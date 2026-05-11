APsystems lança Relatório ESG 2025: fortalecendo a governança e impulsionando a inovação com IA

JIAXING, China, 10 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A APsystems (SH.688348), fornecedora líder de soluções fotovoltaicas (PV) distribuídas e armazenamento de energia, lançou seu Relatório de Sustentabilidade ESG 2025 – a terceira divulgação anual consecutiva da empresa. O relatório detalha o progresso nas dimensões ambiental, social e de governança, com um foco renovado em atualizações de governança, empoderamento por IA e impacto de baixo carbono.

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"Na transição energética global, a APsystems permanece na vanguarda da era, com a missão de 'impulsionar um futuro de zero carbono e tornar a energia inteligente acessível a todos'", disse o Dr. Ling Zhimin, presidente e CEO da APsystems. "Continuaremos a abraçar as mudanças tecnológicas, expandir nossa presença global e incorporar profundamente os princípios ESG em nossas operações — esforçando-nos para nos tornarmos o convertedor de energia limpa mais seguro e eficiente."

Aprofundando seu compromisso com o ESG, a APsystems atualizou sua governança ESG para uma estrutura integrada de quatro níveis, criando um mecanismo de supervisão e tomada de decisão de ciclo fechado. A empresa identificou 19 tópicos centrais de ESG para 2025 – incluindo a transformação digital como uma nova prioridade. Também reforçou a ética nos negócios, os controles internos e a conformidade por meio de treinamentos regulares e gestão de riscos de ponta a ponta. Como resultado, a APsystems recebeu vários prêmios de ESG, incluindo "Empresa Modelo em Desenvolvimento Sustentável" e "Empresa Listada Modelo em ESG".

Alinhada ao IFRS S2, a APsystems realizou avaliações de cenários climáticos e padronizou a gestão de GEE. Todos os fabricantes contratados possuem certificação ISO 14001. Com remessas acumuladas de MLPE superiores a 7,5 GWem 168 países e regiões, a empresa viabilizou quase 9,5 TWh de geração de energia limpa, evitando aproximadamente 12 milhões de toneladas de emissões de CO₂.

P&D continua sendo uma prioridade máxima: mais de 50% da força de trabalho da APsystems atua em P&D, detendo mais de 230 direitos de propriedade intelectual, incluindo mais de 100 patentes de invenção. A empresa avança em três segmentos de negócios: sistemas solares e armazenamento plug-in, residencial e armazenamento solar comercial e industrial (C&I). Projetos emblemáticos incluem o Centro Internacional de Exposições de Nanjing de 25 MW (a maior estação de energia de microinversores de capacidade única da China) e uma estação de armazenamento de energia de 100 MW / 400 MWh localizada em Shenzhou, China. Certificada pelas normas ISO 9001, ISO 27001 e com um sistema de atendimento ao cliente de ciclo fechado alcançando mais de 80% de satisfação em todas as regiões, a APsystems garante qualidade estável, segurança de dados e uma cadeia de suprimentos resiliente e localizada.

Focando na transformação digital impulsionada por IA, a APsystems aproveita a IA em suas linhas de produtos solares e de armazenamento para construir um ecossistema de energia inteligente. Os principais lançamentos digitais incluem o "BESS AI" para gestão de energia doméstica, o "AP Designer" para projeto de estações de energia, a plataforma de internet de energia "Blue Ocean Navigation" e o robô de atendimento inteligente "APbot", que, juntamente com plataformas de dados em toda a empresa, melhoraram a eficiência operacional, a conformidade de dados e a rastreabilidade de equipamentos.

Defendendo uma abordagem centrada nas pessoas, a APsystems prioriza o cuidado e o desenvolvimento dos funcionários, alcançando 94,14% de satisfação e 100% de cobertura de treinamento. Em 2025, a APsystems doou mais de 2,39 milhões de yuans (RMB) em suprimentos de bem-estar público – incluindo mais de 8.000 lâmpadas solares e 1.800 estações de energia portáteis.

Em 2026, a APsystems continuará a integrar soluções solares e de armazenamento como seu principal motor de crescimento, guiada pelos princípios ESG, para avançar em soluções globais de energia verde e construir um futuro de zero carbono com todos os parceiros interessados.

*Para o Relatório de Sustentabilidade ESG 2025 completo, clique aqui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2975619/image1.jpg

FONTE APsystems