo da TUMI. "Este lançamento representa nosso compromisso contínuo em sempre expandir nossa linha de estilo de vida, oferecendo aos nossos clientes uma nova maneira de mergulhar na essência da TUMI."

O TUMI SIGNATURE EXPERIENCE COLLECTOR é inspirado na vibração e energia exclusivas da cidade de Nova York. A essência de flor de maçã fresca resume as possibilidades ilimitadas da cidade, enquanto a romã efervescente incorpora seu espírito dinâmico.

Notas aromáticas do TUMI SIGNATURE

Saída: bergamota, tangerina, flor de maçã

Corpo: jasmim estrelado, romã, orris

Fundo: amberwood, cedro, almíscar de amora

O TUMI WHISPER EXPERIENCE COLLECTOR é uma fragrância floral e amadeirada que incorpora a natureza tranquila encontrada em Quioto, no Japão. Este perfume é uma versão completamente reinventada do perfume de rosa clássico, inspirado na mulher moderna.

Notas aromáticas do TUMI WHISPER

Saída: rosa essencial, gerânio egípcio, lichia vermelha

Corpo: orris, jasmim absoluto, âmbar defumado

Fundo: farelo absoluto, oud, Iso E Super

O próximo é o TUMI UTOPIA EXPERIENCE COLLECTOR — um perfume que transporta você para as paisagens verdejantes e o estilo de vida relaxante à beira-mar de Toamasina, Madagascar. Esta fragrância única destaca muitos ingredientes naturais derivados de Madagascar, resultando em uma experiência olfativa cativante, exótica e familiarmente feminina.

Notas aromáticas do TUMI UTOPIA

Saída: folha de pimenta rosa, maçã de Madagascar

Corpo: peônia, jasmim, tonka salgado

Fundo: sândalo, baunilha bourbon de Madagascar, óleo de vetiver de Madagascar

Por fim, temos o TUMI RENAISSANCE EXPERIENCE COLLECTOR, inspirado nas ruas sinuosas e na ilustre história de Florença, na Itália. Esta fragrância floral e almiscarada reflete artisticamente a rica cultura dessa cidade e sua energia contemporânea e radiante.

Notas aromáticas do TUMI RENAISSANCE

Saída: pimenta rosa, mandarina, cassis

Corpo: jasmim coeur de saison, absoluto de violeta narciso

Fundo: Eco-Musk®, patchouli, baunilha

Cada frasco de 100 ml da TUMI EXPERIENCE COLLECTOR é vendido por US$ 135. A coleção de fragrâncias estará imediatamente disponível em TUMI.com, nas lojas TUMI nos EUA, Nordstrom e outros revendedores selecionados. Ainda este ano, a coleção estará disponível nas lojas TUMI em todo o mundo. Visite TUMI.com e siga @TUMItravel no Instagram para mais informações.

Sobre a TUMI

Desde 1975, a TUMI cria itens essenciais de luxo de primeira classe para negócios, viagens e performance, projetados para atualizar, descomplicar e embelezar todos os aspectos da vida em movimento. Combinando funcionalidade impecável com um espírito de engenhosidade, temos o compromisso de aprimorar suas jornadas como um parceiro vitalício para viajantes e criadores em busca de suas paixões. Para saber mais sobre a TUMI, visite TUMI.com e siga a empresa no Instagram, TikTok, Facebook e YouTube.

TUMI e o logotipo da TUMI são marcas registradas da Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

Sobre o The Fragrance Group

Aqui no The Fragrance Group, somos criadores, distribuidores e licenciados globais de fragrâncias artesanais de luxo. Nossa reputação e experiência como verdadeiros colaboradores levaram a parcerias estreitas com uma gama completa de clientes, usando um modelo de negócios abrangente que considera todos os aspectos do mundo do varejo. Oferecemos estratégias personalizadas de marketing, desenvolvimento de produtos e distribuição com um nível incomparável de atenção personalizada em todas as etapas do processo criativo. Nosso compromisso é conectar fragrâncias de luxo excepcionais com um cliente cada vez mais perceptivo, através de todos os canais da indústria. Explore nossas parcerias em nosso site de e-commerce so-avant-garde.com e visite @fragrancegroup no Instagram, Facebook e Twitter para obter mais informações.

The Fragrance Group

Dorian Braxton, Diretor de RP, The Fragrance Group

T: 646-320-6604, E: [email protected]

Molli Lott, Executiva Sênior de Contas de RP, The Fragrance Group

T: 601-540-2855, E: [email protected]

TUMI

Alexandra Gillis, Gerente de RP + Redes Sociais, TUMI

E: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2487156/TUMI_fragrances.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2423872/4871177/TUMI_BLACK_Logo.jpg

FONTE Tumi, Inc.