Aramco Stadium Company 公佈高層領導任命
新聞提供者Aramco Stadium Company
15 4月, 2026, 22:03 CST
沙特阿拉伯達蘭2026年4月15日 /美通社/ -- Aramco 旗下的 Aramco Stadium Company 今天宣佈正式啟動，同時委任首屆董事會及行政總裁。 是次任命標誌着公司正式投入運作，並推展其王國一大關鍵的體育與娛樂發展項目，這既呼應沙特阿拉伯的「2030 願景」(Vision 2030)，也有助該國主辦 2034 年國際足協世界盃 (2034 FIFA World Cup)。
Fahad Al Dhubaib 獲委任為 Aramco Stadium Company 董事會主席，而 Mohammed Al Thomairi 則獲委任為董事會副主席。 Abdulrahman Alqudaib、Bader Alreziza、Nader Ashoor、Jefferson Slack 及 James Bisgrove 亦獲任命為董事會成員。 此外，Matthew Kittle 獲任命為行政總裁。 董事會成員及高層管理團隊在國際體育與娛樂發展、大型設施與活動管理，以及商業開發與財務可持續發展方面，具備豐富經驗及專業能力。
Aramco Stadium 坐落於胡拜爾，預計今年開幕，可容納 47,000 個座位，日後將成為 Al-Qadsiah Football Club（艾卡迪沙足球會）的主場。 該球場屬於一個佔地 800,000 平方米的綜合發展項目，全年歡迎本地居民及來自世界各地的遊客。 另外亦擬舉辦多項國際比賽，例如 2027 年 AFC Asian Cup（亞足聯亞洲盃）及 2034 年 FIFA World Cup（FIFA 世界盃），以及其他娛樂盛事，以進一步強化其在王國體育與娛樂發展藍圖中的重要地位。
Aramco Stadium Company 聯絡資訊
https://www.aramcostadium.com/en
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Aramco Stadium 公關團隊
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關於 Aramco Stadium
Aramco Stadium 位於沙特阿拉伯東部省，是先進的多用途體育及娛樂場館，所屬園區佔地超過 800,000 平方米，定位為四季皆宜的絕佳熱點。 這座全空調球場按照國際賽事標準興建，計劃承辦 2027 年 AFC Asian Cup（亞足聯亞洲盃）及 2034 年 FIFA World Cup（FIFA 世界盃）的賽事，彰顯其在王國日益壯大的全球體育佈局中發揮領導作用，同時體現對沙特「2030 願景」的完美呼應。 Aramco Stadium 是 Al-Qadsiah FC（艾卡迪沙足球會）的主場，結合頂尖場館科技與優越接待服務，帶來世界級體驗。球場所在的園區不設圍欄，內有餐廳、接近 130,000 平方米的公共公園空間、運動場、遊樂場及社區活動，為本地居民及國際旅客獻上全年 365 天皆宜到訪的活力之地。
SOURCE Aramco Stadium Company
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