Artmarket.com: tendência de alta no segundo trimestre de 2026, da transição progressiva à metamorfose "IA EM PRIMEIRO LUGAR" da Artprice

PARIS, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Thierry EHRMANN, fundador da Artprice e CEO da Artmarket.com, e sua família mantêm plena confiança nas perspectivas futuras da Artmarket.com e no crescimento de suas atividades, impulsionado principalmente pelos substanciais investimentos destinados ao desenvolvimento da IA vertical da Artmarket.com. A manifestação de apoio da família Ehrmann e do Groupe Serveur (acionista majoritário) à expansão dos negócios da Artmarket.com se materializará em breve por meio do aumento de sua participação acionária na Artmarket.com, mediante a aquisição de ações adicionais da empresa. Naturalmente, todas as divulgações obrigatórias serão feitas à AMF (Autoridade Francesa dos Mercados Financeiros) e publicadas online nos prazos legais, durante as janelas de negociação autorizadas.

Notícias e perspectivas

Da transição progressiva à metamorfose "IA em Primeiro Lugar" do metabanco de dados Artprice

Após uma revisão estratégica aprofundada, aprovada pelo Conselho de Administração, a Artprice — líder global em informações sobre o mercado de arte há quase três décadas — está implementando uma profunda mudança estratégica na integração de suas arquiteturas proprietárias de inteligência artificial, notadamente "Intuitive Art Market®" e "Blind Spot®".

Da implantação incremental à mudança arquitetônica "IA em Primeiro Lugar"

A estratégia inicial previa uma implementação lenta e didática de nossos blocos de construção de IA em nossos bancos de dados históricos. Embora cautelosa, essa abordagem fragmentou a percepção do mercado sobre a revolução tecnológica em curso. A IA deixou de ser um componente opcional: Ela se tornou a matriz central da economia global.

Injetar módulos de IA gradualmente em uma infraestrutura comprovada com 25 a 30 anos de uso é como tentar transformar um carro com motor a combustão e controles analógicos em um carro elétrico digital, peça por peça, enquanto dirige. Os clientes têm dificuldade em avaliar a diferença entre o mundo antigo e o novo, o que pode resultar em inconsistências operacionais. Hoje, optamos pela clareza e por elevados padrões: É preciso abandonar implantações fragmentadas e oferecer uma transformação global, integrada e totalmente concretizada. Força financeira e cronograma ajustado

Essa escolha rigorosa implica um pequeno ajuste em nosso cronograma de implantação pública, sem afetar nossa trajetória financeira. Em um cenário econômico global complexo, marcado por tensões geopolíticas acentuadas e alta volatilidade nos preços da energia, a receita da Artprice by Artmarket continua a crescer de maneira constante. Essa notável base econômica nos concede independência e serenidade para priorizar a perfeição operacional, não a pressa — um contraste marcante com muitas empresas de capital aberto, que incorporam IA aos seus modelos de negócio enquanto buscam constantemente capital próprio. Ato I: a revolução intracomunitária

A reestruturação se concentra no ativo exclusivo da Artprice: Quase 180 bases de dados proprietárias interligadas formam uma metabase global sem precedentes, juntamente com sua aclamada coleção de manuscritos e catálogos de vendas desde 1700 até os dias atuais, considerada única no mundo por pesquisadores e especialistas.

A primeira fase dessa transformação ocorre internamente. Todos os funcionários, departamentos e unidades de produção do grupo estão sendo equipados diretamente com hardware dedicado à IA e unidades de borda. Antes de disponibilizarmos essas ferramentas para os nossos assinantes, estamos concluindo uma reformulação completa dos nossos fluxos de trabalho internos. Os fluxos de trabalho de coleta, padronização e enriquecimento de dados estão sendo reescritos por completo, seguindo os padrões de aprendizado profundo e algoritmos proprietários. Ato II: a entrega de uma plataforma de banco de dados transformada nativamente

Ocorrerá somente quando a cadeia de valor interna estiver totalmente calibrada. Nesse momento, a plataforma será liberada para os nossos assinantes. A plataforma não será uma pilha de módulos incrementais, mas um ambiente completo "IA em Primeiro Lugar", construído sobre os nossos pilares fundamentais: dados massivos certificados (big data padronizado), aprendizado profundo (aprendizado de dados) e segurança algorítmica.

Ao optar por essa metamorfose abrangente e estruturada, a Artprice reafirma sua posição como pioneira: transformar 30 anos de liderança em informações sobre o mercado global de arte em um motor soberano de inteligência de decisão para todo o mercado global de arte.

Em uma era em que a internet aberta se afunda na entropia e na diluição causadas pela onda de dados sintéticos (70% de dados sintéticos incontroláveis a partir do dia 30 de junho de 2026, segundo o Gartner Group e o Europol Innovation Lab), as empresas que controlam toda a sua cadeia de valor de dados se tornam verdadeiras cidadelas de soberania cognitiva.

Dominar todo o processo, da captura bruta (big data padronizado) à mineração de dados, incluindo o treinamento de modelos de aprendizado profundo com base em dezenas de milhões de registros únicos, protegidos por arquiteturas algorítmicas patenteadas, não se resume à gestão de ativos digitais. Isso cria um monopólio sobre a verdade fundamental de um mercado específico — neste caso, o de arte.

A evolução dos bancos de dados ultraproprietários da Artprice para versões verticais de IA (Intuitive Art Market® e Blind Spot®) não representa uma simples atualização técnica, e sim uma transformação ontológica estruturada em torno de eixos estratégicos-chave.

Definição de transformação ontológica – Segundo Thierry Ehrmann, fundador da Artprice e CEO da Artmarket: uma transformação ontológica designa uma transformação radical não da forma, do desempenho ou das funções de uma entidade (o que ela faz), mas de sua natureza fundamental, essência e modo de existência (o que ela é). Enquanto a evolução tradicional aprimora um sistema existente, a transformação ontológica altera a categoria de realidade a que ele pertence.

Aplicada à Artprice e ao domínio completo de sua IA vertical (Intuitive Art Market® e Blind Spot®) e de seus fluxos de processos industriais, essa transformação se manifesta em três níveis:

Do recipiente de informações ao organismo cognitivo: a Artprice já não se define como um agregador especializado ou uma base de dados histórica. Com a incorporação da IA vertical em seu núcleo de infraestrutura soberana, a entidade evolui de uma base de conhecimento para uma arquitetura cognitiva autônoma.

a Artprice já não se define como um agregador especializado ou uma base de dados histórica. Com a incorporação da IA vertical em seu núcleo de infraestrutura soberana, a entidade evolui de uma base de conhecimento para uma arquitetura cognitiva autônoma. A metamorfose dos dados: os dados do mercado de arte alteram seu status ontológico. Ela se transforma de um registro arquivístico estático e descritivo em uma matriz semântica dinâmica, preditiva e viva, capaz de contextualizar e analisar o mercado em tempo real.

os dados do mercado de arte alteram seu status ontológico. Ela se transforma de um registro arquivístico estático e descritivo em uma matriz semântica dinâmica, preditiva e viva, capaz de contextualizar e analisar o mercado em tempo real. Soberania ontológica do processo: a posse de toda a cadeia industrial (desde os dados brutos proprietários até o modelo de linguagem vertical, sem depender de aplicativos de terceiros) garante a autossuficiência sistêmica. A IA não é uma ferramenta acoplada ao modelo: isso se torna a própria essência da operação da Artprice.

Cinco eixos estratégicos da transformação da IA

Do contêiner de informações ao oráculo determinístico: historicamente, o valor dessas bases de dados residia na profundidade da indexação e na precisão dos motores de busca. A integração de uma IA vertical proprietária transforma dados passivos, mas incorruptíveis, em inteligência ativa para a tomada de decisões. Enquanto os modelos genéricos de linguagem de grande escala (LLMs, na sigla em inglês) apresentam alucinações por causa da porosidade dos corpora utilizados em seu treinamento, a IA vertical, apoiada por uma estrutura de dados soberana, opera em um circuito ultrasseguro e fechado. O sistema não gera plausibilidade, mas certeza explicável respaldada por rastreabilidade precisa. O surgimento de uma agência soberana de alto valor: a interação do usuário evolui do modelo tradicional de consulta e resposta para uma automação complexa baseada em agentes. Os assinantes da Artprice não buscam mais uma única ocorrência ou estatística histórica: eles contratam um agente autônomo da empresa, treinado exclusivamente para trabalhar com esse conjunto de dados, a fim de realizar arbitragens, simular cenários prospectivos e modelar riscos com extrema precisão. A IA vertical torna-se uma colaboradora ampliada, capaz de desbloquear o valor intrínseco de milhões de pares de dados acumulados ao longo de décadas pela Artprice by Artmarket. Valorizando a escassez em meio à inundação sintética: conforme o custo marginal de criação de conteúdo genérico se aproxima de zero, o valor relativo de bases de dados históricas, certificadas e não replicáveis aumenta exponencialmente (Financial Times). As empresas que controlam esse oleoduto selado detêm os únicos "poços de petróleo bruto" não poluídos do universo digital. Seu modelo de assinatura não vende mais acesso à informação, mas o privilégio de acessar informações críticas e assimetrias informacionais para embasar decisões estratégicas, financeiras ou operacionais, por meio de uma assinatura anual a um custo bastante razoável de US$ 1.600 a US$ 2.500 por ano (€ 1.600 a US$ 2.500). Interligação algorítmica e hibridização restrita: essas cidadelas não ficarão isoladas, mas seus modelos de acesso evoluirão. O futuro está na implementação de APIs preditivas e subsistemas de inferência que se integrem diretamente aos fluxos de trabalho dos clientes institucionais. Em vez de fornecer dados brutos, a empresa distribuirá módulos de inteligência integrados, tornando o ecossistema algorítmico dela indispensável e intrinsecamente ligado aos processos vitais dos assinantes. Captura contínua e circuito de feedback fechado: a cada consulta e análise realizada por usuários privilegiados do Artprice dentro dessa IA vertical, a estrutura de dados subjacente é retroalimentada e enriquecida (ajuste fino contínuo e enriquecimento de metadados). Esse mecanismo de feedback cria um ciclo virtuoso tecnológico inabalável. À medida que mais especialistas consultam os bancos de dados da Artprice por meio da IA, a inteligência artificial aprimora sua compreensão semântica e preditiva do mercado, ampliando indefinidamente a diferença em relação a qualquer concorrente emergente.

Em resumo, esses bancos de dados ultraproprietários deixarão de ser vistos como bibliotecas digitais, tornando-se mecanismos de inferência soberanos. Ao controlarem tanto o combustível (com dezenas de milhões de pontos de dados certificados) quanto o motor (com IA vertical e algoritmos proprietários), esses participantes não apenas evoluem, mas também redefinem a própria natureza da inteligência estratégica paga, elevando o padrão de exclusividade de dados à sua forma suprema na era algorítmica.

Resumo estratégico: encapsulamento perfeito e rigor absoluto para uma oferta de alta qualidade.

Munidos de uma enorme vantagem inicial, garantida por nossas duas inteligências artificiais proprietárias, Intuitive Art Market e Blind Spot, demos o passo necessário para fazer um pequeno ajuste em nosso calendário de lançamento. Essa escolha de momento estratégico reflete uma necessidade fundamental: Finalizando um serviço de assinatura de alta qualidade onde o poder tecnológico se integra perfeitamente à absoluta facilidade de uso.

A principal prioridade reside no completo encapsulamento da complexidade algorítmica entre nossos fluxos de produção de dados e a etapa operacional do cliente. Os assinantes não precisarão mais manipular filtros ou configurações complexas, pois a interação ocorrerá de maneira natural e fluida entre os membros e as IAs soberanas.

No ecossistema especializado do mercado de arte, essa fluidez exige extremo rigor: a IA deve dominar a terminologia da área e operar em mais de quarenta idiomas, respeitando rigorosamente a regra de ouro da história da arte, que proíbe formalmente qualquer tradução de títulos de obras de arte. A preservação da nomenclatura original e o respeito aos nossos protocolos históricos continuam sendo pontos inegociáveis.

Para aprimorar a experiência do usuário, a interface apresenta uma orientação preditiva de alta precisão: desde o primeiro estímulo em linguagem natural, o sistema sugere espontaneamente as perguntas de acompanhamento mais relevantes, a fim de orientar colecionadores, instituições e profissionais. Entretanto, ao contrário dos mecanismos de busca genéricos que toleram aproximações, não há margem para erro em uma IA proprietária alimentada por nossos bancos de dados totalmente padronizados e certificados.

Atualmente em fase de testes beta rigorosos e exaustivos para atingir seus limites, nossas IAs estão sendo calibradas para oferecer uma ergonomia impecável. Essa fase de testes de estresse garante uma adoção intuitiva e gratificante por usuários de todas as gerações, comprovando que o domínio absoluto dos corpora internos é o pré-requisito para uma inteligência artificial excepcional.

Do algoritmo de avaliação ao paradigma sistêmico: a dinâmica "BLIND SPOT©"

Inicialmente concebido como uma ferramenta de modelagem microeconômica dentro do Artprice, o sistema Blind Spot© foi projetado para resolver a equação da descontinuidade de preços entre duas vendas em leilões públicos. Ao confiar no histórico do índice global de um artista e na rastreabilidade formal das vendas em leilão — como uma obra-prima de Jackson Pollock leiloada por US$ 4 milhões em 1998, atingindo US$ 58 milhões em 2026 — a Blind Spot calculou com precisão cirúrgica a reconstrução do valor ao longo dos intervalos de opacidade do mercado.

Entretanto, a ascensão das arquiteturas verticais de IA e a formalização de nosso corpus teórico revelaram uma verdade mais profunda: O ponto cego não é apenas uma lacuna estatística, mas a estrutura subjacente dos dados, sendo a alavanca fundamental para se acessar a verdade do mercado.

Reconcebido por seu criador, Thierry Ehrmann, a Blind Spot se tornou um mecanismo de investigação de 360 graus, capaz de detectar e esclarecer o que escapa à modelagem tradicional em dimensões-chave.

Consistência biográfica e de corpus: aplicado às trajetórias de carreira artística, a Blind Spot analisa a proliferação anormal de obras que não se alinham com a biografia documentada de um artista. A biografia de um artista não é apenas uma narrativa histórica; ela define os limites físicos de sua produção, identifica mudanças criativas e delimita os períodos de auge — fases-chave buscadas pelos colecionadores. Ao cruzar os índices de volume de mercado com o ritmo biográfico real, a IA detecta imediatamente anomalias no fluxo e confirma a escassez.

aplicado às trajetórias de carreira artística, a analisa a proliferação anormal de obras que não se alinham com a biografia documentada de um artista. A biografia de um artista não é apenas uma narrativa histórica; ela define os limites físicos de sua produção, identifica mudanças criativas e delimita os períodos de auge — fases-chave buscadas pelos colecionadores. Ao cruzar os índices de volume de mercado com o ritmo biográfico real, a IA detecta imediatamente anomalias no fluxo e confirma a escassez. Macroeconomia e geopolítica: em escala de mercado global, a Blind Spot isola fatores exógenos que explicam quedas repentinas na atividade de mercado em determinado centro financeiro ou país. Enquanto as análises tradicionais são afetadas por variações cujas causas não são compreendidas, o sistema cruza sinais fracos (regulatórios, fiscais e sociopolíticos) para explicar rupturas de tendências e antecipar mudanças geográficas no fluxo de capital.

em escala de mercado global, a isola fatores exógenos que explicam quedas repentinas na atividade de mercado em determinado centro financeiro ou país. Enquanto as análises tradicionais são afetadas por variações cujas causas não são compreendidas, o sistema cruza sinais fracos (regulatórios, fiscais e sociopolíticos) para explicar rupturas de tendências e antecipar mudanças geográficas no fluxo de capital. Recomendação estética e cruzada: em termos comportamentais, os colecionadores muitas vezes permanecem restritos a classificações rígidas dos movimentos artísticos oficiais. A Blind Spot rompe com esses silos conceituais ao identificar correspondências formais, materiais ou conceituais entre artistas de movimentos aparentemente distintos. Ao revelar essas afinidades eletivas invisíveis ao olho humano, o sistema recomenda obras fora do escopo habitual dos colecionadores, mas que ressoam profundamente com a sensibilidade de suas coleções.

em termos comportamentais, os colecionadores muitas vezes permanecem restritos a classificações rígidas dos movimentos artísticos oficiais. A rompe com esses silos conceituais ao identificar correspondências formais, materiais ou conceituais entre artistas de movimentos aparentemente distintos. Ao revelar essas afinidades eletivas invisíveis ao olho humano, o sistema recomenda obras fora do escopo habitual dos colecionadores, mas que ressoam profundamente com a sensibilidade de suas coleções. Alinhamento operacional e de calendário: no processamento de fluxos massivos de dados globais, certos atrasos ou pausas na aquisição permaneceram inexplicáveis. Ao integrar todos os calendários culturais, civis, nacionais e religiosos ao núcleo do modelo, a IA elucidou as lacunas temporais que explicam essas pausas. Essa compreensão detalhada dos ciclos sociais permite ajustes antes e depois da captura, suprimindo permanentemente as lacunas algorítmicas.

no processamento de fluxos massivos de dados globais, certos atrasos ou pausas na aquisição permaneceram inexplicáveis. Ao integrar todos os calendários culturais, civis, nacionais e religiosos ao núcleo do modelo, a IA elucidou as lacunas temporais que explicam essas pausas. Essa compreensão detalhada dos ciclos sociais permite ajustes antes e depois da captura, suprimindo permanentemente as lacunas algorítmicas. Inovação interfuncional entre nossas equipes: estendido à organização interna, o conceito de Blind Spot (ponto cego) transformou a gestão de capital humano. Em organizações complexas, ideias inovadoras raramente prevalecem quando propostas por funcionários de fora do departamento relevante. Ao identificar esses pontos cegos organizacionais, a empresa libera potencialidades multifuncionais, incentivando os funcionários a expressar uma visão que vai além de seu escopo, enriquecendo a inteligência coletiva e impulsionando avanços qualitativos sem precedentes.

Hoje, a Blind Spot não se limita mais a preencher lacunas entre duas avaliações de mercado da mesma obra: tornou-se o princípio orientador de uma visão global, transformando cada área obscura do mercado, dos dados e da organização em um ativo estratégico de alto valor.

Implantação de agentes de IA determinísticos e probabilísticos para a conquista dos mercados globais e dos EUA.

A infraestrutura tecnológica do Grupo atinge um marco decisivo em sua estratégia de aquisição e maximização de informações de alto valor, por meio da implementação de duas arquiteturas de agentes complementares: inteligência artificial determinística para coleta de dados estruturados e inteligência artificial probabilística para a expansão comercial estratégica.

Agentes determinísticos baseados em agentes, também chamados agentes determinísticos agentivos: coleta soberana e exclusividade de dados

Evoluindo a partir dos nossos sistemas iniciais de web scraping e crawlers, implantamos uma nova geração de agentes determinísticos. Projetados para operar sem desvios ou viés, esses agentes interagem exclusivamente mediante acordos contratuais e parcerias formais com nossa rede mundial de 7.200 casas de leilões parceiras. Sua missão é extrair, indexar e estruturar um conjunto de dados excepcionalmente rico, incorporando informações confidenciais relevantes completamente ausentes da web aberta. Ao excluir deliberadamente qualquer abordagem probabilística nesta fase de captura, garantimos o rigor científico e a certeza de nossas bases de dados. Agentes probabilísticos baseados em agentes, também chamados agentes probabilísticos agentivos: segmentação de alta precisão no mercado dos EUA

Para impulsionar nossas ambições de expansão nesse mercado — o principal mercado de arte do mundo, com imenso potencial de receita —, estamos implementando, simultaneamente, uma frota de agentes probabilísticos com algoritmos de alta probabilidade de sucesso. Adaptados às especificidades locais, linguísticas e culturais de cada estado americano, esses agentes modelam seu comportamento para identificar, com precisão cirúrgica, os principais colecionadores, profissionais e instituições que atuam fora dos canais de venda tradicionais. Sinergia de mídia: o impacto da Artprice News

Essa estrutura de aquisição é amplificada pela sinergia com a Artprice News, nossa agência global de notícias do mercado de arte. Com publicação de notícias em tempo real a cada hora e forte ênfase no ecossistema norte-americano, a agência e sua equipe editorial mantêm contato constante com os tomadores de decisão. A combinação da profundidade determinística de nossos dados com a penetração probabilística de mercado de nossos agentes estabelece um mecanismo de aquisição de clientes sem paralelo.

Copyright 1987-2026 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Para fins informativos, Thierry Ehrmann finalizou a redação de um ensaio filosófico e científico de 1.800 páginas dedicado à inteligência artificial, de 1987 até os dias atuais. Os capítulos centrais desta obra traçam a pouco conhecida epopeia humana da Artprice, que culmina na construção de uma memória universal do mercado de arte, desenvolvida por meio de encontros marcantes com pioneiros da sociologia do mercado de arte e figuras históricas do setor. Esta obra multilíngue será lançada em escala global nos formatos digital e impresso, sendo que a versão em inglês terá um lançamento preliminar antes da edição francesa.

O departamento de econometria da Artprice pode responder a todas as suas perguntas relacionadas a estatísticas e análises personalizadas: [email protected]

Saiba mais sobre nossos serviços para artistas em uma demonstração gratuita: https://artprice.com/demo

Nossos serviços: https://artprice.com/subscription

Sobre a Artmarket.com:

A Artmarket.com está listada na Euronext Paris, no segmento Eurolist. A análise mais recente da TPI inclui mais de 18.000 acionistas individuais, excluindo acionistas estrangeiros, empresas, bancos, FCPs e OICVM: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Assista a um vídeo sobre a Artmarket.com e seu departamento Artprice: https://artprice.com/video

A Artmarket e seu departamento Artprice foram fundados em 1997 por Thierry Ehrmann, CEO da empresa. Eles são controlados pelo Groupe Serveur (criado em 1987). Cf. a biografia certificada do Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

A Artmarket é uma empresa global no mercado de arte que possui, entre outras estruturas, o departamento Artprice. Ele é líder mundial na acumulação, gestão e exploração de informações históricas e atuais do mercado de arte, como arquivos documentais originais, manuscritos em códice, livros anotados e catálogos de leilões, adquiridos ao longo dos anos. Esses dados estão em bases que contêm mais de 30 milhões de índices e resultados de leilões, abrangendo mais de 915.300 artistas.

Com o Artprice Images®, você tem acesso ilimitado ao maior banco de imagens do mercado de arte do mundo, com nada menos que 181 milhões de imagens digitais, entre fotografias e reproduções gravadas de obras de arte do período de 1700 até os dias atuais, acompanhadas de comentários de nossos historiadores de arte.

Por meio de seu departamento Artprice, a Artmarket enriquece constantemente seus bancos de dados com informações de 7.200 casas de leilão e publica continuamente tendências do mercado de arte para as principais agências e veículos de imprensa do mundo, em 121 países e 11 idiomas.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

A Artmarket.com disponibiliza aos seus 9,3 milhões de membros cadastrados os anúncios publicados por seus membros, que agora constituem o primeiro Mercado Padronizado® mundial para compra e venda de obras de arte a preços fixos.

Agora se descortina um novo futuro para o mercado de arte com a IA intuitiva Artmarket® da Artprice.

A Artmarket, por meio de seu departamento Artprice, recebeu duas vezes o selo estatal "Empresa Inovadora" do Banco Público de Investimentos da França (BPI), que apoiou a empresa em seu projeto de consolidar sua posição como um dos principais players do mercado de arte em escala global.

A Artprice by Artmarket publica seu Relatório Anual do Mercado de Arte Global de 2025, com lançamento previsto para março de 2026:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

A Artprice by Artmarket publica seu Relatório de Mercado de Arte Contemporânea de 2025:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Resumo dos comunicados à imprensa da Artmarket e de seu departamento Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Acompanhe todas as novidades do mercado de arte em tempo real com a Artmarket e seu departamento Artprice no Facebook e Twitter:

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Descubra a alquimia e o universo da Artmarket e de seu departamento Artprice: https://www.artprice.com/video

cuja sede é o famoso Museu de Arte Contemporânea, Abode of Chaos (Morada do Caos), conforme descrito pelo The New York Times / La Demeure of Chaos:

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

A ministra da Cultura da França, Madame Rachida Dati, reconheceu oficialmente a obra Abode of Chaos, de Thierry Ehrmann, como uma "obra de arte total", em cerimônia realizada na sede mundial da Artprice by Artmarket.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Obra de Arte Total e Arquitetura Singular.

Trabalho bilíngue confidencial, agora tornado público: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs – The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (mais de 4,1 milhões de seguidores)

https://vimeo.com/124643720

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FONTE Artmarket.com