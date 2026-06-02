Armen Pogossianが「フォーブス・アンダー30サミット中国（Forbes Under 30 Summit China）」にアルメニア代表として参加、次世代のグローバル起業家を支援

アルメニア・エレバン, 2026年6月2日 /PRNewswire/ -- Pogossian Luxury Brand HouseのオーナーであるArmen Pogossianは、アルメニア人起業家として初めて中国版「Forbes Under 30」に選出され、アルメニアの起業家精神、高級職人技、そして国際的なビジネス界における存在感にとって重要な節目を築きました。

Pogossianは、「2026 フォーブス中国経済フォーラム（2026 Forbes China Economic Forum）」と併催された、河南省の鄭州サイアス大学で開催された「2024-2025 フォーブス30アンダー30サミット中国（2024-2025 Forbes 30 Under 30 Summit China）」に参加者として招待されました。この権威ある会合へ彼の参加は、同氏の国際的な知名度の高まりだけでなく、グローバルな起業家精神、ラグジュアリー・ブランディング、国境を越えた協業の分野におけるアルメニアの存在感の拡大を明確に示すものとなりました。

Pogossian Luxury Brand HouseのオーナーであるArmen Pogossianとの会談後の意見交換 左から：Russell Flannery（Forbes上級寄稿者、元Forbes China編集長）、Armen Pogossian（Pogossian Luxury Brand Houseのオーナー） Armen Pogossian（Pogossian Luxury Brand Houseのオーナー）

「未来を加速する（Jumpstarting the Future）」という未来志向のテーマのもと開催された2日間のサミットには、歴代および最新のForbes China Under 30選出者をはじめ、世界の金融・ビジネス界のリーダー、先見性のある投資家、業界の審査委員、学術界の先駆者、Forbes Chinaの上級幹部らが一堂に会しました。

サミットは、鄭州サイアス大学のフランス式庭園で開催された特別招待制の歓迎レセプションで幕を開けました。レセプションでは、Forbes Chinaの国際事業責任者であるHerman Chikと、鄭州サイアス大学の党委員会書記であるNiu Xiaoyuが歓迎の辞を述べました。会場は、次世代のリーダーたちによる対話、イノベーション、そして交流を促進する活気に満ちた雰囲気に包まれました。

サミットのハイレベルな対話の一環として、Armen Pogossianは、グローバル・ビジネスの未来を形づくる上で若手起業家が果たす役割について自身の見解を語りました。

「未来の起業家は、単にトレンドを追うのではなく、絶えず変化する市場の中で新たなトレンドを生み出していきます。卓越性というビジョンを共有する人々が集まれば、変革は必然となります。フォーブス・アンダー30サミット（Forbes Under 30 Summit）での経験は、意見を交わし、イノベーションを受け入れ、国境を越えた協業に対して開かれた姿勢を持ち続けることで、未来が到来する前からその一端を見据え、形づくることができることを実証しました。」

サミット期間中、Pogossianは中国国内外の有力な起業家、イノベーター、投資家、ビジネス界の有力者らと交流しました。同氏の参加は、才能、志、そして未来志向のリーダーシップを評価する国際的なプラットフォームと、アルメニアの卓越性を結び付けるという、より大きな使命を体現しました。

サミットのメインプログラムでは、5つの基調講演と3つの専門ラウンドテーブルフォーラムが開催され、AI搭載スマートハードウェア、国内計算資源エコシステム、新たな消費者ブランド構築の考え方、身体性知能ロボティクスなどのテーマが議論されました。

イベントの大きな見どころの一つは、大きな期待を集めた「Under 30 Awards Gala」であり、2024年および2025年のForbes China Under 30選出者たちの功績が称えられました。この夜は、中国の新世代ビジネスリーダーたちの原動力となっている多様性、志、そしてビジョンにスポットライトが当てられました。

サミット期間中、洗練されたデザインのJardins d'Arménieブースは来場者の大きな注目を集め、王室御用達のブランデーが持つ独自の個性と伝統を紹介する没入型の試飲体験が提供されました。このブランド体験施策により、Forbes Under 30の場におけるアルメニアの文化的およびラグジュアリー分野での存在感がさらに高まりました。

Pogossian Luxury Brand Houseは、iSoftStone、Plug and Play China、Dreame AI Smart Ring、MarcumAsiaをはじめとする名だたる企業パートナーとともに、サミットの成功裏の開催を支援しました。

Armen Pogossianについて

27歳のArmen Pogossianは、職人技、創造性、卓越性という一族から受け継がれてきた伝統を基盤に築かれた、最も急成長している国際的ラグジュアリー・グループの一つであるPogossian Luxury Brand Houseのオーナーを務めています。アルメニアの新世代起業家を代表する存在として、同氏は世界市場における革新的なラグジュアリーの存在感を拡大し続けています。

Pogossian Luxury Brand Houseについて

ポゴシアン家は1990年代初頭以来、職人技と洗練に根差した卓越した高級製品を生み出してきました。アルメニアに拠点を置き、40カ国以上に展開するPogossian Luxury Brand Houseは、創造性、卓越性、そして国際的な顧客層に向けた没入感のあるブランド体験というビジョンを体現しています。

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SOURCE Pogossian Luxury Brand House