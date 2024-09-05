تقديم TUMI EXPERIENCE COLLECTOR

نيويورك ، 5 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- تقدم اليوم تومي (TUMI)، العلامة التجارية الرائدة الدولية في مجال السفر ونمط الحياة ، أول مجموعة عطور فاخرة للنساء على الإطلاق ، TUMI EXPERIENCE COLLECTOR، والتي تمثل توسعًا في مجموعة عطور الرجال. تتكون هذه المجموعة من أربع روائح فريدة لا تقاوَم مستوحاة من أربعة مواقع متميزة في جميع أنحاء العالم ، وتلتقط جوهر شغف السفر الحقيقي. في حين أن كل عطر يروي قصته الفردية ، فإن جميعها ستمنح المرأة الشجاعة للاستمتاع باللحظة ومتابعة أي رحلة يمكن أن تأتي في طريقها بشغف. يحتضن تصميم الزجاجة روح النسوية مع غطاء مغناطيسي معدني رقيق في الوقت الذي يُظهر فيه نمط تومي الراقي.

قال فيكتور سانز ، المدير الإبداعي لتومي: "نحن سعداء بالكشف عن أول مجموعة من العطور النسائية تومي ، مما يمثل علامة مثيرة في رحلتنا". "يمثل هذا الإطلاق التزامنا المستمر في عالم نمط الحياة الذي يتوسع باستمرار ، حيث يقدم لعملائنا طريقة جديدة للانغماس في جوهر تومي".

TUMI SIGNATURE EXPERIENCE COLLECTOR مستوحاة من الحيوية والطاقة الفريدة تمامًا لمدينة نيويورك. يجسد جوهر زهرة التفاح الطازجة الاحتمالات التي لا حدود لها في المدينة ، في حين يجسد الرمان الفوار روحها الديناميكية.

الروائح العطرية لـ TUMI 19 Degree

أعلى: البرغموت ، الماندرين ، زهرة التفاح

وسط: الياسمين النجمي، الرمان ، السَوسَن

جافة: خشب العنبر ، خشب الأرز ، مِسك التوت الأسود

TUMI WHISPER EXPERIENCE COLLECTOR هو عطر زهري خشبي يجسد الطبيعة الهادئة الموجودة في كيوتو ، اليابان. هذا العطر هو إعادة تخيل كامل لعطر الورد الكلاسيكي ، مستوحى من المرأة العصرية.

الروائح العطرية لـ TUMI 19 Degree

أعلى: خلاصة الزهور ، الغرنوقي المصري، الليتشي الأحمر

وسط: السَوسَن، الياسمين الفائق، العنبر المدخن

جافة: النخالة الفائقة ، العود، أيزو إي سوبر

التالي هو TUMI UTOPIA EXPERIENCE COLLECTOR، وهو عطر ينقلك إلى المناظر الطبيعية الخضراء وأسلوب الحياة الساحلي المهدئ في مدينة توماسينا بمدغشقر. يسلط هذا العطر الفريد الضوء على العديد من المكونات الطبيعية المستمدة من مدغشقر ، مما يؤدي إلى تجربة شم هي في الوقت نفسه غريبة بشكل ساحر وأنثوية بشكل مألوف.

الروائح العطرية لـ TUMI 19 Degree

أعلى: ورقة الفلفل الوردي ، تفاحة مدغشقر

وسط: الفاوانيا، الياسمين ، التونكا المالحة

جافة: خشب الصندل ، فانيلا بوربون مدغشقر ، زيت نجيل الهند من مدغشقر

أخيرًا ، لدينا TUMI RENAISSANCE EXPERIENCE COLLECTOR، مستوحاة من الشوارع المتعرجة والتاريخ المجيد في مدينة فلورنسا بإيطاليا. يعكس هذا العطر الزهري المسكي بشكل فني الثقافة الغنية لهذه المدينة وطاقتها المعاصرة المشرقة.

الروائح العطرية لـ TUMI 19 Degree

أعلى: الفلفل الوردي ، الماندرين ، الكاسيس

وسط: ياسمين كور دي سايسون ، فيوليت نارسيس الفائق

جافة: Eco-Musk® ، البتشول، الفانيلا

كل زجاجة TUMI EXPERIENCE COLLECTOR 100ml تباع بالتجزئة مقابل 135 دولار أمريكي. ستكون مجموعة العطور متاحة على الفور في TUMI.com ومحلات تومي في الولايات المتحدة ونوردستورم (Nordstrom) وغيرها من تجار التجزئة المختارين. في وقت لاحق من هذا العام ، ستكون المجموعة متاحة في متاجر تومي في جميع أنحاء العالم. تفضلوا بزيارة TUMI.com وتابعوا @TUMITravel لمزيد من المعلومات.

نبذة عن شركة TUMI

منذ عام 1975 تعمل شركة تومي على ابتكار منتجات أساسية بمستوى عالمي للأعمال والسفر والرفاهية مصممة لتحسين جميع جوانب الحياة أثناء التنقل وجعلها أبسط وأجمل. ونلتزم بدورنا كشريك دائم تجاه محبي وصناع التنقل بتحسين جودة الرحلات سعيًا وراء تحقيق شغفهم من خلال توفير منتجات تجمع ما بين الأداء الوظيفي المثالي وروح الإبداع. لمزيد من المعلومات حول تومي، يُرجى زيارة TUMI.com ومتابعة حساباتنا على انستغرام، وتيك توك، وفيسبوك، ويوتيوب.

TUMI وشعار TUMI هما علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

نبذة عن The Fragrance Group

هنا في ذا فراجرانس جروب (The Fragrance Group)، نحن منشئون وموزعون وحاملي تراخيص عالميين للعطور الفاخرة والحرفية الماهرة. أدت سمعتنا وخلفيتنا كمعاونين حقيقيين إلى شراكات وثيقة مع مجموعة كاملة من العملاء ، باستخدام نموذج أعمال شامل يأخذ في الاعتبار جميع جوانب عالم البيع بالتجزئة. نحن نقدم استراتيجيات تسويق وتطوير منتجات وتوزيع مخصصة مع مستوى لا مثيل له من الاهتمام الشخصي في كل مرحلة من مراحل العملية الإبداعية. التزامنا هو ربط العطور الفاخرة الاستثنائية مع عميل متزايد الحساسية ، من خلال جميع قنوات الصناعة. استكشفوا شراكاتنا في موقع التجارة الإلكترونية لدينا so-avant-garde.comوتفضلوا بزيارة @fragrancegroup على انستغرام و فيسبوك و إكس (تويتر) لمزيد من المعلومات.

The Fragrance Group

Dorian Braxton، مدير العلاقات العامة ، The Fragrance Group

هاتف رقم: ، بريد إلكتروني: [email protected] 646-320-6604

Molli Lott ، كبير مسؤولي حساب العلاقات العامة ، The Fragrance Group

هاتف رقم: 601-540-2855، بريد إلكتروني: [email protected]

TUMI

Alexandra Gillis، مدير العلاقات العامة والاجتماعية ، TUMI

بريد إلكتروني: [email protected]

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