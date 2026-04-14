Aramco Stadium Company anuncia nombramientos de liderazgo ejecutivo

DHAHRAN, Arabia Saudita, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Aramco Stadium Company, filial de Aramco, anunció hoy su lanzamiento oficial y el nombramiento de su primera Junta Directiva y Director Ejecutivo. Los nombramientos marcan un hito clave en la activación de la empresa y la entrega de uno de los proyectos de desarrollo deportivo y de entretenimiento más importantes del Reino, alineándose con la Visión 2030 de Arabia Saudita y contribuyendo a su organización de la Copa Mundial de la FIFA 2034.

Aramco Stadium

Fahad Al Dhubaib ha sido nombrado presidente de la junta directiva de Aramco Stadium Company, y Mohammed Al Thomairi ha sido nombrado vicepresidente de la junta. Abdulrahman Alqudaib, Bader Alreziza, Nader Ashoor, Jefferson Slack y James Bisgrove también han sido designados como miembros de la Junta. Además, Matthew Kittle fue nombrado CEO. Los miembros de la junta y el liderazgo ejecutivo poseen una amplia experiencia y habilidades en el desarrollo global de deportes y entretenimiento, la gestión de instalaciones y eventos importantes, y el desarrollo comercial y la sostenibilidad financiera.

Ubicado en Al-Khobar, el Estadio Aramco abrirá sus puertas este año con una capacidad de 47.000 asientos, y servirá como sede del Al-Qadsiah Football Club. El estadio forma parte de un complejo integrado de 800.000 metros cuadrados diseñado para recibir a residentes locales y visitantes de todo el mundo durante todo el año. El estadio también está destinado a albergar competiciones internacionales, como la Copa Asiática de la AFC 2027 y la Copa Mundial de la FIFA 2034, así como otros eventos de entretenimiento, fortaleciendo aún más su papel en el cambiante panorama deportivo y de entretenimiento del Reino.

Información de contacto de la empresa del estadio Aramco

https://www.aramcostadium.com/en

Contactos de prensa:

Equipo de Relaciones Públicas del Estadio Aramco

[email protected]

Acerca del estadio Aramco

El estadio Aramco es un lugar deportivo y de entretenimiento de última generación y usos múltiples en la provincia oriental de Arabia Saudita, ubicado dentro de un campus de más de 800,000 metros cuadrados diseñado como un destino durante todo el año. Construido según los estándares de los torneos internacionales, el estadio totalmente climatizado está destinado a albergar partidos durante la Copa Asiática de la AFC 2027 y la Copa Mundial de la FIFA 2034, lo que subraya su liderazgo dentro de la creciente cartera deportiva mundial del Reino y su alineación con Saudi Vision 2030. El estadio Aramco, sede del Al-Qadsiah FC, integra tecnología avanzada de recinto y hospitalidad de primera calidad para ofrecer experiencias de clase mundial mientras ancla un campus sin vallas con restaurantes, casi 130.000 metros cuadrados de espacio de parque público, canchas deportivas, parques infantiles y programación comunitaria, estableciendo un vibrante destino de 365 días para residentes y visitantes internacionales por igual.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955838/Aramco_Stadium_Company_Photo.jpg

FUENTE Aramco Stadium Company