Arctech devient le numéro 2 mondial des suiveurs solaires pour la deuxième année consécutive et conserve sa première place dans la région EMEA

KUNSHAN, Chine, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- Arctech, un leader mondial des systèmes de suivi solaire et des solutions énergétiques intelligentes, a annoncé avoir été classé deuxième fournisseur mondial de suiveurs solaires pour la deuxième année consécutive, selon le rapport récemment publié Solar PV Tracker Market Report 2026 par S&P Global Energy.

En 2025, Arctech a conquis 12,1 % du marché mondial des suiveurs, avec des livraisons totales atteignant 16 GW, tout en conservant sa position de numéro 1 dans la région EMEA.

Arctech Secures Global No. 2 in Solar Trackers and Retains Top Position in EMEA

Perspectives de croissance du marché mondial

Le marché mondial des suiveurs solaires a connu une croissance régulière en 2025, avec des expéditions totales atteignant 133 GW, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2024. La région du Moyen-Orient et de l'Afrique a progressé de 49 % pour atteindre un niveau record de 26 GW, tandis que l'Europe a atteint 25 GW, grâce à une forte croissance en Italie et en Roumanie. S&P Global Energy prévoit que les livraisons mondiales de suiveurs dépasseront les 160 GW d'ici 2030.

Leadership régional d'Arctech dans la région EMEA

Dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), Arctech est devenu le premier fournisseur avec une part de marché de 22,6 %, enregistrant la plus forte croissance des livraisons dans la région. La forte implantation de l'entreprise est soulignée par ses positions de leader en Arabie saoudite, où elle détient 53,6 % du marché, et aux Émirats arabes unis, où elle en détient 54,1 %. Arctech a également renforcé sa présence sur les marchés européens, en décrochant des contrats clés en Grèce, en Italie et dans d'autres pays. En Afrique, Arctech a également consolidé sa présence en Afrique du Sud, en Égypte et sur d'autres marchés, et continuera à renforcer sa présence sur le continent.

Une vitrine technologique en perspective

Lors du salon SNEC 2026 (3-5 juin, Shanghai), Arctech dévoilera ses nouvelles solutions intelligentes de battage photovoltaïque et d'installation automatisée, ainsi que ses offres à scénarios complets « Tracker+ » et « Green Power+ ». « Tracker+ » présente le système de suivi intelligent tout-terrain SkyLineⅡ, le système de montage de câbles SkyFlex et le robot de nettoyage StarShineⅠ, tandis que « Green Power+ » couvre les systèmes de stockage d'énergie ArcBank et ArcTank, la solution de microréseau mobile de suivi et de stockage solaire ArcTrack et des solution d'énergie verte intégrée aux bâtiments.

À propos d'Arctech

Arctech est un fournisseur mondial de premier plan de systèmes de suivi solaire et de solutions énergétiques intelligentes.

Pour plus d'informations sur Arctech, visitez le site : https://en.arctechsolar.com/

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