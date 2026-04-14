Aramco Stadium Company gibt Ernennung von Führungskräften bekannt

DHAHRAN, Saudi-Arabien, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Aramco Stadium Company, eine Tochtergesellschaft von Aramco, gab heute ihre offizielle Gründung sowie die Ernennung ihres ersten Vorstands und ihres ersten Geschäftsführers bekannt. Diese Ernennungen markieren einen wichtigen Meilenstein bei der Gründung des Unternehmens und der Umsetzung eines der bedeutendsten Sport- und Unterhaltungsprojekte des Königreichs, das im Einklang mit der Vision 2030 Saudi-Arabiens steht und zur Ausrichtung der FIFA-Weltmeisterschaft 2034 durch das Land beiträgt.

Aramco Stadium

Fahad Al Dhubaib wurde zum Vorstandsvorsitzenden der Aramco Stadium Company ernannt, Mohammed Al Thomairi zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Abdulrahman Alqudaib, Bader Alreziza, Nader Ashoor, Jefferson Slack und James Bisgrove wurden ebenfalls zu Vorstandsmitgliedern ernannt. Darüber hinaus wurde Matthew Kittle zum Geschäftsführer berufen. Die Vorstandsmitglieder und die Geschäftsleitung verfügen über umfassende Erfahrung und Kompetenzen in den Bereichen globale Sport- und Unterhaltungsentwicklung, Management großer Einrichtungen und Veranstaltungen sowie kommerzielle Entwicklung und finanzielle Nachhaltigkeit.

Das in Al-Khobar gelegene Aramco Stadium soll noch in diesem Jahr mit einer Kapazität von 47.000 Plätzen eröffnet werden und wird als Heimstadion des Al-Qadsiah Football Club dienen. Das Stadion ist Teil eines 800.000 Quadratmeter großen integrierten Komplexes, der das ganze Jahr über Einheimische und Besucher aus aller Welt willkommen heißen soll. Das Stadion soll zudem Austragungsort für internationale Wettbewerbe sein, darunter der AFC Asian Cup 2027 und die FIFA-Weltmeisterschaft 2034, sowie für weitere Unterhaltungsveranstaltungen, wodurch seine Rolle in der sich wandelnden Sport- und Unterhaltungslandschaft des Königreichs weiter gestärkt wird.

Aramco Stadium Company Kontaktdaten

https://www.aramcostadium.com/en

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Aramco Stadium Public-Relations-Team

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Informationen zu Aramco Stadium

Das Aramco Stadium ist eine hochmoderne Mehrzweck-Sport- und Unterhaltungsstätte in der Ostprovinz Saudi-Arabiens, die sich auf einem über 800.000 Quadratmeter großen Gelände befindet, das als Ganzjahresdestination konzipiert wurde. Das nach internationalen Turnierstandards erbaute, vollklimatisierte Stadion soll Austragungsort für Spiele des AFC Asian Cup 2027 und der FIFA-Weltmeisterschaft 2034 sein, was seine führende Rolle im wachsenden globalen Sportportfolio des Königreichs sowie seine Ausrichtung auf die Saudi Vision 2030 unterstreicht. Das Aramco Stadium, Heimat des Al-Qadsiah FC, vereint modernste Veranstaltungstechnik mit erstklassiger Gastronomie, um Erlebnisse von Weltklasse zu bieten. Gleichzeitig bildet es den Mittelpunkt eines zaunfreien Areals mit Restaurants, fast 130.000 Quadratmetern öffentlicher Parkfläche, Sportplätzen, Spielplätzen und einem vielfältigen Freizeitangebot und schafft so ein lebendiges Ausflugsziel, das das ganze Jahr über für Anwohner und internationale Besucher gleichermaßen attraktiv ist.

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