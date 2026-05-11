APsystems Terbitkan Laporan ESG 2025: Memperkukuh Tadbir Urus dan Memacu Inovasi melalui AI

JIAXING, China, 11 Mei 2026 /PRNewswire/ -- APsystems (SH.688348), penyedia terkemuka penyelesaian PV teragih dan penyimpanan tenaga, telah menerbitkan Laporan Kemampanan ESG 2025 — pendedahan tahunan ketiga berturut-turut syarikat. Laporan tersebut memperincikan kemajuan merentasi dimensi alam sekitar, sosial dan tadbir urus, dengan tumpuan diperbaharui terhadap peningkatan tadbir urus, pemerkasaan AI dan impak rendah karbon.

"Dalam peralihan tenaga global, APsystems kekal berada di barisan hadapan era ini, dengan misi untuk 'Memacu masa depan sifar karbon dan menjadikan tenaga pintar boleh diakses oleh semua orang,'" kata Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif APsystems, Dr. Ling Zhimin. "Kami akan terus menerima perubahan teknologi, memperluas jejak global dan mengintegrasikan prinsip ESG secara mendalam ke dalam operasi — sambil berusaha menjadi penukar tenaga bersih paling selamat dan paling cekap."

Bagi memperdalam komitmennya terhadap ESG, APsystems menaik taraf tadbir urus ESG kepada rangka kerja bersepadu empat peringkat, sekali gus mewujudkan mekanisme pembuatan keputusan dan penyeliaan gelung tertutup. Syarikat mengenal pasti 19 topik ESG teras bagi 2025 — termasuk transformasi digital sebagai keutamaan baharu. Ia turut memperkukuh etika perniagaan, kawalan dalaman dan pematuhan melalui latihan berkala serta pengurusan risiko hujung-ke-hujung. Hasilnya, APsystems menerima pelbagai anugerah ESG termasuk "Model Sustainable Development Enterprise" dan "ESG Model Listed Company."

Selaras dengan IFRS S2, APsystems menjalankan penilaian senario iklim dan menyeragamkan pengurusan gas rumah hijau (GHG). Semua pengeluar kontrak syarikat diperakui ISO 14001. Dengan penghantaran terkumpul MLPE melebihi 7.5 GW merentasi 168 negara dan wilayah, syarikat telah membolehkan penjanaan hampir 9.5 TWh tenaga bersih, sekali gus mengelakkan kira-kira 12 juta tan pelepasan CO₂.

R&D kekal sebagai keutamaan utama: lebih 50% tenaga kerja APsystems berada dalam bidang R&D, dengan pegangan lebih daripada 230 hak harta intelek termasuk lebih 100 paten ciptaan. Syarikat memajukan tiga segmen perniagaan — solar & penyimpanan pemalam, kediaman, dan solar-penyimpanan komersial & industri (C&I). Projek mercu tanda termasuk Pusat Ekspo Antarabangsa Nanjing 25 MW (stesen janakuasa penyongsang mikro kapasiti tunggal terbesar di China) dan stesen janakuasa penyimpanan tenaga 100 MW / 400 MWh yang terletak di Shenzhou, China. Diperakui di bawah ISO 9001 dan ISO 27001, serta dengan sistem perkhidmatan pelanggan gelung tertutup yang mencapai tahap kepuasan melebihi 80% di semua rantau, APsystems memastikan kualiti stabil, keselamatan data dan rantaian bekalan setempat yang berdaya tahan.

Dengan memberi tumpuan kepada transformasi digital dipacu AI, APsystems memanfaatkan AI merentasi barisan produk solar & penyimpanannya bagi membina ekosistem tenaga pintar. Pelancaran digital utama termasuk "BESS AI" untuk pengurusan tenaga rumah, "AP Designer" untuk reka bentuk stesen janakuasa, platform internet tenaga "Blue Ocean Navigation" serta robot khidmat pelanggan pintar "APbot". Bersama platform data seluruh perusahaan, penyelesaian ini meningkatkan kecekapan operasi, pematuhan data dan kebolehkesanan peralatan.

Berpegang kepada pendekatan berpusatkan manusia, APsystems mengutamakan kebajikan dan pembangunan pekerja, mencapai tahap kepuasan pekerja sebanyak 94.14% dan liputan latihan 100%. Pada 2025, APsystems menyumbangkan lebih RMB 2.39 juta dalam bentuk bekalan kebajikan awam — termasuk lebih 8,000 lampu solar dan 1,800 stesen kuasa mudah alih.

Pada 2026, APsystems akan terus mengintegrasikan solar & penyimpanan sebagai pemacu pertumbuhan terasnya, berpandukan prinsip ESG, bagi memajukan penyelesaian tenaga hijau global dan bersama-sama membina masa depan sifar karbon dengan semua pihak berkepentingan.

