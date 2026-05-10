APsystems publie son rapport ESG 2025 : Renforcer la gouvernance et stimuler l'innovation grâce à l'IA

JIAXING, Chine, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- APsystems (SH.688348), l'un des principaux fournisseurs de solutions distribuées de photovoltaïque et de stockage d'énergie, a publié son rapport de durabilité ESG 2025, la troisième publication annuelle consécutive de l'entreprise. Le rapport détaille les progrès réalisés dans les domaines environnemental, social et de la gouvernance, avec un accent renouvelé sur l'amélioration de la gouvernance, l'autonomisation de l'IA et une faible empreinte carbone.

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« Dans le cadre de la transition énergétique mondiale, APsystems reste à l'avant-garde de l'ère, avec pour mission de favoriser un avenir zéro carbone et rendre l'énergie intelligente accessible à tous », déclare le Dr Ling Zhimin, président et PDG d'APsystems. « Nous continuerons d'adopter des changements technologiques, d'étendre notre présence mondiale et d'intégrer profondément les principes ESG à nos activités, en nous efforçant de devenir le convertisseur d'énergie propre le plus sûr et le plus efficace. »

Renforçant son engagement en faveur des critères ESG, APsystems a mis à niveau sa gouvernance ESG en un cadre intégré à quatre niveaux, créant un mécanisme de prise de décision et de surveillance en boucle fermée. L'entreprise a identifié 19 sujets fondamentaux en matière d'ESG pour 2025, dont la transformation numérique comme nouvelle priorité. Elle a également renforcé l'éthique des affaires, les contrôles internes et la conformité grâce à une formation régulière et à une gestion complète des risques. Par conséquent, APsystems a reçu de nombreux prix ESG, dont « Model Sustainable Development Enterprise » et « ESG Model Listed Company ».

Conformément à la norme IFRS S2, APsystems a réalisé des évaluations de scénarios climatiques et mis en place une gestion normalisée des émissions de gaz à effet de serre. Tous les fabricants sous contrat sont certifiés ISO 14001. Avec des expéditions cumulées de solutions MLPE (Électronique de puissance au niveau du module) dépassant 7,5 GW dans 168 pays et régions, l'entreprise a permis la production de près de 9,5 TWh d'énergie propre, évitant ainsi des émissions de CO₂ d'environ 12 millions de tonnes.

La R&D demeure une priorité absolue : plus de 50 % de la main-d'œuvre d'APsystems travaille dans la R&D et détient plus de 230 droits de propriété intellectuelle dont plus de 100 brevets d'invention. L'entreprise fait progresser trois secteurs d'activité : le solaire à brancher et le stockage, l'énergie résidentielle et le stockage solaire commercial et industriel. Parmi les projets phares, mentionnons le Nanjing International Expo Center de 25 MW (la plus grande centrale de microonduleurs en une seule capacité de Chine) et une centrale de stockage d'énergie de 100 MW/400 MWh située à Shenzhou, en Chine. Certifié ISO 9001, ISO 27001 et doté d'un système de service à la clientèle en boucle fermée qui affiche plus de 80 % de satisfaction dans toutes les régions, APsystems assure une qualité stable, une sécurité des données et une chaîne d'approvisionnement localisée et résiliente.

Se concentrant sur la transformation numérique axée sur l'IA, APsystems tire parti de cette dernière dans ses gammes de produits solaires et de stockage pour bâtir un écosystème énergétique intelligent. Parmi les principaux lancements numériques, mentionnons le modèle « BESS AI » pour la gestion de l'énergie domestique, l'« AP Designer » pour la conception de centrales électriques, la plateforme Internet énergétique « Blue Ocean Navigation » et le robot intelligent de service à la clientèle « APbot », ainsi que les plateformes de données à l'échelle de l'entreprise, qui ont amélioré l'efficacité opérationnelle, la conformité des données et la traçabilité des équipements.

Dans le cadre d'une approche centrée sur les personnes, APsystems accorde la priorité aux soins et au perfectionnement des employés, atteignant 94,14 % de satisfaction des employés et une couverture de formation de 100 %. En 2025, APsystems a fait don de plus de 2,39 millions de RMB en produits d'utilité publique, dont plus de 8 000 lampes solaires et 1 800 centrales électriques portatives.

En 2026, APsystems continuera d'intégrer l'énergie solaire et le stockage comme principal moteur de croissance, guidé par les principes ESG, afin de faire progresser les solutions mondiales en matière d'énergie verte et de construire ensemble un avenir sans carbone avec toutes les parties prenantes.

*Pour consulter le rapport complet sur la durabilité ESG 2025, veuillez cliquer ici.

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