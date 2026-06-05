Arctech sichert sich zum zweiten Mal in Folge weltweit Platz 2 bei Solar-Trackern und behält seine Spitzenposition in der EMEA-Region

KUNSHAN, China, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Arctech, ein weltweit führender Anbieter von Solar-Tracking-Systemen und intelligenten Energielösungen, gab bekannt, dass das Unternehmen gemäß dem kürzlich von S&P Global Energy veröffentlichten Solar PV Tracker Market Report 2026 zum zweiten Mal in Folge auf Rang 2 der weltweit führenden Anbieter von Solar-Tracking-Systemen liegt.

Im Jahre 2025 erreichte Arctech einen Anteil von 12,1 Prozent am globalen Tracker-Markt mit einem Gesamtliefervolumen von 16 GW und festigte gleichzeitig seine Marktführerschaft in der EMEA-Region.

Arctech Secures Global No. 2 in Solar Trackers and Retains Top Position in EMEA

Ausblick auf das weltweite Marktwachstum

Der weltweite Markt für Solar-Tracker wuchs 2025 stetig, mit Gesamtlieferungen von 133 GW, was einem Anstieg von 19 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Die Region Naher Osten und Afrika verzeichnete einen Anstieg um 49 Prozent auf einen Rekordwert von 26 GW, während Europa 25 GW erreichte, angetrieben durch ein starkes Wachstum in Italien und Rumänien. S&P Global Energy prognostiziert, dass die weltweiten Tracker-Lieferungen bis 2030 160 GW übersteigen werden.

Marktführerschaft von Arctech in der EMEA-Region

In der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) wurde Arctech mit einem Marktanteil von 22,6 Prozent zum führenden Anbieter und verzeichnete das größte Lieferwachstum in der Region. Die starke Präsenz des Unternehmens wird durch seine führenden Positionen in Saudi-Arabien, wo es einen Marktanteil von 53,6 Prozent hält, und in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo es 54,1 Prozent hält, unterstrichen. Auch auf den europäischen Märkten verzeichnete Arctech ein wachsendes Momentum und sicherte sich Schlüsselprojekte in Griechenland, Italien und anderen Ländern. In Afrika hat Arctech zudem eine wachsende Präsenz in Südafrika, Ägypten und anderen Märkten aufgebaut und wird seine Präsenz auf dem gesamten Kontinent weiter ausbauen.

Große Präsentation steht bevor

Auf der SNEC 2026 (3.–5. Juni, Shanghai) wird Arctech seine neuen intelligenten PV-Pfahlgründungs- und automatischen Installationslösungen sowie seine Komplettlösungen „Tracker+" und „Green Power+" vorstellen. „Tracker+" umfasst das geländegängige intelligente Tracker-System SkyLineⅡ, das Kabelmontagesystem SkyFlex und den Reinigungsroboter StarShineⅠ, während „Green Power+" die Energiespeichersysteme ArcBank und ArcTank, die mobile Solar-Tracker- und Speicher-Mikronetzlösung ArcTrack sowie gebäudeintegrierte grüne Energie abdeckt.

Informationen zu Arctech

Arctech ist ein weltweit führender Anbieter von Solar-Tracker-Systemen und intelligenten Energielösungen.

Weitere Informationen zu Arctech finden Sie unter: https://en.arctechsolar.com/

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