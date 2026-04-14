La société Aramco Stadium Company annonce des nominations à des postes de dirigeant

DHAHRAN, Arabie Saoudite, 14 avril 2026 /PRNewswire/ -- Aramco Stadium Company, filiale d'Aramco, a annoncé aujourd'hui son lancement officiel et la nomination de son premier conseil d'administration et de son premier directeur général. Ces nominations constituent une étape clé dans l'activation de la société et la concrétisation de l'un des plus importants projets de développement sportif et de divertissement du Royaume, aligné sur la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et intégré à l'organisation de la Coupe du monde de la FIFA 2034.

Aramco Stadium

Fahad Al Dhubaib a été nommé président du conseil d'administration d'Aramco Stadium Company et Mohammed Al Thomairi a été nommé vice-président du conseil d'administration. Abdulrahman Alqudaib, Bader Alreziza, Nader Ashoor, Jefferson Slack et James Bisgrove ont également été nommés membres du conseil d'administration. Par ailleurs, Matthew Kittle a été nommé directeur général. Les membres du conseil d'administration et de la direction possèdent une expérience et des compétences étendues en matière de développement dans les domaines du sport et du divertissement à l'échelle mondiale, ainsi que dans les domaines ayant trait à la gestion d'installations et d'événements majeurs, au développement commercial et à la viabilité financière.

Situé à Al-Khobar, Aramco Stadium devrait devenir opérationnel cette année avec une capacité de 47 000 places et sera le stade domicile du club de football Al-Qadsiah. Le stade fait partie d'un complexe intégré de 800 000 mètres carrés conçu pour accueillir les résidents locaux et les visiteurs du monde entier tout au long de l'année. Le stade est également destiné à accueillir des compétitions internationales, notamment la Coupe d'Asie de l'AFC 2027 et la Coupe du monde de la FIFA 2034, ainsi que d'autres événements de divertissement, renforçant ainsi son rôle dans le paysage sportif et de divertissement en pleine évolution du Royaume.

Coordonnées d'Aramco Stadium Company

https://www.aramcostadium.com/en

Relations avec les médias :

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À propos d'Aramco Stadium

Aramco Stadium est un complexe sportif et de divertissement polyvalent ultramoderne situé dans la province orientale de l'Arabie saoudite, au sein d'un campus de plus de 800 000 mètres carrés conçu pour être utilisé toute l'année. Construit conformément aux normes des tournois internationaux, le stade entièrement climatisé est destiné à accueillir des matchs lors de la Coupe d'Asie de l'AFC 2027 et de la Coupe du monde de la FIFA 2034, soulignant ainsi son leadership au sein du portefeuille sportif mondial en expansion du Royaume et son alignement sur la Vision saoudienne 2030. Aramco Stadium, qui accueille le club Al-Qadsiah FC, intègre une technologie de pointe et une hospitalité haut de gamme pour offrir des expériences de classe mondiale. Il est le point d'ancrage d'un campus sans clôture comprenant des restaurants, près de 130 000 mètres carrés de parcs publics, des terrains de sport, des aires de jeux et des programmes communautaires, créant ainsi une destination dynamique 365 jours par an pour les résidents comme pour les visiteurs internationaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2955838/Aramco_Stadium_Company_Photo.jpg