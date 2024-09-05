ПРЕДСТАВЛЕНА КОЛЛЕКЦИЯ TUMI EXPERIENCE COLLECTOR

«Мы очень рады представить нашу самую первую коллекцию женских ароматов TUMI, что знаменует эпохальный момент нашего путешествия, — сказал Виктор Санс (Victor Sanz), креативный директор TUMI. — Этот запуск отражает нашу неизменную преданность нашему постоянно расширяющемуся миру стиля жизни, предлагая нашим клиентам новый способ погрузиться в суть TUMI».

Источником вдохновения при создании аромата TUMI SIGNATURE EXPERIENCE COLLECTOR послужили совершенно уникальные ритм и энергетика Нью-Йорка. Сущность свежего цветка яблони включает в себя безграничные возможности этого города, а искрометный гранат воплощает его динамичный дух.

Примечания к аромату TUMI SIGNATURE

Верхние ноты: бергамот, мандарин, цвет яблони

Средние ноты: звездчатый жасмин, гранат, фиалковый корень

Базовые ноты: янтарь, кедр, ежевичный мускус

TUMI WHISPER EXPERIENCE COLLECTOR — это цветочный, древесный аромат, воплощающий спокойную природу Киото, Япония. Этот аромат представляет собой полностью переосмысленный взгляд на классический аромат розы, навеянный образом современной женщины.

Примечания к аромату TUMI WHISPER

Верхние ноты: основной розовый, египетская герань, красные личи

Средние ноты: фиалковый корень, жасмин абсолют, копченый янтарь

Базовые ноты: Bran Absolute, Oud, Iso E Super

Далее следует TUMI UTOPIA EXPERIENCE COLLECTOR — аромат, который переносит вас в зеленые пейзажи и успокаивающий приморский стиль Туамасины, Мадагаскар. Этот уникальный аромат подчеркивает многие натуральные ингредиенты, полученные с Мадагаскара, что обеспечивает увлекательно экзотичные и привычные женственные обонятельные впечатления.

Примечания к аромату TUMI UTOPIA

Верхние ноты: лист розового перца, мадагаскарское яблоко

Средние ноты: пион, жасмин, соленые бобы тонка

Базовые ноты: сандаловое дерево, мадагаскарский ванильный бурбон, мадагаскарское ветиверовое масло

Наконец, у нас есть аромат TUMI RENAISSANCE EXPERIENCE COLLECTOR, навеянный извилистыми улочками и прославленной историей Флоренции, Италия. Этот цветочный мускусный аромат искуссно отражает богатую культуру этого города, его современную сияющую энергию.

Примечания к аромату TUMI RENAISSANCE

Верхние ноты: розовый перец, мандарин, черная смородина

Средние ноты: Jasmine Coeur de Saison, Violet Narcise Absolute

Базовые ноты: Eco-Musk®, пачули, ваниль

Каждый флакон TUMI EXPERIENCE COLLECTOR объемом 100 мл продается по цене 135 долларов США. Коллекция духов сразу появится в продаже на сайте TUMI.com, в магазинах TUMI в США, Nordstrom и других избранных розничных сетях. Позднее в этом году коллекция станет доступна в магазинах TUMI по всему миру. Подробнее смотрите на веб-сайте TUMI.com и следите за новостями @TUMItravel в Instagram.

О компании TUMI

С 1975 года TUMI создает роскошные предметы первой необходимости мирового класса для бизнеса, путешествий и производительности, предназначенные для модернизации, упрощения и украшения всех аспектов жизни в пути. Совмещая безукоризненную функциональность с оригинальностью, мы стремимся помогать в поездках и быть бессменным партнером для тех, кто является источником энергии и создает что-то, следуя за своей страстью. Чтобы узнать больше о TUMI, посетите TUMI.com и следите за новостями в Instagram, TikTok, Facebook и YouTube.

TUMI и логотип TUMI являются зарегистрированными товарными знаками компании Tumi, Inc. © Tumi, Inc., 2024.

О компании Fragrance Group

Мы в компании Fragrance Group являемся глобальными творцами, дистрибьюторами и лицензиатами роскошных, подобранных мастерами ароматов. Наша репутация и опыт работы в качестве истинных сотрудников позволили сформировать партнерские отношения с полным спектром клиентов на основе комплексной бизнес-модели, которая учитывает все аспекты розничного мира. Мы предлагаем индивидуальные стратегии маркетинга, разработки продуктов и дистрибуции с беспрецедентным уровнем персонализированного внимания на каждом этапе творческого процесса. Мы стремимся соединить исключительные роскошные ароматы со все более восприимчивыми клиентами по всем каналам отрасли. Познакомьтесь с нашими партнерами на сайте интернет-магазина so-avant-garde.com и смотрите дополнительную информацию на страницах @fragrancegroup в Instagram, Facebook и Twitter.

The Fragrance Group

Дориан Брэкстор (Dorian Braxton), директор по связям с общественностью, The Fragrance Group

Телефон: 646-320-6604. Эл. почта: [email protected]

Молли Лотт (Molli Lott), старший менеджер по связям с общественностью, The Fragrance Group

Телефон: 601-540-2855. Эл. почта: [email protected]

TUMI

Александра Гиллис (Alexandra Gillis), менеджер по связям с общественностью и социальным сетям, TUMI

Эл. почта: [email protected]

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