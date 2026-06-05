-Arctech se consolida como número 2 mundial en seguidores solares por segundo año consecutivo y mantiene su posición de liderazgo en EMEA

KUNSHAN, China, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Arctech, líder mundial en sistemas de seguimiento solar y soluciones energéticas inteligentes, anunció que se ha posicionado como el segundo proveedor mundial de seguidores solares por segundo año consecutivo, según el último Informe de Mercado de Seguidores Solares Fotovoltaicos 2026 de S&P Global Energy.

En 2025, Arctech alcanzó una cuota del 12,1 % del mercado mundial de seguidores solares, con un volumen total de envíos de 16 GW, manteniendo su posición como líder del mercado en EMEA.

Arctech Secures Global No. 2 in Solar Trackers and Retains Top Position in EMEA

Perspectivas de crecimiento del mercado global

El mercado global de seguidores solares creció de forma constante en 2025, alcanzando un total de 133 GW en envíos, un 19 % más que en 2024. La región de Oriente Medio y África experimentó un crecimiento del 49 %, llegando a un récord de 26 GW, mientras que Europa alcanzó los 25 GW, impulsada por el fuerte crecimiento en Italia y Rumanía. S&P Global Energy prevé que los envíos globales de seguidores solares superen los 160 GW para 2030.

Liderazgo regional de Arctech en EMEA

En la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África), Arctech se consolidó como el proveedor número uno con una cuota de mercado del 22,6 %, registrando el mayor crecimiento en envíos de la región. Su fuerte presencia internacional se sustenta en su liderazgo en Arabia Saudí, con una cuota de mercado del 53,6 %, y en los Emiratos Árabes Unidos, donde alcanza el 54,1 %. Paralelamente, Arctech sigue aumentando su crecimiento en Europa mediante proyectos estratégicos en mercados clave como Grecia e Italia. En África, la compañía ha establecido una presencia cada vez mayor en Sudáfrica, Egipto y otros mercados, y continuará expandiendo su presencia en todo el continente.

Gran presentación por delante

En SNEC 2026 (del 3 al 5 de junio, Shanghái), Arctech presentará sus nuevas soluciones inteligentes de hincado fotovoltaico e instalación automatizada, junto con su oferta integral para distintos escenarios bajo las plataformas "Tracker+" y "Green Power+".

La propuesta "Tracker+" incluye el sistema de seguimiento inteligente para terrenos complejos SkyLine II, el sistema de montaje con cable SkyFlex y el robot de limpieza StarShine I. Por su parte, "Green Power+" engloba los sistemas de almacenamiento energético ArcBank y ArcTank, la solución de microrred móvil solar con seguimiento y almacenamiento ArcTrack, así como soluciones de energía verde integradas en edificios.

Acerca de Arctech

Arctech es un proveedor líder mundial de sistemas de seguimiento solar y soluciones energéticas inteligentes.

Para obtener más información sobre Arctech, visite: https://en.arctechsolar.com/

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