شركة ملعب أرامكو تعلن عن تعيين القيادة التنفيذية

الظهران، المملكة العربية, 14 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ملعب أرامكو، شركة تابعة لأرامكو السعودية، اليوم، عن تعيين مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي. ويُعد هذا التعيين علامة فارقة في تفعيل الشركة وتقديم أحد أهم مشاريع التطوير الرياضي والترفيهي في المملكة التي تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستضافة المرتقبة لكأس العالم 2034.

وتم تعيين الأستاذ فهد الضبيب رئيسًا لمجلس إدارة شركة ملعب أرامكو، والأستاذ محمد الثميري، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، كما تم تعيين الأستاذ عبدالرحمن القضيب، والأستاذ بدر الرزيزاء، والأستاذ نادر عاشور، والسيد جيمس بيسجروف، والسيد جيفرسون سلاك أعضاءً في مجلس الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين السيد ماثيو كيتل، رئيسًا تنفيذيًا للشركة. ويتمتع أعضاء مجلس الإدارة والقيادة التنفيذية بخبرات واسعة وذات صلة في مجالات تطوير الرياضة والترفيه على الصعيد العالمي، وإدارة المرافق والفعاليات الكبرى، وتطوير الأعمال التجارية والاستدامة المالية.

ومن المقرر افتتاح ملعب أرامكو في مدينة الخبر خلال العام الجاري بسعة تصل إلى47 ألف متفرج، ليصبح الملعب الرئيس لنادي القادسية. ويشكّل الملعب جزءًا من مجمّع متكامل تبلغ مساحته 800 ألف متر مربع مصممة لاستقبال أفراد المجتمع المحلي والزوّار من أنحاء العالم على مدار العام. ومن المخطط أيضًا أن يستضيف الملعب العديد من المسابقات الدولية، من بينها كأس آسيا 2027، وكأس العالم 2034، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية مما يعزز دوره في المشهد الرياضي والترفيهي المتطور في المملكة.

معلومات التواصل مع شركة ملعب أرامكو:

https://www.aramcostadium.com/ar

للتواصل الإعلامي:

العلاقات العامة

[email protected]

عن شركة ملعب أرامكو:

يُعد ملعب أرامكو منشأة رياضية وترفيهية متعددة الأغراض ذات تصميم حديث في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، ويقع ضمن نطاق مجمع تزيد مساحته على 800 ألف متر مربع مصمم ليكون وجهة جاذبة على مدار العام. وتم بناء الملعب وفقًا لمعايير البطولات الدولية، وهو مكيّف بالكامل ومن المخطط أن يستضيف مباريات خلال كأس آسيا 2027 وكأس العالم لكرة القدم 2034، مما يؤكد ريادته ضمن محفظة المملكة الرياضية العالمية المتنامية وتوافقه مع رؤية السعودية 2030. ويُعد ملعب أرامكو مقرًا لنادي القادسية لكرة القدم، حيث تتوفر به تقنيات متطورة في مجال الملاعب والضيافة المتميزة لتقديم تجارب عالمية المستوى، ويضم المجمع المفتوح مطاعم، وما يقرب من 130 ألف متر مربع من المساحات الخضراء العامة، والملاعب الرياضية، وملاعب للأطفال، وبرامج مجتمعية، مما يجعله وجهة حيوية على مدار 365 يومًا للمقيمين والزوار من أنحاء العالم على حد سواء.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2955838/Aramco_Stadium_Company_Photo.jpg