Armen Pogossian representa a Armenia en la Cumbre Forbes Under 30 de China que empodera a la próxima generación de empresarios a nivel mundial

EREVÁN, Armenia, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Armen Pogossian, propietario de Pogossian Luxury Brand House, se convirtió en el primer empresario armenio en aparecer en la plataforma Forbes Under 30 de China, lo que constituye un hito importante para el emprendimiento armenio, la confección de artículos de lujo y la representación empresarial internacional.

Post-meeting dialogue with Armen Pogossian, Owner Pogossian Luxury Brand House From left to right: Russell Flannery, Senior Contributor Forbes, Former Editor in Chief Forbes China and Armen Pogossian, Owner Pogossian Luxury Brand House Armen Pogossian, Owner Pogossian Luxury Brand House

Pogossian fue invitado a participar en la Cumbre Forbes 30 Under 30 China 2024–2025, celebrada en la Universidad Zhengzhou Sias en la provincia de Henan junto con el Foro Económico Forbes 2026 de China. Su presencia en la prestigiosa reunión destacó no solo su creciente perfil internacional, sino también la creciente voz de Armenia en el emprendimiento mundial, la marca de lujo y la colaboración transfronteriza.

Con el tema prospectivo "Jumpstarting the Future" (Impulsando el futuro) la cumbre de dos días reunió a una influyente comunidad de homenajeados anteriores y actuales de Forbes Under 30 de China, líderes financieros y empresariales de todo el mundo, inversores visionarios, jueces del sector, pioneros académicos y altos ejecutivos de Forbes China.

La cumbre se inauguró con una exclusiva recepción de bienvenida en el Jardín Francés de la Universidad Zhengzhou Sias, donde Herman Chik, responsable de Negocios Internacionales de Forbes China, y Niu Xiaoyu, Secretario del Partido de la Universidad Zhengzhou Sias, pronunciaron unas palabras. El entorno creó una atmósfera poderosa para el diálogo, la innovación y la conexión entre la próxima generación de líderes.

Como parte del diálogo de alto nivel de la cumbre, Armen Pogossian compartió su perspectiva sobre el papel de los jóvenes empresarios en la configuración del futuro de los negocios a nivel mundial.

"Los futuros empresarios no se limitan a seguir las tendencias; las crean en un mercado en constante cambio. Reunir a personas que comparten esta visión de excelencia hace que el cambio transformador sea inevitable. Mi experiencia en la Cumbre Forbes Under 30 demostró que al intercambiar ideas, adoptar la innovación y permanecer abiertos a la colaboración sin fronteras, podemos comenzar a ver y dar forma a una parte del futuro incluso antes de que llegue".

A lo largo de la cumbre, Pogossian se comprometió con los principales empresarios, innovadores, inversores y figuras empresariales de toda China y otros países. Su participación reflejó una misión más amplia: conectar la excelencia armenia con plataformas internacionales que reconocen talentos, ambición y liderazgo centrados en el futuro.

El programa principal de la cumbre contó con cinco conferencias magistrales y tres foros de debates especializados, que abarcaron temas como el hardware inteligente impulsado por IA, los ecosistemas de potencia informática doméstica, la nueva lógica de marca de consumo y la robótica inteligente incorporada.

Uno de los aspectos más destacados del evento fue la muy esperada Gala de Premios Under 30, en la que se rindió homenaje a los galardonados de las listas Forbes Under 30 de China 2024 y 2025. La velada destacó la diversidad, la ambición y la visión que impulsan a la nueva generación de líderes empresariales de China.

Durante la cumbre, el elegante stand Jardins d'Arménie atrajo la atención de los clientes, al ofrecer una experiencia de degustación inmersiva que introdujo a los asistentes al carácter distintivo y la herencia del brandy real. La activación fortaleció aún más la presencia cultural y de lujo de Armenia dentro del entorno de menores de Forbes Under 30.

Pogossian Luxury Brand House apoyó la ejecución exitosa de la cumbre junto con un prestigioso grupo de socios corporativos, incluidos iSoftStone, Plug and Play China, Dreame AI Smart Ring y MarcumAsia.

Acerca de Armen Pogossian

Armen Pogossian es el propietario de 27 años de Pogossian Luxury Brand House, uno de los grupos de lujo internacionales de más rápido crecimiento construido sobre un legado familiar de artesanía, creatividad y excelencia. Pogossian, que representa a una nueva generación de empresarios armenios, continúa ampliando la presencia del lujo innovador en los mercados mundiales.

Acerca de Pogossian Luxury Brand House

Desde principios de la década de 1990, la familia Pogossian ha estado creando productos de lujo excepcionales basados en la artesanía y el refinamiento. Con sede en Armenia y presente en más de 40 países, Pogossian Luxury Brand House representa una visión de creatividad, excelencia y experiencias de marca inmersivas diseñadas para una clientela internacional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2992278/Pogossian_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2992279/Pogossian_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2992280/Pogossian_3.jpg

FUENTE Pogossian Luxury Brand House