Aramco Stadium Company anuncia nomeações de liderança executiva

DHAHRAN, Arábia Saudita, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Aramco Stadium Company, subsidiária da Aramco, anunciou hoje seu lançamento oficial e a nomeação de seu Conselho de Administração e Diretor-Presidente inaugural. As nomeações representam um marco importante na ativação da empresa e na entrega de um dos projetos de desenvolvimento de esportes e entretenimento mais importantes do Reino, alinhando-se à Visão 2030 da Arábia Saudita e contribuindo para a realização da Copa do Mundo da FIFA de 2034.

Aramco Stadium

Fahad Al Dhubaib foi nomeado Presidente do Conselho de Administração da Aramco Stadium Company, e Mohammed Al Thomairi foi nomeado Vice-Presidente do Conselho. Abdulrahman Alqudaib, Bader Alreziza, Nader Ashoor, Jefferson Slack e James Bisgrove também foram indicados como membros do Conselho. Além disso, Matthew Kittle foi nomeado CEO. Os membros do conselho e a liderança executiva possuem ampla experiência e habilidades no desenvolvimento global de esportes e entretenimento, no gerenciamento de grandes instalações e eventos, no desenvolvimento comercial e na sustentabilidade financeira.

Localizado em Al-Khobar, o Estádio Aramco está programado para abrir este ano com uma capacidade de 47.000 lugares e servirá como base para o Al-Qadsiah Football Club. O estádio faz parte de um complexo integrado de 800.000 metros quadrados, projetado para receber moradores locais e visitantes de todo o mundo ao longo do ano. O estádio também se destina a sediar competições internacionais, incluindo a Copa Asiática da AFC 2027 e a Copa do Mundo da FIFA 2034, bem como outros eventos de entretenimento, fortalecendo ainda mais seu papel no cenário esportivo e de entretenimento em evolução do Reino.

Informações de contato da Aramco Stadium Company

https://www.aramcostadium.com/en

Contatos de mídia:

Equipe de Relações Públicas do Estádio Aramco

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Sobre o Estádio Aramco

O Estádio Aramco é um local de esportes e entretenimento multiuso de última geração na Província Oriental da Arábia Saudita, situado em um campus de mais de 800.000 metros quadrados, projetado como um destino para o ano todo. Construído de acordo com os padrões internacionais de torneios, o estádio totalmente climatizado destina-se a sediar partidas durante a Copa Asiática da AFC de 2027 e a Copa do Mundo da FIFA de 2034, ressaltando sua liderança no crescente portfólio esportivo global do Reino e seu alinhamento com a Saudi Vision 2030. Lar do Al-Qadsiah FC, o Estádio Aramco integra a tecnologia avançada do local e a hospitalidade premium para oferecer experiências de classe mundial, ao mesmo tempo em que ancora um campus sem cercas com restaurantes, quase 130.000 metros quadrados de espaço público no parque, quadras esportivas, playgrounds e programação comunitária, estabelecendo um vibrante destino de 365 dias para residentes e visitantes internacionais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955838/Aramco_Stadium_Company_Photo.jpg

FONTE Aramco Stadium Company