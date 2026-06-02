아르멘 포고시안, 포브스 언더 30 서밋 차이나에서 아르메니아 대표로 차세대 글로벌 기업가들에게 영감 제공

예레반, 아르메니아, 2026년 6월 2일 /PRNewswire/ -- 포고시안 럭셔리 브랜드 하우스(Pogossian Luxury Brand House)의 아르멘 포고시안(Armen Pogossian) 오너가 중국의 포브스 언더 30(Forbes Under 30) 플랫폼에 등장한 첫 번째 아르메니아 기업가가 되어 아르메니아의 기업가 정신, 럭셔리 장인 정신, 국제 비즈니스 대표성에 있어 중요한 이정표를 기록했다.

포고시안은 2026 포브스 차이나 경제 포럼(Forbes China Economic Forum)과 함께 허난성 정저우 시아스 대학교(Zhengzhou Sias University)에서 개최된 2024~2025 포브스 30 언더 30 서밋 차이나(Forbes 30 Under 30 Summit China)에 참가하도록 초청받았다. 이 권위 있는 행사에서의 포고시안의 존재는 성장하는 그의 국제적 위상뿐만 아니라 글로벌 기업가 정신, 럭셔리 브랜딩 및 국경 간 협력에서 아르메니아의 확장되는 목소리를 강조했다.

Post-meeting dialogue with Armen Pogossian, Owner Pogossian Luxury Brand House From left to right: Russell Flannery, Senior Contributor Forbes, Former Editor in Chief Forbes China and Armen Pogossian, Owner Pogossian Luxury Brand House Armen Pogossian, Owner Pogossian Luxury Brand House

'미래로 도약하다(Jumpstarting the Future)'라는 미래 지향적 주제 하에 개최된 이틀간의 서밋은 과거 및 현재의 포브스 차이나 언더 30 수상자들, 글로벌 금융 및 비즈니스 리더들, 선구적인 투자자들, 업계 심사위원들, 학문적 선구자들, 포브스 차이나 고위 임원들로 구성된 영향력 있는 커뮤니티를 한자리에 모았다.

서밋은 정저우 시아스 대학교의 프렌치 가든(French Garden)에서 열린 독점 환영 리셉션으로 시작됐으며, 포브스 차이나의 허먼 칙(Herman Chik) 국제 비즈니스 책임자와 정저우 시아스 대학교의 니우 샤오위(Niu Xiaoyu) 당 서기가 발언했다. 이 환경은 차세대 리더들 간의 대화, 혁신 및 연결을 위한 강력한 분위기를 만들어냈다.

서밋의 고위급 대화의 일환으로 아르멘 포고시안은 글로벌 비즈니스의 미래를 형성하는 데 있어 젊은 기업가들의 역할에 대한 자신의 관점을 공유했다.

"미래의 기업가들은 단순히 트렌드를 따르지 않는다. 그들은 끊임없이 변화하는 시장에서 트렌드를 만들어낸다. 이러한 탁월함에 대한 비전을 공유하는 개인들을 한자리에 모으는 것은 변혁적인 변화를 필연적으로 만든다. 포브스 언더 30 서밋에서의 경험은 아이디어를 교환하고, 혁신을 수용하며, 국경 없는 협력에 개방적으로 임함으로써 미래가 도래하기도 전에 일부만을 보고 미래를 형성하기 시작할 수 있다는 것을 증명했다."

서밋 전반에 걸쳐 포고시안은 중국과 그 너머에서 온 선도 기업가들, 혁신가들, 투자자들, 비즈니스 인사들과 교류했다. 포고시안의 참여는 아르메니아의 우수성을 재능, 야망, 미래 지향적 리더십을 인정하는 국제 플랫폼과 연결한다는 더 광범위한 사명을 반영했다.

서밋의 주요 프로그램은 AI 기반 스마트 하드웨어, 국내 컴퓨팅 파워 생태계, 새로운 소비자 브랜드 논리, 구현형 지능 로보틱스를 포함한 주제를 다루는 5개의 기조연설과 3개의 전문 라운드테이블 포럼을 선보였다.

행사의 주요 하이라이트는 2024년과 2025년 포브스 차이나 언더 30 목록의 수상자들을 기념하는 기대를 모은 언더 30 시상 갈라(Under 30 Awards Gala)였다. 이 저녁 행사는 중국의 최신 세대 비즈니스 리더들을 이끄는 다양성, 야망 및 비전을 조명했다.

서밋 기간 동안 우아하게 디자인된 자르댕 다르메니(Jardins d'Arménie) 부스가 게스트들의 주목을 받았으며, 참석자들에게 왕실 브랜디의 독특한 특성과 유산을 소개하는 몰입형 시음 경험을 제공했다. 이 활동은 포브스 언더 30 환경 내에서 아르메니아의 럭셔리한 문화적 존재감을 더욱 강화했다.

포고시안 럭셔리 브랜드 하우스는 아이소프트스톤(iSoftStone), 플러그 앤 플레이 차이나(Plug and Play China), 드리미 AI 스마트 링(Dreame AI Smart Ring), 마컴아시아(MarcumAsia) 등 권위 있는 기업 파트너 그룹과 함께 서밋의 성공적인 실행을 지원했다.

아르멘 포고시안 소개

아르멘 포고시안은 장인 정신, 창의성 및 탁월함의 가족 유산을 기반으로 구축된 가장 빠르게 성장하는 국제 럭셔리 그룹 중 하나인 포고시안 럭셔리 브랜드 하우스의 27세 오너이다. 새로운 세대의 아르메니아 기업가를 대표하는 포고시안은 글로벌 시장 전반에서 혁신적인 럭셔리의 존재감을 계속 확장하고 있다.

포고시안 럭셔리 브랜드 하우스 소개

1990년대 초반 이래로 포고시안 가문은 장인 정신과 세련됨에 뿌리를 둔 탁월한 럭셔리 제품을 만들어 왔다. 아르메니아에 본사를 두고 40개국 이상에 진출한 포고시안 럭셔리 브랜드 하우스는 국제 고객층을 위해 설계된 창의성, 탁월함, 몰입형 브랜드 경험의 비전을 구현한다.

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SOURCE Pogossian Luxury Brand House