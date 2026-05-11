APsystems เปิดตัวรายงาน ESG ประจำปี 2568 เสริมแกร่งธรรมาภิบาล พร้อมชู AI ขับเคลื่อนนวัตกรรมแห่งอนาคต
11 May, 2026, 08:00 CST
เจียซิง, จีน, 11 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- APsystems (SH.688348) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายตัวและระบบกักเก็บพลังงาน ได้เปิดตัวรายงานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG Sustainability Report ประจำปี 2568 ซึ่งนับเป็นการจัดทำรายงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเนื้อหาในรายงานได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับโครงสร้างการบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพิ่มขีดความสามารถ และเดินหน้าผลักดันนวัตกรรมคาร์บอนต่ำ
"ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลก APsystems ยังคงยืนหยัดในฐานะผู้นำแห่งยุคสมัย ด้วยพันธกิจในการขับเคลื่อนอนาคตที่ไร้คาร์บอน และช่วยให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานอัจฉริยะได้อย่างเท่าเทียม" ดร. Ling Zhimin ประธานกรรมการและซีอีโอของ APsystems กล่าว "เราจะมุ่งมั่นเปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ขยายเครือข่ายธุรกิจไปทั่วโลก พร้อมปลูกฝังหลักการ ESG ให้เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงาน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดที่ปลอดภัยและทรงประสิทธิภาพสูงสุด"
APsystems มุ่งยกระดับความมุ่งมั่นด้าน ESG ให้ล้ำลึกยิ่งขึ้น โดยได้อัปเกรดโครงสร้างธรรมาภิบาล ESG สู่กรอบการทำงานบูรณาการ 4 ระดับ เพื่อสร้างกลไกในการตัดสินใจและตรวจสอบครบวงจร โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้กำหนดประเด็นสำคัญด้าน ESG ไว้ทั้งสิ้น 19 หัวข้อ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่ถูกยกให้เป็นภารกิจเร่งด่วนใหม่ นอกจากนี้ ยังได้เสริมสร้างจริยธรรมทางธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ผ่านการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอและบริหารจัดการความเสี่ยงแบบต้นน้ำยันปลายน้ำ ส่งผลให้ APsystems คว้ารางวัล ESG การันตีผลงานมาได้มากมาย รวมถึงรางวัล "องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน" และ "บริษัทจดทะเบียนต้นแบบด้าน ESG"
APsystems ดำเนินงานตามมาตรฐาน IFRS S2 โดยได้ประเมินสภาพภูมิอากาศและวางระบบบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (GHG) ให้เป็นมาตรฐานสากล โดยโรงงานผู้ผลิตพันธมิตรทุกแห่งล้วนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ทั้งนี้ ด้วยยอดจัดส่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม MLPE สะสมสูงกว่า 7.5 GW ครอบคลุม 168 ประเทศและภูมิภาค ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนช่วยผลิตพลังงานสะอาดได้เกือบ 9.5 TWh และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้รวมถึง 12 ล้านตัน
การวิจัยและพัฒนา (R&D) ยังคงเป็นฟันเฟืองหลัก โดยพนักงานของ Apsystems กว่า 50% เป็นบุคลากรสายวิจัยและพัฒนา ซึ่งถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญารวมกว่า 230 รายการ และเป็นสิทธิบัตรด้านนวัตกรรมกว่า 100 รายการ บริษัทฯ มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจใน 3 เซกเมนต์หลัก ได้แก่ ระบบโซลาร์และกักเก็บพลังงานแบบปลั๊กอิน, ระบบสำหรับที่อยู่อาศัย และระบบโซลาร์พร้อมกักเก็บพลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (C&I) โดยมีโครงการสำคัญระดับแลนด์มาร์ก อาทิ ศูนย์นิทรรศการนานาชาตินานจิง ขนาด 25 MW (โครงการโรงไฟฟ้าไมโครอินเวอร์เตอร์แบบหน่วยเดียวที่มีกำลังผลิตมากที่สุดในจีน) และสถานีไฟฟ้ากักเก็บพลังงานขนาด 100 MW / 400 MWh ในเมืองเสิ่นโจว ประเทศจีน นอกจากนี้ ด้วยการการันตีมาตรฐาน ISO 9001, ISO 27001 พร้อมระบบบริการลูกค้าแบบครบวงจรที่กวาดคะแนนความพึงพอใจได้กว่า 80% ในทุกภูมิภาค ทำให้ APsystems มั่นใจได้ทั้งในเรื่องความเสถียรของคุณภาพ ความปลอดภัยของข้อมูล และความแข็งแกร่งของซัพพลายเชนในพื้นที่
APsystems ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง AI โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลาร์และระบบกักเก็บพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างระบบนิเวศพลังงานอัจฉริยะ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมดิจิทัลอันก้าวล้ำ อาทิ ระบบ "BESS AI" สำหรับบริหารจัดการพลังงานในครัวเรือน, โปรแกรม "AP Designer" สำหรับออกแบบสถานีไฟฟ้า, แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตพลังงาน "Blue Ocean Navigation" และหุ่นยนต์บริการลูกค้าอัจฉริยะ "APbot" ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มข้อมูลภายในองค์กรแล้ว ก็จะเข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน จัดการข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และตรวจสอบย้อนกลับอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำ
APsystems ยึดถือแนวทางใส่ใจบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญ โดยมุ่งดูแลและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง จนพนักงานพึงพอใจมากถึง 94.14% และมีสัดส่วนการเข้าถึงการฝึกอบรมเต็ม 100% นอกจากนี้ ในปี 2568 ทาง APsystems ยังได้บริจาคสิ่งของเพื่อสาธารณประโยชน์รวมมูลค่ากว่า 2.39 ล้านหยวน ซึ่งรวมถึงโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 8,000 ชุด และชุดอุปกรณ์กักเก็บพลังงานแบบพกพา 1,800 ชุด
สำหรับปี 2569 APsystems จะยังคงมุ่งพัฒนาระบบโซลาร์และระบบกักเก็บพลังงานเป็นฟันเฟืองหลักในการเติบโต โดยมีหลักการ ESG เป็นตัวนำทาง เพื่อขับเคลื่อนโซลูชันพลังงานสะอาดในระดับสากล และร่วมสร้างอนาคตปลอดคาร์บอนไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
*อ่านรายงานความยั่งยืน ESG ประจำปี 2568 ฉบับเต็มได้ที่นี่
