Arctech afianza su posición, por segundo año consecutivo, en el puesto número dos a nivel mundial en el ámbito de los seguidores solares y se mantiene liderando la región de Europa, Medio Oriente y África

KUNSHAN, China, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Arctech, líder mundial en sistemas de seguidores solares y soluciones energéticas inteligentes, confirmó su posición como segundo proveedor mundial de seguidores solares por segundo año consecutivo, de acuerdo con el Solar PV Tracker Market Report 2026 (Informe sobre el mercado de seguidores solares fotovoltaicos 2026) de S&P Global Energy publicado recientemente.

Arctech se afianza en el segundo puesto a nivel mundial en el ámbito de los seguidores solares y se mantiene liderando la región de Europa, Medio Oriente y África (PRNewsfoto/Arctech)

En 2025, Arctech capturó el 12,1 % del mercado mundial de seguidores solares, con un total de 16 GW despachados, y mantuvo el primer lugar en la región EMEA (Europa, Medio Oriente y África).

Perspectivas de crecimiento del mercado mundial

El mercado mundial de seguidores solares mantuvo un crecimiento sólido en 2025, con 133 GW despachados en total, un aumento del 19 % frente a 2024. La región de Medio Oriente y África creció un 49 %, alcanzando un récord de 26 GW, mientras Europa llegó a los 25 GW impulsada principalmente por Italia y Rumania. S&P Global Energy proyecta que las entregas mundiales de seguidores solares superarán los 160 GW antes de 2030.

Liderazgo de Arctech en la región de EMEA

En la región EMEA (Europa, Medio Oriente y África), Arctech se posicionó como proveedor No. 1 con una participación de mercado del 22,6 %, logrando el mayor crecimiento de despachos en la región. Esta presencia se refleja en su liderazgo en Arabia Saudita, con el 53,6 % del mercado, y en Emiratos Árabes Unidos (EAU), con el 54,1 %. Además, Arctech sigue ganando terreno en los mercados europeos con proyectos clave en Grecia, Italia y otros países. En África, la compañía ha consolidado presencia en mercados como Sudáfrica y Egipto, con planes de seguir expandiendo su huella en el continente.

Arctech en SNEC 2026: nuevas soluciones para todos los escenarios

En SNEC 2026 (del 3 al 5 de junio, Shanghái), Arctech presentó sus soluciones de instalación automática e hincado inteligente de postes para sistemas fotovoltaicos, junto con sus plataformas "Tracker+" y "Green Power+" para todo tipo de proyectos. "Tracker+" incluye el sistema de seguimiento inteligente multiterreno SkyLineⅡ, el sistema de montaje con cables SkyFlex y el robot de limpieza StarShine. Por su parte, "Green Power+" integra los sistemas de almacenamiento de energía ArcBank y ArcTank, la solución de microrred móvil con seguimiento solar ArcTrack y soluciones de energía renovable integradas en edificios.

Acerca de Arctech

Arctech es uno de los principales proveedores de sistemas de seguimiento solar y soluciones energéticas inteligentes.

Para obtener más información acerca de Arctech, visite: https://en.arctechsolar.com/

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FUENTE Arctech