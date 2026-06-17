Arctech fecha o segundo ano consecutivo como #2 global em rastreadores solares e segura a liderança absoluta na EMEA

KUNSHAN, China, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Arctech, líder global em sistemas de rastreamento solar e soluções inteligentes de energia, anunciou sua classificação como a segunda maior fornecedora mundial de rastreadores solares pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o recém-divulgado Relatório de Mercado de Rastreadores Solares Fotovoltaicos 2026 da S&P Global Energy.

Em 2025, a Arctech somou 12,1% do mercado global de rastreadores, com entregas totais chegando a 16 GW. Na região EMEA, a empresa manteve a liderança pelo segundo ano seguido.

Arctech mantém a segunda colocação global no setor de rastreadores solares e continua na liderança na região EMEA (PRNewsfoto/Arctech)

Perspectivas de crescimento do mercado global

O mercado global de rastreadores solares teve mais um ano forte em 2025: o total de entregas atingindo 133 GW (alta de 19% sobre 2024). O Oriente Médio e a África dispararam 49% e bateram recorde com 26 GW; a Europa chegou a 25 GW, puxada pela Itália e pela Romênia. Na América Latina, o Brasil segue na frente: já ultrapassou 50 GW de capacidade instalada e deve acelerar ainda mais nos próximos anos. S&P Global Energy prevê que as entregas globais de rastreadores cheguem a 160 GW até 2030.

Liderança regional da Arctech na EMEA

Na região EMEA (Europa, Oriente Médio e África), a Arctech liderou o mercado com 22,6% de participação e registrou o maior crescimento em volume de entregas da região. Na Arábia Saudita, a empresa detém 53,6% do mercado; nos Emirados Árabes Unidos, 54,1%. Na Europa, a Arctech avançou em projetos na Grécia, Itália e outros mercados. No continente africano, já consolidou presença na África do Sul, no Egito e em outros mercados — e planeja expandir ainda mais sua atuação pelo continente.

Grande novidades: Arctech na SNEC 2026

Na SNEC 2026 (3 a 5 de junho, Xangai), a Arctech vai mostrar ao mercado suas novas soluções de cravação de estacas fotovoltaicas e instalação automatizada, além dos portfólios completos "Tracker+" e "Green Power+". O "Tracker+" reúne o rastreador inteligente todo-terreno SkyLineⅡ, o sistema de montagem de cabos SkyFlex e o robô de limpeza StarShineⅠ, enquanto o pacote "Green Power+" abrange os sistemas de armazenamento de energia ArcBank e ArcTank, a solução de microgrid móvel de rastreamento solar e armazenamento ArcTrack e a energia sustentável integrada às edificações.

Sobre a Arctech

A Arctech é uma fornecedora líder mundial de sistemas de rastreamento solar e soluções energéticas inteligentes.

Para mais informações sobre a Arctech, acesse https://en.arctechsolar.com/.

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FONTE Arctech