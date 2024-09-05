TUMI EXPERIENCE COLLECTOR 推介

TUMI SIGNATURE EXPERIENCE COL LECTORS 靈感來自紐約市獨有的活力和能量。新鮮蘋果花的精華概括了城市的無限可能，而充滿活力的石榴則體現出城市的動感精神。

TUMI SIGNATURE 香調

前調：佛手柑、柑橘、蘋果花

中調：風車茉莉、石榴、鳳梨

木質調：琥珀木、雪松、黑莓麝香

TUMI WHISPER EXPERIENCE COLLECTOR 是一種花香木香氣，體現了日本京都的寧靜大自然。這種香味是完全重新設計的經典玫瑰香味，靈感源自現代女性。

TUMI WHISPER 香調

前調：玫瑰精華、埃及天竺葵、紅荔枝

中調：鳶尾、茉莉原精、煙熏琥珀

木質調：Bran Absolute、沉香木、龍涎酮

接下來是 TUMI UTOPIA EXPERIENCE COLLECTOR— 這款香水能將您帶到馬達加斯加 Toamasina 的青翠風景和舒適的海邊生活。這款獨特的香水突出了許多來自馬達加斯加的天然成分，讓人感受到迷人的異國風情和熟悉的女性氣質。

TUMI UTOPIA 香調

前調：粉紅胡椒葉、馬達加斯加蘋果

中調：牡丹、茉莉、鹽味零陵香

木質調：檀香、馬達加斯加波本雲呢拿、馬達加斯加香根草油

最後我們有 TUMI RENAISSANCE EXPERIENCE COLLECTOR，靈感來自意大利佛羅倫薩的彎曲街道和著名歷史。這款帶有花香與麝香氣息的香氛，巧妙地反映出這座城市豐富的文化與當代的活力。

TUMI RENAISSANCE 香調

前調：粉紅胡椒、柑橘、黑醋栗

中調：棲溪茉莉素心、紫羅蘭水仙原精

木質調：Eco-Musk®、廣藿香、雲呢拿

每瓶 TUMI EXPERIENCE COLLECTOR 100 毫升的零售價為 135 美元。香水系列將立即在 Tumi.com、美國的 TUMI 商店、Nordstrom 其他精選零售商發售。今年稍後時間，此系列將於全球 TUMI 門市發售。瀏覽 Tumi.com 並在 Instagram 上關注 @TUMItravel 以獲取更多資訊。

TUMI 簡介

自 1975 年以來，TUMI 一直在創造世界級的商務、旅行和性能奢華必備品，旨在提升、簡化及美化流動生活的各方面。我們將完美功能性和靈感巧思相融合，致力於成為追求激情的行動者和創造者的終生合作拍檔，為其旅程提供動力。更多有關 TUMI 的資訊，請瀏覽 TUMI.com，並在 Instagram、TikTok、Facebook 和 YouTube 上關注。

「TUMI」和「TUMI 標誌」均為Tumi, Inc.的註冊商標。©2024 Tumi, Inc.。

The Fragrance Group 簡介

在 The Fragrance Group，我們是奢華手工香水的全球創作者、經銷商和許可持有人。我們作為真正合作拍擋的聲譽和背景，使得與全方位客戶建立合作關係，採用全面的商業模式，並考慮零售業界的每個層面。我們提供個人化的行銷、產品開發和分銷策略，並在創意過程的每個階段提供無與倫比的個人化服務。我們的承諾是透過過業界的所有渠道，將卓越的奢華香水與越來越敏銳的客戶聯繫起來。在我們的電子商務網站 so-avant-garde garde.com 探索我們的合作關係，並在 Instagram、Facebook 和 Twitter 上瀏覽 @fragrancegroup 以獲取更多資訊。

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