NOWY ZAPACH TUMI EXPERIENCE COLLECTOR

„Z radością prezentujemy naszą pierwszą kolekcję zapachów dla kobiet TUMI, która jest niezwykle ekscytującym przełomem na naszej drodze rozwoju - powiedział Victor Sanz, dyrektor kreatywny TUMI. - Ta premiera świadczy o naszym nieprzerwanym zaangażowaniu w powiększanie naszej oferty lifestyle'owej i daje naszym klientom nowy sposób zanurzenia się w esencji TUMI".

TUMI SIGNATURE EXPERIENCE COLLECTOR został zainspirowany przez absolutnie wyjątkowy puls i energię Nowego Jorku. Esencja świeżego kwiatu jabłoni odzwierciedla nieograniczone możliwości tego miasta, a musujący granat podkreśla jego dynamicznego ducha.

Nuty zapachowe TUMI SIGNATURE

Głowa: bergamotka, mandarynka, kwiat jabłoni

Serce: jaśmin gwiazdkowy, granat, kosaciec

Baza: drzewo bursztynowe, cedr, piżmo jeżynowe

TUMI WHISPER EXPERIENCE COLLECTOR to kwiatowy, drzewny zapach oddający pełną spokoju naturę japońskiego miasta Kyoto. To zupełnie nowa wersją klasycznego zapachu róży wyrosła z inspiracji współczesną kobietą.

Nuty zapachowe TUMI WHISPER

Głowa: olejek eteryczny z róży, geranium egipt, czerwone liczi

Serce: Kosaciec, absolut jaśminowy, bursztynowy dym

Baza: absolut z otrębów, drewno agarowe, Iso E Super

Następny zapach to TUMI UTOPIA EXPERIENCE COLLECTOR, który przenosi nas do zielonych krajobrazów i spokojnego nadmorskiego życia w Toamasina na Madagaskarze. Ten wyjątkowy zapach wyróżnia się wieloma naturalnymi składnikami pochodzącymi z Madagaskaru, które łączą w sobie zniewalającą egzotykę i znane kobiece akcenty.

Nuty zapachowe TUMI UTOPIA

Głowa: liść różowego pieprzu, jabłoń z Madagaskaru

Serce: piwonia, jaśmin, solona tonka

Baza: drzewo sandałowe, wanilia bourbon z Madagaskaru, olejek z wetywerii z Madagaskaru

Ostatnim zapachem jest TUMI RENAISSANCE EXPERIENCE COLLECTOR inspirowany krętymi uliczkami i wspaniałą historią włoskiej Florencji. Ten kwiatowy, piżmowy zapach w pełen artyzmu sposób ukazuje bogatą kulturę miasta i jego współczesną, tętniącą życiem energię.

Nuty zapachowe TUMI RENAISSANCE

Głowa: różowy pieprz, mandarynka, czarna porzeczka

Serce: jaśmin Coeur de Saison, absolut narcyza fioletowego

Baza: Eco-Musk®, paczuli, wanilia

Cena jednego flakonika 100 ml TUMI EXPERIENCE COLLECTOR to 135$. Kolekcja zapachów od razu trafi do sprzedaży na stronie TUMI.com, do sklepów TUMI w USA, Nordstrom i innych wybranych sieci detalicznych. W późniejszych miesiącach kolekcja trafi do sklepów TUMI na całym świecie. Odwiedź stronę TUMI.com i obserwuj @TUMITravel na Instagramie, aby uzyskać więcej informacji.

Od 1975 r. firma TUMI produkuje światowej klasy produkty biznesowe i podróżne oraz wytrzymałe produkty luksusowe, które ułatwiają i upiększają wszystkie aspekty życia w drodze oraz podnoszą jego poziom. Łącząc funkcjonalność z pomysłowością, firma z zaangażowaniem udoskonala podróżowanie jako towarzysz dynamicznych osób, które dążą do realizacji własnych pasji. Więcej informacji na temat TUMI można znaleźć na stronie TUMI.com oraz obserwując profile w serwisach Instagram, TikTok, Facebook i YouTube.

Fragrance Group zrzesza globalnych twórców, dystrybutorów i licencjobiorców luksusowych i ekskluzywnych perfum. Ich reputacja i tradycje dobrej współpracy doprowadziły do nawiązania ścisłych relacji partnerskich z szeroką gamą klientów z wykorzystaniem modelu biznesowego, który uwzględnia wszystkie aspekty świata handlu detalicznego. Oferuje dostosowany marketing, opracowywanie produktów i strategie dystrybucyjne na niezrównanym poziomie personalizacji na każdym etapie procesu twórczego. Stara się wykorzystywać wszystkie dostępne kanały branżowe, by prezentować wyjątkowe luksusowe marki zapachów coraz bardziej wymagającym klientom. Zobacz, z kim współpracuje na stronie e-commerce: so-avant-garde.com i odwiedź @fragrancegroup na Instagramie, Facebooku i Twitterze.

