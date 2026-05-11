APsystems publica su Informe sobre criterios ESG 2025: Fortalecimiento de la gobernanza e impulso de la innovación con IA

JIAXING, China, 10 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- APsystems (SH.688348), proveedor líder de soluciones de energía fotovoltaica distribuida y de almacenamiento de energía, publicó su Informe de sostenibilidad sobre criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) 2025, la tercera publicación anual consecutiva de la empresa. El informe detalla los avances en los ámbitos medioambiental, social y de gobernanza, con un enfoque renovado en la mejora de la gobernanza, el empoderamiento de la IA y el impacto en la reducción de las emisiones de carbono.

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"En la transición energética mundial, APsystems se mantiene a la vanguardia de la era, con la misión de "Impulsar un futuro con cero emisiones de carbono y hacer que la energía inteligente sea accesible para todos", afirmó el Dr. Ling Zhimin, presidente y director ejecutivo de APsystems. "Seguiremos apostando por el cambio tecnológico, ampliando nuestra presencia mundial e integrando profundamente los principios en materia de ESG en nuestras operaciones, con el objetivo de convertirnos en el productor de energía limpia más seguro y eficiente".

Con el fin de reforzar su compromiso con los criterios ESG, APsystems actualizó su modelo de gobernanza en materia de ESG a un marco integrado de cuatro niveles, que permite crear un mecanismo de toma de decisiones y supervisión de ciclo cerrado. La empresa identificó 19 temas ESG fundamentales para 2025, entre los que se incluye la transformación digital como nueva prioridad. Además, reforzó la ética empresarial, los controles internos y el cumplimiento normativo mediante capacitaciones periódicas y una gestión integral de riesgos. Como resultado, APsystems recibió varios premios ESG, entre ellos los de "Model Sustainable Development Enterprise" (Empresa modelo de desarrollo sostenible) y "ESG Model Listed Company" (Empresa que cotiza en bolsa según el modelo ESG).

En consonancia con la norma IFRS S2, APsystems realizó evaluaciones de escenarios climáticos y estandarizó la gestión de los gases de efecto invernadero (GHG). Todos los fabricantes por contrato cuentan con la certificación ISO 14001. Con un volumen acumulado de envíos de electrónica de potencia a nivel de módulo (MLPE) que supera los 7,5 GW en 168 países y regiones, la empresa ha permitido generar casi 9,5 TWh de energía limpia, lo que ha evitado la emisión de aproximadamente 12 millones de toneladas de CO₂.

La investigación y desarrollo (I+D) sigue siendo una prioridad fundamental: más del 50 % del personal de APsystems se dedica a la I+D, y la empresa cuenta con más de 230 derechos de propiedad intelectual, entre los que se incluyen más de 100 patentes de invención. La empresa se dedica a tres segmentos de negocio: energía solar y almacenamiento enchufables, sector residencial, y energía solar y almacenamiento para el sector comercial e industrial (C&I). Entre los proyectos más destacados, se encuentran el Centro Internacional de Exposiciones de Nanjing, de 25 MW (la central eléctrica con microinversores de mayor capacidad individual de China) y una central eléctrica de almacenamiento de energía de 100 MW / 400 MWh ubicada en Shenzhou, China. Con certificación ISO 9001 e ISO 27001, y gracias a un sistema de servicio al cliente de ciclo cerrado que alcanza una tasa de satisfacción superior al 80 % en todas las regiones, APsystems garantiza una calidad estable, seguridad de los datos y una cadena de suministro resiliente y localizada.

Al centrarse en la transformación digital impulsada por IA, APsystems aprovecha la IA en todas sus líneas de productos de energía solar y de almacenamiento para crear un ecosistema de energía inteligente. Entre los principales lanzamientos digitales, se incluyen "BESS AI" para la gestión de la energía doméstica, "AP Designer" para el diseño de centrales eléctricas y la plataforma de Internet de la energía "Blue Ocean Navigation", así como el robot inteligente de atención al cliente "APbot" que, junto con las plataformas de datos para toda la empresa, han mejorado la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo en materia de datos y la trazabilidad de los equipos.

Al mantener un enfoque centrado en las personas, APsystems prioriza el cuidado y el desarrollo de los empleados, y ha logrado un 94,14 % de satisfacción del personal y una cobertura de capacitación del 100 %. En 2025, APsystems donó más de 2,39 millones de renminbis en suministros para el bienestar público, entre los que se incluyen más de 8.000 lámparas solares y 1.800 estaciones de energía portátiles.

En 2026, APsystems seguirá apostando por la integración de la energía solar y el almacenamiento como motor principal de su crecimiento, guiada por los principios ESG, con el fin de impulsar soluciones de energía ecológica a nivel mundial y construir de manera conjunta un futuro con cero emisiones de carbono con todas las partes interesadas.

*Para consultar el Informe de sostenibilidad sobre criterios ESG 2025 completo, haga clic aquí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2975619/image1.jpg

FUENTE APsystems