Armen Pogossian representa a Armênia na Forbes Under 30 Summit China, capacitando a próxima geração de empreendedores globais

YEREVAN, Armênia, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Armen Pogossian, proprietária da Pogossian Luxury Brand House, tornou-se a primeira empreendedora armênia a aparecer na plataforma Forbes Under 30 na China, representando um marco significativo para o empreendedorismo armênio, o artesanato de luxo e a representação comercial internacional.

Post-meeting dialogue with Armen Pogossian, Owner Pogossian Luxury Brand House From left to right: Russell Flannery, Senior Contributor Forbes, Former Editor in Chief Forbes China and Armen Pogossian, Owner Pogossian Luxury Brand House Armen Pogossian, Owner Pogossian Luxury Brand House

Pogossian foi convidado a participar da 30 Under 30 Summit China da Forbes de 2024–2025, realizada na Universidade Zhengzhou Sias, na província de Henan, ao lado do Fórum Econômico da China da Forbes de 2026. Sua presença no prestigiado encontro destacou não apenas seu crescente perfil internacional, mas também a voz crescente da Armênia no empreendedorismo global, branding de luxo e colaboração internacional.

Realizada sob o tema voltado para o futuro "Jumpstarting the Future", a cúpula de dois dias reuniu uma comunidade influente de homenageados passados e presentes da Forbes China com menos de 30 anos, líderes financeiros e empresariais globais, investidores visionários, juízes do setor, pioneiros acadêmicos e executivos seniores da Forbes China.

A cúpula começou com uma recepção de boas-vindas exclusiva no Jardim Francês da Universidade Zhengzhou Sias, onde as observações foram feitas por Herman Chik, diretor de negócios internacionais da Forbes China, e Niu Xiaoyu, secretário do Partido da Universidade Zhengzhou Sias. O cenário criou uma atmosfera poderosa para o diálogo, a inovação e a conexão entre a próxima geração de líderes.

Como parte do diálogo de alto nível da cúpula, Armen Pogossian compartilhou sua perspectiva sobre o papel dos jovens empreendedores na formação do futuro dos negócios globais.

"Os futuros empreendedores não se limitam a seguir tendências; eles as criam em um mercado em constante mudança. Reunir indivíduos que compartilham essa visão de excelência torna inevitável uma mudança transformadora. Minha experiência no Forbes Under 30 Summit provou que, ao trocar ideias, abraçar a inovação e permanecer aberto à colaboração sem fronteiras, podemos começar a ver e moldar uma parte do futuro antes mesmo que ele chegue."

Ao longo da cúpula, Pogossian se envolveu com os principais empresários, inovadores, investidores e figuras de negócios de toda a China e além. Sua participação refletiu uma missão mais ampla: conectar a excelência armênia a plataformas internacionais que reconhecem talento, ambição e liderança focada no futuro.

O programa principal da cúpula contou com cinco palestras e três fóruns de mesa redonda especializados, cobrindo tópicos como hardware inteligente alimentado por IA, ecossistemas de poder de computação doméstica, nova lógica de marca de consumo e robótica inteligente incorporada.

Um dos principais destaques do evento foi a tão esperada Gala de Premiação Under 30, onde os homenageados das listas Forbes China Under 30 de 2024 e 2025 foram celebrados. A noite destacou a diversidade, a ambição e a visão que impulsionam a mais nova geração de líderes empresariais da China.

Durante a cúpula, o elegante estande Jardins d'Arménie atraiu notável atenção dos convidados, oferecendo uma experiência de degustação imersiva que apresentou aos participantes o caráter e a herança distintos do conhaque real. A ativação fortaleceu ainda mais a presença cultural e de luxo da Armênia no ambiente da Forbes com menos de 30 anos.

A Pogossian Luxury Brand House apoiou a execução bem-sucedida da cúpula ao lado de um prestigiado grupo de parceiros corporativos, incluindo a iSoftStone, a Plug and Play China, a Dreame AI Smart Ring e a MarcumAsia.

Sobre o Armen Pogossian

Armen Pogossian é o proprietário de 27 anos da Pogossian Luxury Brand House, um dos grupos de luxo internacionais de crescimento mais rápido, construído sobre um legado familiar de artesanato, criatividade e excelência. Representando uma nova geração de empreendedores armênios, a Pogossian continua a expandir a presença de luxo inovador nos mercados globais.

Sobre a Pogossian Luxury Brand House

Desde o início dos anos 90, a família Pogossian cria produtos de luxo excepcionais enraizados no artesanato e no refinamento. Sediada na Armênia e presente em mais de 40 países, a Pogossian Luxury Brand House incorpora uma visão de criatividade, excelência e experiências imersivas de marca projetadas para uma clientela internacional.

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FONTE Pogossian Luxury Brand House