Armen Pogossian représente l'Arménie au Sommet Forbes 30 Under 30 en Chine, renforçant l'influence de la prochaine génération d'entrepreneurs mondiaux

EREVAN, Arménie, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Armen Pogossian, propriétaire de Pogossian Luxury Brand House, est devenu le premier entrepreneur arménien à figurer sur la plateforme Forbes Under 30 en Chine, marquant ainsi une étape importante pour l'entrepreneuriat arménien, l'artisanat de luxe et la représentation commerciale internationale.

Dialogue post-réunion avec Armen Pogossian, propriétaire de Pogossian Luxury Brand House De gauche à droite : Russell Flannery, contributeur principal de Forbes, ancien rédacteur en chef de Forbes Chine et Armen Pogossian, propriétaire de Pogossian Luxury Brand House Armen Pogossian, propriétaire de Pogossian Luxury Brand House

M. Pogossian a été invité à participer au Sommet Forbes 30 Under 30 2024-2025 en Chine, qui s'est tenu à l'université Sias de Zhengzhou, dans la province du Henan, parallèlement au Forum économique de Forbes 2026 en Chine. Sa présence à cette prestigieuse réunion a mis en évidence non seulement son profil de plus en plus international, mais aussi la voix de plus en plus forte de l'Arménie dans le domaine de l'entrepreneuriat mondial, de l'image de marque de luxe et de la collaboration internationale.

Placé sous le thème prospectif « Jumpstarting the Future », ce sommet de deux jours a rassemblé une communauté influente composée d'anciens et d'actuels lauréats de Forbes China Under 30, de leaders financiers et commerciaux mondiaux, d'investisseurs visionnaires, de juges du secteur, de pionniers de l'université et de cadres supérieurs de Forbes China.

Le sommet a débuté par une réception de bienvenue exclusive dans le jardin français de l'université Sias de Zhengzhou, au cours de laquelle Herman Chik, responsable des affaires internationales chez Forbes Chine, et Niu Xiaoyu, secrétaire du parti de l'université Sias de Zhengzhou, ont prononcé des allocutions. Ce cadre a créé une atmosphère propice au dialogue, à l'innovation et à la création de liens entre la prochaine génération de dirigeants.

Dans le cadre du dialogue de haut niveau du sommet, Armen Pogossian a partagé son point de vue sur le rôle des jeunes entrepreneurs dans le façonnement de l'avenir des entreprises mondiales.

« Les futurs entrepreneurs ne se contentent pas de suivre les tendances, ils les créent sur un marché en constante évolution. Le fait de réunir des personnes qui partagent cette vision de l'excellence rend inévitable un changement transformateur. Mon expérience au Sommet Forbes Under 30 a prouvé qu'en échangeant des idées, en adoptant l'innovation et en restant ouverts à une collaboration sans frontières, nous pouvons commencer à voir et à façonner une partie de l'avenir avant même qu'il n'arrive. »

Tout au long du sommet, M. Pogossian s'est entretenu avec des entrepreneurs, des innovateurs, des investisseurs et des personnalités du monde des affaires de toute la Chine et d'ailleurs. Sa participation relève d'une mission plus large : mettre en relation l'excellence arménienne avec des plateformes internationales qui reconnaissent le talent, l'ambition et le leadership tourné vers l'avenir.

Le programme principal du sommet comprenait cinq discours principaux et trois tables rondes spécialisées, couvrant des sujets tels que le matériel intelligent alimenté par l'IA, les écosystèmes de puissance informatique domestique, la nouvelle logique de marque des consommateurs et la robotique intelligente incarnée.

L'un des temps forts de l'événement a été le très attendu gala des Under 30 Awards, au cours duquel les lauréats des listes 2024 et 2025 de Forbes China Under 30 ont été célébrés. La soirée a mis en lumière la diversité, l'ambition et la vision de la nouvelle génération de chefs d'entreprise chinois.

Lors du sommet, le stand Jardins d'Arménie, au design élégant, a attiré l'attention des invités en leur offrant une expérience de dégustation immersive qui leur a fait découvrir le caractère distinctif et l'héritage du brandy royal. L'activation a permis de renforcer la présence de l'Arménie dans le domaine de la culture et du luxe au sein de l'environnement Forbes Under 30.

Pogossian Luxury Brand House a contribué à la réussite du sommet aux côtés d'un groupe prestigieux d'entreprises partenaires, dont iSoftStone, Plug and Play China, Dreame AI Smart Ring et MarcumAsia.

À propos d'Armen Pogossian

Armen Pogossian, 27 ans, est le propriétaire de Pogossian Luxury Brand House, l'un des groupes internationaux de luxe à la croissance la plus rapide, fondé sur un héritage familial de savoir-faire, de créativité et d'excellence. Représentant une nouvelle génération d'entrepreneurs arméniens, M. Pogossian continue d'étendre la présence d'un luxe innovant sur les marchés mondiaux.

À propos de Pogossian Luxury Brand House

Depuis le début des années 90, la famille Pogossian crée des produits de luxe exceptionnels, fondés sur l'artisanat et le raffinement. Basée en Arménie et présente dans plus de 40 pays, Pogossian Luxury Brand House incarne une vision de créativité, d'excellence et d'expériences de marque immersives conçues pour une clientèle internationale.

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