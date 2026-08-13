Artmarket.com: de la transición progresiva a la metamorfosis "AI-FIRST" de Artprice

Artmarket.com: Tendencia alcista en el segundo trimestre de 2026, de la transición progresiva a la metamorfosis "AI-FIRST" de Artprice

PARIS, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Thierry EHRMANN, fundador de Artprice y consejero delegado de Artmarket.com, y su familia tienen plena confianza en el futuro de Artmarket.com y en el crecimiento de sus actividades, impulsado principalmente por importantes inversiones destinadas al desarrollo de la IA vertical de Artmarket.com. El apoyo de la familia Ehrmann y de Groupe Serveur (accionista mayoritario) a la expansión de Artmarket.com se materializará próximamente mediante el aumento de su participación accionaria a través de la adquisición de acciones adicionales de Artmarket.com. Naturalmente, se realizarán todas las divulgaciones requeridas a la AMF (Autoridad de los Mercados Financieros de Francia) y en línea dentro de los plazos legales y durante los períodos de negociación autorizados.

Noticias y perspectivas

De la transición progresiva a la metamorfosis "AI-FIRST" de la metabase de datos de Artprice

Tras una exhaustiva revisión estratégica aprobada por el Consejo de Administración, Artprice, líder mundial en información sobre el mercado del arte durante casi tres décadas, está llevando a cabo un importante cambio de enfoque en la integración de sus arquitecturas de inteligencia artificial propias, en particular "Intuitive Art Market®" y "Blind Spot®".

Del despliegue incremental al cambio arquitectónico "AI-First"

La estrategia inicial contemplaba un despliegue gradual y formativo de nuestros componentes básicos de IA dentro de nuestras bases de datos históricas. Si bien este enfoque fue prudente, fragmentó la percepción del mercado sobre la revolución tecnológica en curso. La IA ya no es un componente opcional: se ha convertido en la matriz central de la economía global.

Inyectar gradualmente módulos de IA en una infraestructura con más de 25 o 30 años de uso probado equivale a intentar convertir un vehículo con motor de combustión interna y controles analógicos en un vehículo eléctrico digital pieza por pieza mientras se conduce. Los clientes tienen dificultades para evaluar el salto cualitativo entre el viejo y el nuevo mundo, lo que conlleva el riesgo de inconsistencias operativas. Hoy, optamos por la claridad y los altos estándares: abandonamos los despliegues fragmentados para ofrecer una transformación global, fluida y completa. Solidez financiera y calendario ajustado

Esta apuesta por el rigor implica un ligero ajuste en nuestro calendario de lanzamiento público, sin que ello afecte a nuestra trayectoria financiera. En un entorno económico global complejo, marcado por el aumento de las tensiones geopolíticas y la fuerte volatilidad de los costes energéticos, los ingresos de Artprice by Artmarket siguen registrando un crecimiento constante. Esta sólida base económica nos otorga la independencia y la serenidad necesarias para dar prioridad a la perfección operativa frente a la precipitación, lo que contrasta claramente con muchas empresas que cotizan en bolsa y que incorporan la inteligencia artificial a sus modelos de negocio mientras buscan constantemente capital de riesgo. Acto I: La revolución intracomunitaria

La reestructuración se centra en el activo único de Artprice: cerca de 180 bases de datos propias e interconectadas que conforman una metabase de datos global sin precedentes, junto con su colección de manuscritos y catálogos de subastas desde 1700 hasta la actualidad, reconocida mundialmente y considerada única en el mundo por investigadores y expertos. La primera fase de esta transformación se está llevando a cabo a nivel interno. Todos los empleados, departamentos y unidades de producción del Grupo están siendo equipados directamente con hardware específico de IA y unidades periféricas. Antes de poner estas herramientas a disposición de nuestros suscriptores, estamos llevando a cabo una revisión completa de nuestros flujos de trabajo internos. Los procesos de recopilación, estandarización y enriquecimiento de datos se están reescribiendo por completo de acuerdo con los estándares de aprendizaje profundo y algoritmos propios. Acto II: Implantación de una plataforma de bases de datos transformada de forma nativa Solo cuando la cadena de valor interna esté totalmente calibrada se pondrá la plataforma a disposición de nuestros suscriptores. La plataforma de bases de datos no se presentará como un conjunto de módulos incrementales, sino como un entorno "AI-First" completo construido sobre nuestros pilares fundamentales: datos masivos certificados (Big Data estandarizado), aprendizaje profundo (Data Learning) y seguridad algorítmica. Al optar por esta metamorfosis integral y estructurada, Artprice reafirma su posición como pionera: transformar 30 años de liderazgo en información sobre el mercado del arte mundial en un motor autónomo de inteligencia de decisión para todo el mercado del arte mundial.

En una era donde internet abierto se hunde en la entropía y la dilución causadas por el aumento de datos sintéticos (70 % de datos sintéticos incontrolables a 30 de junio de 2026, según Gartner Group y el Europol Innovation Lab), las empresas que controlan toda su cadena de valor de datos constituyen verdaderas fortalezas de soberanía cognitiva.

Dominar el proceso desde la captura de datos brutos (big data estandarizado) hasta la minería de datos, pasando por el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo con decenas de millones de registros únicos protegidos por arquitecturas algorítmicas patentadas, ya no es mera gestión de activos digitales: establece un monopolio sobre la verdad fundamental en un mercado determinado; en este caso, el mercado del arte.

La evolución de las bases de datos ultra-propiedad de Artprice hacia versiones verticales de IA (Intuitive Art Market® y Blind Spot®) representa no una simple actualización técnica, sino una mutación ontológica estructurada en torno a ejes estratégicos clave:

Definición de mutación ontológica: Según Thierry Ehrmann, fundador de Artprice y consejero delegado de Artmarket, una mutación ontológica designa una transformación radical no de la forma, el rendimiento o las funciones de una entidad (lo que hace), sino de su naturaleza fundamental, esencia y modo de existencia (lo que es). Mientras que una evolución tradicional refina un sistema existente, una mutación ontológica cambia la categoría de realidad a la que pertenece dicho sistema.

Aplicada a Artprice y al dominio total de su IA vertical (Intuitive Art Market® y Blind Spot®) y sus procesos industriales, esta mutación se manifiesta en tres niveles:

Del contenedor de información al organismo cognitivo: Artprice ya no se define como un agregador experto ni como una base de datos histórica. Al integrar la IA vertical en el núcleo de su infraestructura soberana, la entidad evoluciona de una base de conocimiento a una arquitectura cognitiva autónoma.

Artprice ya no se define como un agregador experto ni como una base de datos histórica. Al integrar la IA vertical en el núcleo de su infraestructura soberana, la entidad evoluciona de una base de conocimiento a una arquitectura cognitiva autónoma. La metamorfosis de los datos: Los datos del mercado del arte cambian su estatus ontológico. De un registro de archivo estático y descriptivo, se convierten en una matriz semántica dinámica, predictiva y viva, capaz de contextualizar y analizar el mercado en tiempo real.

Los datos del mercado del arte cambian su estatus ontológico. De un registro de archivo estático y descriptivo, se convierten en una matriz semántica dinámica, predictiva y viva, capaz de contextualizar y analizar el mercado en tiempo real. Soberanía ontológica del proceso: Ser propietario de toda la cadena industrial (desde los datos brutos propios hasta el modelo de lenguaje vertical, sin dependencias de aplicaciones de terceros) garantiza la autosuficiencia sistémica. La IA no es una herramienta añadida al modelo: se convierte en la esencia misma del funcionamiento de Artprice.

Cinco ejes estratégicos de la mutación de la IA

Del contenedor de información al oráculo determinista: Históricamente, el valor de estas bases de datos dependía de la profundidad de la indexación y la precisión del motor de búsqueda. La integración de una IA vertical patentada transforma datos pasivos pero incorruptibles en inteligencia de decisiones activa. Mientras que los modelos genéricos de lenguajes grandes (LLM) sufren alucinaciones debido a la porosidad de sus cuerpos de entrenamiento, la IA vertical respaldada por un conjunto de datos soberanos opera en un circuito cerrado ultraseguro. El sistema no genera verosimilitud; produce certeza explicable respaldada por una trazabilidad precisa El surgimiento de la agencia soberana de alto valor: La interacción del usuario evoluciona del modelo tradicional de consulta-respuesta a una automatización compleja basada en agentes. Los suscriptores de Artprice ya no buscan un único evento o estadística histórica; exigen un agente autónomo de Artprice, entrenado exclusivamente con este conjunto de datos, para realizar arbitraje, simular escenarios prospectivos o modelar riesgos con extrema precisión. La IA vertical se convierte en un colaborador aumentado que desbloquea el valor subyacente de millones de pares de datos acumulados durante décadas por Artprice by Artmarket. Valorar la escasez en medio de la inundación sintética: A medida que el coste marginal de crear contenido genérico se desploma hacia cero, el valor relativo de las bases de datos históricas, certificadas y no replicables crece exponencialmente (Financial Times). Las empresas que controlan este canal sellado poseen los únicos "pozos de petróleo crudo" no contaminados del mundo digital. Su modelo de suscripción ya no vende acceso a la información, sino el privilegio de acceder a una asimetría de información crítica para la toma de decisiones estratégicas, financieras u operativas, a través de una suscripción anual a un coste muy razonable de 1.600 a 2.500 dólares/año (1.600 €–2.500 $). Interfaz algorítmica e hibridación restringida: Estas fortalezas no se aislarán por completo, sino que evolucionarán sus modelos de acceso. El futuro reside en el despliegue de API predictivas y subsistemas de inferencia capaces de integrarse directamente en los flujos de trabajo de los clientes institucionales. En lugar de entregar datos brutos, Artprice distribuirá módulos de inteligencia integrados, lo que hará que su ecosistema algorítmico sea indispensable e intrínsecamente vinculado a los procesos vitales de sus suscriptores. Captura continua y ciclo de retroalimentación cerrado: Cada consulta y análisis realizado por usuarios privilegiados de Artprice dentro de esta IA vertical retroalimenta y enriquece la estructura de datos subyacente (ajuste continuo, enriquecimiento de metadatos). Este mecanismo de retroalimentación crea un círculo virtuoso tecnológico imparable: cuantas más consultas realicen los expertos a las bases de datos de Artprice mediante IA, más perfeccionará la IA su comprensión semántica y predictiva del mercado, ampliando indefinidamente la brecha con cualquier competidor emergente.

En resumen, estas bases de datos ultraprivilegiadas dejarán de ser consideradas bibliotecas digitales para convertirse en motores de inferencia soberanos. Al controlar tanto el combustible (decenas de millones de puntos de datos certificados) como el motor (IA vertical y algoritmos propios), estos actores no solo evolucionan, sino que redefinen la naturaleza misma de la inteligencia estratégica de pago, elevando la exclusividad de los datos al estándar supremo de la era algorítmica.

Resumen estratégico: Encapsulación perfecta y rigor absoluto para la oferta de alta gama

Gracias a la enorme ventaja inicial que nos brindan nuestras dos inteligencias artificiales propias, Intuitive Art Market y Blind Spot, hemos dado un paso atrás necesario para realizar un pequeño ajuste en nuestro calendario de lanzamiento. Esta estrategia responde a un requisito fundamental: finalizar una suscripción de alta gama donde la potencia tecnológica se integre a la perfección con una facilidad de uso absoluta.

La máxima prioridad reside en la completa encapsulación de la complejidad algorítmica entre nuestros sistemas de producción de datos y la fase operativa del cliente. Los suscriptores ya no tendrán que manipular filtros ni configuraciones complejas; la interacción debe ser natural y fluida entre nuestros miembros y nuestras IA soberanas.

En el ecosistema especializado del Mercado del Arte, esta fluidez exige un rigor extremo: la IA debe dominar la terminología del sector y operar en más de cuarenta idiomas, respetando estrictamente la regla de oro de la historia del arte, que prohíbe formalmente cualquier traducción de los títulos de las obras. Preservar la nomenclatura original y adherirse a nuestros protocolos históricos sigue siendo innegociable.

Para perfeccionar la experiencia del usuario, la interfaz incorpora una guía predictiva de alta precisión: desde la primera indicación en lenguaje natural, el sistema sugiere espontáneamente las preguntas de seguimiento más relevantes para guiar a coleccionistas, instituciones y profesionales. Sin embargo, a diferencia de los motores de búsqueda genéricos que toleran aproximaciones, no existe margen de error para una IA propia, impulsada por nuestras bases de datos totalmente estandarizadas y certificadas.

Actualmente en fase de pruebas beta rigurosas y exigentes para poner a prueba sus límites, nuestras IA se están calibrando para ofrecer una ergonomía impecable. Esta fase de pruebas de estrés garantiza una adopción intuitiva y gratificante para todas las generaciones de usuarios, demostrando que el dominio absoluto de los cuerpos internos es el requisito previo para una inteligencia artificial excepcional.

Del algoritmo de valoración al paradigma sistémico: la dinámica de "BLIND SPOT©"

Inicialmente concebido como una herramienta de modelado microeconómico dentro de Artprice, el sistema Blind Spot© fue diseñado para resolver la ecuación de discontinuidad de precios entre dos ventas en subastas públicas. Al basarse en el historial del índice global de un artista y la trazabilidad formal de las ventas en subastas —como una obra maestra de Jackson Pollock subastada por 4 millones de dólares en 1998 que alcanzó los 58 millones en 2026—, Blind Spot calculó con precisión quirúrgica la reconstrucción del valor durante los intervalos de opacidad del mercado.

Sin embargo, el auge de las arquitecturas de IA verticales y la formalización de nuestro cuerpo teórico revelaron una verdad más profunda: el punto ciego no es simplemente una brecha estadística; es la estructura subyacente de los datos y la palanca fundamental para acceder a la verdad del mercado.

Reconceptualizado por su creador, Thierry Ehrmann, Blind Spot se ha convertido en un motor de investigación de 360 grados capaz de detectar e iluminar lo que escapa al modelado tradicional en dimensiones clave:

Consistencia biográfica y de corpus: Aplicado a las trayectorias profesionales artísticas, Blind Spot analiza la proliferación anormal de obras que no se alinean con la biografía documentada de un artista. La biografía de un artista no es solo una narración histórica; establece los límites físicos de la producción, identifica cambios creativos y aísla los períodos pico, las fases clave buscadas por los coleccionistas. Al cruzar los índices de volumen de mercado con el ritmo biográfico real, la IA detecta inmediatamente anomalías en el flujo y autentica la escasez.

Aplicado a las trayectorias profesionales artísticas, analiza la proliferación anormal de obras que no se alinean con la biografía documentada de un artista. La biografía de un artista no es solo una narración histórica; establece los límites físicos de la producción, identifica cambios creativos y aísla los períodos pico, las fases clave buscadas por los coleccionistas. Al cruzar los índices de volumen de mercado con el ritmo biográfico real, la IA detecta inmediatamente anomalías en el flujo y autentica la escasez. Macroeconomía y geopolítica: A escala del mercado global, Blind Spot aísla los factores exógenos que explican las caídas repentinas en la actividad del mercado de un centro financiero o país. Mientras que los análisis tradicionales presentan variaciones sin comprender las causas, el sistema contrasta señales débiles (regulatorias, fiscales, sociopolíticas) para explicar las interrupciones de las tendencias y anticipar los cambios geográficos en el capital.

A escala del mercado global, aísla los factores exógenos que explican las caídas repentinas en la actividad del mercado de un centro financiero o país. Mientras que los análisis tradicionales presentan variaciones sin comprender las causas, el sistema contrasta señales débiles (regulatorias, fiscales, sociopolíticas) para explicar las interrupciones de las tendencias y anticipar los cambios geográficos en el capital. Estética y recomendaciones cruzadas: A nivel conductual, los coleccionistas suelen limitarse a clasificaciones rígidas de movimientos artísticos oficiales. Blind Spot rompe con estos compartimentos conceptuales al identificar correspondencias formales, materiales o conceptuales entre artistas de movimientos aparentemente dispares. Al revelar estas afinidades electivas invisibles para el ojo humano, el sistema recomienda obras fuera del ámbito habitual de los coleccionistas que resuenan perfectamente con la profunda sensibilidad de sus colecciones.

A nivel conductual, los coleccionistas suelen limitarse a clasificaciones rígidas de movimientos artísticos oficiales. rompe con estos compartimentos conceptuales al identificar correspondencias formales, materiales o conceptuales entre artistas de movimientos aparentemente dispares. Al revelar estas afinidades electivas invisibles para el ojo humano, el sistema recomienda obras fuera del ámbito habitual de los coleccionistas que resuenan perfectamente con la profunda sensibilidad de sus colecciones. Alineación operativa y de calendario: En el procesamiento de flujos masivos de datos globales, ciertos retrasos o pausas en la adquisición permanecían sin explicación anteriormente. Al integrar todos los calendarios culturales, civiles, nacionales y religiosos en el corazón del modelo, la IA iluminó las brechas temporales responsables de estas pausas. Esta comprensión granular de los ciclos sociales permite ajustes previos y posteriores a la captura, cerrando permanentemente las brechas algorítmicas.

En el procesamiento de flujos masivos de datos globales, ciertos retrasos o pausas en la adquisición permanecían sin explicación anteriormente. Al integrar todos los calendarios culturales, civiles, nacionales y religiosos en el corazón del modelo, la IA iluminó las brechas temporales responsables de estas pausas. Esta comprensión granular de los ciclos sociales permite ajustes previos y posteriores a la captura, cerrando permanentemente las brechas algorítmicas. Innovación multifuncional entre nuestros equipos: Extendido a la organización interna, el concepto de Blind Spot transformó la gestión del capital humano. En organizaciones complejas, las ideas innovadoras rara vez prevalecen cuando las proponen empleados ajenos al departamento correspondiente. Al identificar estos puntos ciegos organizacionales, la empresa desbloquea capacidades multifuncionales, alentando a los empleados a expresar una visión más allá de su alcance, enriqueciendo la inteligencia colectiva e impulsando saltos cualitativos sin precedentes.

Hoy, Blind Spot ya no se limita a salvar las diferencias entre dos valoraciones de mercado de un mismo trabajo: se ha convertido en el principio rector de una visión global, transformando cada área oculta del mercado, los datos y la organización en un activo estratégico de alto valor.

Implementación de agentes de IA determinista y probabilística para la conquista del mercado global y estadounidense

La infraestructura tecnológica del Grupo alcanza un hito decisivo en su estrategia para adquirir y maximizar información de alto valor mediante la implementación de dos arquitecturas de agentes complementarias: IA determinista para la recopilación de datos estructurados e IA probabilística para la expansión comercial estratégica.

Agentes deterministas: Recopilación soberana y exclusividad de datos

A partir de nuestros sistemas iniciales de extracción y rastreo web, hemos implementado una generación de agentes deterministas. Diseñados para operar sin desviaciones ni interpretaciones, estos agentes interactúan exclusivamente mediante acuerdos contractuales y alianzas formales con nuestra red global de 7.200 casas de subastas asociadas. Su misión es extraer, indexar y estructurar un cuerpo de datos excepcionalmente rico, que incorpora información confidencial significativa completamente ausente en la web abierta. Al excluir deliberadamente cualquier enfoque probabilístico en esta etapa de captura, garantizamos a nuestras bases de datos rigor científico y certeza absoluta. Agentes probabilísticos: Focalización de alta precisión en el mercado estadounidense

Para impulsar nuestras ambiciones de expansión en el mercado estadounidense (el principal mercado de arte del mundo que ofrece un inmenso potencial de ingresos), estamos desplegando simultáneamente una flota de agentes probabilísticos con algoritmos de alta probabilidad de éxito. Diseñados para adaptarse a las especificidades locales, lingüísticas y culturales de los estados de EE.UU., estos agentes modelan el comportamiento para identificar con precisión quirúrgica a los principales coleccionistas, profesionales e instituciones que operan fuera de los canales de ventas tradicionales. Sinergia con los medios: El impacto de Artprice News

Este marco de adquisición se ve potenciado por la sinergia con Artprice News, nuestra agencia global de noticias del mercado del arte. Al publicar informes en tiempo real casi cada hora, con especial énfasis en el ecosistema norteamericano, la agencia y su equipo editorial mantienen un contacto constante con los responsables de la toma de decisiones. La combinación de la profundidad determinista de nuestros datos y la penetración de mercado probabilística de nuestros agentes conforma un motor de captación de clientes sin precedentes.

Copyright 1987-2026 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

A título informativo, Thierry Ehrmann ha finalizado la redacción de un ensayo filosófico y científico de 1.800 páginas dedicado a la Inteligencia Artificial desde 1987 hasta la actualidad. Los capítulos centrales de esta obra trazan la poco conocida epopeya humana de Artprice, que culmina en la construcción global de una memoria universal del mercado del arte, moldeada a través de encuentros clave con pioneros de la sociología del mercado del arte y figuras históricas del sector. Esta obra multilingüe se publicará a nivel mundial en formato digital e impreso, y la versión en inglés se publicará de forma anticipada antes del lanzamiento de la edición en francés.

El departamento de econometría de Artprice puede responder a todas sus preguntas sobre estadísticas y análisis personalizados: [email protected]

Descubra más sobre nuestros servicios con el artista en una demostración gratuita: https://artprice.com/demo

Nuestros servicios: https://artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket.com:

Artmarket.com cotiza en Eurolist de Euronext París. El último análisis TPI incluye a más de 18.000 accionistas individuales, excluyendo accionistas extranjeros, empresas, bancos, FCP y UCITS: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Vea un vídeo sobre Artmarket.com y su departamento Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice fueron fundados en 1997 por thierry Ehrmann, su consejero delegado. Están controlados por Groupe Serveur (creado en 1987). Véase la biografía certificada de Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket es un actor global en el mercado del arte con, entre otras estructuras, su departamento Artprice, líder mundial en la recopilación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte (archivos documentales originales, manuscritos en códice, libros anotados y catálogos de subastas adquiridos a lo largo de los años) en bases de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, abarcando a más de 915.300 artistas.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del mercado del arte del mundo, con nada menos que 181 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde el año 1700 hasta la actualidad, comentadas por nuestros historiadores del arte.

Artmarket, a través de su departamento Artprice, enriquece constantemente sus bases de datos con información de 7.200 casas de subastas y publica continuamente tendencias del mercado del arte para las principales agencias y medios de comunicación del mundo en 121 países y 11 idiomas.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com pone a disposición de sus 9,3 millones de miembros (que inician sesión) los anuncios publicados por sus miembros, conformando así el primer Standardized Marketplace® global para la compraventa de obras de arte a precios fijos.

El mercado del arte se vislumbra prometedor gracias a la Intuitive Artmarket® AI de Artprice.

Artmarket, a través de su departamento Artprice, ha recibido en dos ocasiones el sello estatal de "Empresa Innovadora" otorgado por el Banco Público de Inversiones francés (BPI), que ha apoyado a la compañía en su proyecto para consolidar su posición como actor global en el mercado del arte.

Artprice by Artmarket publica su Informe Anual del Mercado Global del Arte 2025, publicado en marzo de 2026:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artprice by Artmarket publica su Informe del Mercado del Arte Contemporáneo 2025:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Resumen de las notas de prensa de Artmarket con su departamento Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

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La ministra francesa de Cultura, Madame Rachida Dati, ha concedido el reconocimiento oficial de La Morada del Caos de thierry Ehrmann como "obra de arte total", sede mundial de Artprice by Artmarket.

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La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Total Work of Art and Singular Architecture.

Obra bilingüe confidencial, ahora hecha pública: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

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