Aramco Stadium Company 公佈高層領導任命

沙特阿拉伯達蘭2026年4月15日 /美通社/ -- Aramco 旗下的 Aramco Stadium Company 今天宣佈正式啟動，同時委任首屆董事會及行政總裁。 是次任命標誌着公司正式投入運作，並推展其王國一大關鍵的體育與娛樂發展項目，這既呼應沙特阿拉伯的「2030 願景」(Vision 2030)，也有助該國主辦 2034 年國際足協世界盃 (2034 FIFA World Cup)。

Fahad Al Dhubaib 獲委任為 Aramco Stadium Company 董事會主席，而 Mohammed Al Thomairi 則獲委任為董事會副主席。 Abdulrahman Alqudaib、Bader Alreziza、Nader Ashoor、Jefferson Slack 及 James Bisgrove 亦獲任命為董事會成員。 此外，Matthew Kittle 獲任命為行政總裁。 董事會成員及高層管理團隊在國際體育與娛樂發展、大型設施與活動管理，以及商業開發與財務可持續發展方面，具備豐富經驗及專業能力。