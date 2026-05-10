APsystems publica el Informe ESG 2025: Fortalecer la gobernanza e impulsar la innovación con IA

JIAXING, China, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- APsystems (SH.688348), un proveedor líder de soluciones de energía fotovoltaica distribuida y almacenamiento de energía, ha publicado su Informe de Sostenibilidad ESG 2025, el tercer informe anual consecutivo de la compañía. El informe detalla los avances en las dimensiones ambiental, social y de gobernanza, con un enfoque renovado en la mejora de la gobernanza, el empoderamiento de la IA y el bajo impacto en carbono.

image1

"En la transición energética global, APsystems se mantiene a la vanguardia, con la misión de impulsar un futuro con cero emisiones de carbono y hacer que la energía inteligente sea accesible para todos", afirmó el Dr. Ling Zhimin, presidente y consejero delegado de APsystems. "Continuaremos adoptando el cambio tecnológico, expandiendo nuestra presencia global e integrando profundamente los principios ESG en nuestras operaciones, con el objetivo de convertirnos en el convertidor de energía limpia más seguro y eficiente".

Reforzando su compromiso con ESG, APsystems actualizó su gobernanza ESG a un marco integrado de cuatro niveles, creando un mecanismo de supervisión y toma de decisiones de ciclo cerrado. La compañía identificó 19 temas ESG clave para 2025, incluyendo la transformación digital como una nueva prioridad. Asimismo, reforzó la ética empresarial, los controles internos y el cumplimiento normativo mediante formación periódica y una gestión de riesgos integral. Como resultado, APsystems recibió múltiples premios ESG, entre ellos "Empresa Modelo de Desarrollo Sostenible" y "Empresa Modelo ESG Cotizada".

En consonancia con IFRS S2, APsystems realizó evaluaciones de escenarios climáticos y estandarizó la gestión de gases de efecto invernadero (GEI). Todos sus fabricantes subcontratados cuentan con la certificación ISO 14001. Con envíos acumulados de MLPE que superan los 7,5 GW en 168 países y regiones, la empresa ha permitido la generación de casi 9,5 TWh de energía limpia, evitando aproximadamente 12 millones de toneladas de emisiones de CO₂.

La I+D sigue siendo una prioridad: más del 50 % de la plantilla de APsystems se dedica a I+D, y posee más de 230 derechos de propiedad intelectual, incluyendo más de 100 patentes de invención. La empresa impulsa tres segmentos de negocio: energía solar enchufable con almacenamiento, energía residencial y energía solar con almacenamiento para el sector comercial e industrial. Entre sus proyectos emblemáticos se incluyen el Centro Internacional de Exposiciones de Nanjing de 25 MW (la central eléctrica de microinversores de mayor capacidad de China) y una central de almacenamiento de energía de 100 MW / 400 MWh ubicada en Shenzhou, China. Certificada según las normas ISO 9001 e ISO 27001, y con un sistema de atención al cliente de circuito cerrado que logra una satisfacción superior al 80 % en todas las regiones, APsystems garantiza una calidad estable, la seguridad de los datos y una cadena de suministro localizada y resiliente.

Centrada en la transformación digital impulsada por la IA, APsystems aprovecha la inteligencia artificial en todas sus líneas de productos de energía solar y almacenamiento para construir un ecosistema energético inteligente. Entre los lanzamientos digitales clave se incluyen "BESS AI" para la gestión energética del hogar, "AP Designer" para el diseño de centrales eléctricas, la plataforma de internet energética "Blue Ocean Navigation" y el robot inteligente de atención al cliente "APbot". Junto con las plataformas de datos empresariales, estas soluciones han mejorado la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo y la trazabilidad de los equipos.

Con un enfoque centrado en las personas, APsystems prioriza el bienestar y el desarrollo de sus empleados, logrando un 94,14 % de satisfacción del empleado y una cobertura de formación del 100 %. En 2025, APsystems donó más de 2,39 millones de RMB en suministros para el bienestar público, incluyendo más de 8.000 lámparas solares y 1.800 estaciones de energía portátiles.

En 2026, APsystems continuará integrando la energía solar y el almacenamiento como su principal motor de crecimiento, guiada por los principios ESG, para impulsar soluciones energéticas verdes a nivel global y construir conjuntamente un futuro con cero emisiones de carbono con todos los grupos de interés.

*Para consultar el Informe de Sostenibilidad ESG 2025 completo, haga clic aquí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2975619/image1.jpg