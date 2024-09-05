ПРЕДСТАВЛЕНА КОЛЛЕКЦИЯ TUMI EXPERIENCE COLLECTOR

News provided by

Tumi, Inc.

Sep 05, 2024, 09:00 ET

ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ БРЕНДА КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКИХ АРОМАТОВ ОТРАЖАЕТ ИСТИННУЮ СУТЬ СТРАСТИ К ПУТЕШЕСТВИЯМ

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня ведущий международный бренд в сфере путешествий и стиля жизни TUMI представляет свою первую в истории коллекцию роскошных женских ароматов TUMI EXPERIENCE COLLECTOR (коллекционер впечатлений TUMI), дополняя свою коллекцию мужских ароматов. Эта коллекция, состоящая из четырех уникальных и неотразимых ароматов, вдохновленных четырьмя особыми местами по всему миру, отражает истинную сущность страсти к путешествиям. В то время как каждый аромат рассказывает свою собственную историю, вместе они придадут ей смелости воспользоваться моментом и отправиться в любое путешествие, которое может прийти ей на ум. Дизайн флакона сочетает женственность с утонченной металлической магнитной крышкой, одновременно иллюстрируя возвышенный стиль TUMI.

«Мы очень рады представить нашу самую первую коллекцию женских ароматов TUMI, что знаменует эпохальный момент нашего путешествия, — сказал Виктор Санс (Victor Sanz), креативный директор TUMI. — Этот запуск отражает нашу неизменную преданность нашему постоянно расширяющемуся миру стиля жизни, предлагая нашим клиентам новый способ погрузиться в суть TUMI».

Источником вдохновения при создании аромата TUMI SIGNATURE EXPERIENCE COLLECTOR послужили совершенно уникальные ритм и энергетика Нью-Йорка. Сущность свежего цветка яблони включает в себя безграничные возможности этого города, а искрометный гранат воплощает его динамичный дух.

Примечания к аромату TUMI SIGNATURE
Верхние ноты: бергамот, мандарин, цвет яблони
Средние ноты: звездчатый жасмин, гранат, фиалковый корень
Базовые ноты: янтарь, кедр, ежевичный мускус

TUMI WHISPER EXPERIENCE COLLECTOR — это цветочный, древесный аромат, воплощающий спокойную природу Киото, Япония. Этот аромат представляет собой полностью переосмысленный взгляд на классический аромат розы, навеянный образом современной женщины.

Примечания к аромату TUMI WHISPER
Верхние ноты: основной розовый, египетская герань, красные личи
Средние ноты: фиалковый корень, жасмин абсолют, копченый янтарь
Базовые ноты: Bran Absolute, Oud, Iso E Super

Далее следует TUMI UTOPIA EXPERIENCE COLLECTOR — аромат, который переносит вас в зеленые пейзажи и успокаивающий приморский стиль Туамасины, Мадагаскар. Этот уникальный аромат подчеркивает многие натуральные ингредиенты, полученные с Мадагаскара, что обеспечивает увлекательно экзотичные и привычные женственные обонятельные впечатления.

Примечания к аромату TUMI UTOPIA
Верхние ноты: лист розового перца, мадагаскарское яблоко
Средние ноты: пион, жасмин, соленые бобы тонка
Базовые ноты: сандаловое дерево, мадагаскарский ванильный бурбон, мадагаскарское ветиверовое масло

Наконец, у нас есть аромат TUMI RENAISSANCE EXPERIENCE COLLECTOR, навеянный извилистыми улочками и прославленной историей Флоренции, Италия. Этот цветочный мускусный аромат искуссно отражает богатую культуру этого города, его современную сияющую энергию.

Примечания к аромату TUMI RENAISSANCE
Верхние ноты: розовый перец, мандарин, черная смородина
Средние ноты: Jasmine Coeur de Saison, Violet Narcise Absolute
Базовые ноты: Eco-Musk®, пачули, ваниль

Каждый флакон TUMI EXPERIENCE COLLECTOR объемом 100 мл продается по цене 135 долларов США. Коллекция духов сразу появится в продаже на сайте TUMI.com, в магазинах TUMI в США, Nordstrom и других избранных розничных сетях. Позднее в этом году коллекция станет доступна в магазинах TUMI по всему миру. Подробнее смотрите на веб-сайте TUMI.com и следите за новостями @TUMItravel в Instagram.

О компании TUMI

С 1975 года TUMI создает роскошные предметы первой необходимости мирового класса для бизнеса, путешествий и производительности, предназначенные для модернизации, упрощения и украшения всех аспектов жизни в пути. Совмещая безукоризненную функциональность с оригинальностью, мы стремимся помогать в поездках и быть бессменным партнером для тех, кто является источником энергии и создает что-то, следуя за своей страстью. Чтобы узнать больше о TUMI, посетите TUMI.com и следите за новостями в Instagram, TikTok, Facebook и YouTube.

TUMI и логотип TUMI являются зарегистрированными товарными знаками компании Tumi, Inc. © Tumi, Inc., 2024.

О компании Fragrance Group

Мы в компании Fragrance Group являемся глобальными творцами, дистрибьюторами и лицензиатами роскошных, подобранных мастерами ароматов. Наша репутация и опыт работы в качестве истинных сотрудников позволили сформировать партнерские отношения с полным спектром клиентов на основе комплексной бизнес-модели, которая учитывает все аспекты розничного мира. Мы предлагаем индивидуальные стратегии маркетинга, разработки продуктов и дистрибуции с беспрецедентным уровнем персонализированного внимания на каждом этапе творческого процесса. Мы стремимся соединить исключительные роскошные ароматы со все более восприимчивыми клиентами по всем каналам отрасли. Познакомьтесь с нашими партнерами на сайте интернет-магазина so-avant-garde.com и смотрите дополнительную информацию на страницах @fragrancegroup в Instagram, Facebook и Twitter.

The Fragrance Group
Дориан Брэкстор (Dorian Braxton), директор по связям с общественностью, The Fragrance Group
Телефон: 646-320-6604. Эл. почта: [email protected] 

Молли Лотт (Molli Lott), старший менеджер по связям с общественностью, The Fragrance Group
Телефон: 601-540-2855. Эл. почта: [email protected] 

TUMI
Александра Гиллис (Alexandra Gillis), менеджер по связям с общественностью и социальным сетям, TUMI
Эл. почта: [email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2487033/TUMI_fragrances.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpg

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