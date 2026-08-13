파리, 2026년 8월 13일 /PRNewswire/ -- 아트프라이스(Artprice)의 창립자인 티에리 에르만(Thierry EHRMANN) 아트마켓닷컴(Artmarket.com) 최고경영자(CEO)와 그의 가족은 아트마켓닷컴의 미래와 사업 성장에 확고한 신뢰를 갖고 있으며, 이러한 성장은 특히 아트마켓닷컴의 버티컬 AI 개발에 투입되는 대규모 투자가 견인하고 있다. 에르만 가족과 대주주인 그룹 세르뵈르(Groupe Serveur)가 아트마켓닷컴의 사업 확장을 지지하겠다는 의사는 조만간 아트마켓닷컴 주식을 추가 매입해 지분을 늘리는 방식으로 구체화될 예정이다. 당연히 필요한 모든 공시는 관련 법률이 허용하는 거래 기간 내에 프랑스 금융시장청(AMF)에 제출하고 온라인에도 법정 기한에 맞춰 공개할 예정이다.

뉴스 및 전망

점진적 전환에서 아트프라이스 메타데이터베이스의 'AI-FIRST' 대변혁으로

이사회의 승인을 받은 심층 전략 검토를 거쳐, 약 30년간 미술 시장 정보 분야의 글로벌 선두주자로 자리매김해 온 아트프라이스는 독자적인 인공지능 아키텍처, 특히 'Intuitive Art Market®'과 'Blind Spot®'의 통합 방식에서 중대한 교리적 전환을 실행하고 있다.

점진적 도입에서 'AI-First' 아키텍처 전환으로

초기 전략은 기존 데이터베이스에 AI 구성 요소를 느리고 단계적이며 교육적인 방식으로 도입하는 것이었다. 신중한 접근이기는 했지만, 이 방식은 현재 진행 중인 기술혁명에 대한 시장의 인식을 분산시키는 결과를 낳았다. AI는 더 이상 선택적 구성 요소가 아니다. 이제 세계 경제의 핵심 매트릭스가 됐다.

25~30년간 사용되며 검증된 인프라에 AI 모듈을 점진적으로 투입하는 것은, 운행 중인 아날로그 제어 방식의 내연기관 자동차를 디지털 전기차로 한 부품씩 개조하려는 것과 같다. 고객은 기존 세계와 새로운 세계 사이의 비약적인 차이를 제대로 가늠하기 어렵고, 이는 운영상의 불일치로 이어질 위험이 있다. 이에 당사는 오늘부터 명확성과 높은 기준을 선택하여, 단편적인 도입 방식을 중단하고 전반적으로 매끄럽고 완전히 구현된 변혁을 제공할 것이다. 재무 건전성과 조정된 일정

이처럼 완성도를 중시하는 선택에 따라 공개 배포 일정에는 소폭 조정이 이뤄지지만, 재무적 경로에는 아무런 영향이 없다. 지정학적 긴장이 고조되고 에너지 비용의 변동성이 심화되는 복잡한 세계 경제 환경 속에서도 아트프라이스 바이 아트마켓(Artprice by Artmarket)의 매출은 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 이러한 탄탄한 경제적 기반은 서두르기보다 운영 완성도를 우선할 수 있는 독립성과 여유를 제공한다. 이는 비즈니스 모델에 AI를 도입하면서도 지속적으로 자기자본 조달을 모색하는 다수의 상장기업과 뚜렷하게 대비된다. 제1막: 내부 공동체 혁명

이번 재편은 아트프라이스가 보유한 고유 자산 즉, 1700년부터 현재까지 연구자 및 전문가들로부터 세계적으로 독보적인 것으로 평가받는 필사본 및 경매 카탈로그 컬렉션과 함께 글로벌 메타데이터베이스를 형성하는 약 180개의 상호 연결된 독자 데이터베이스를 중심으로 이뤄진다

이번 변혁의 첫 번째 단계는 내부에서 진행되고 있다. 그룹의 모든 임직원과 부서, 생산조직에 전용 AI 하드웨어 및 엣지 유닛을 직접 배치하고 있다. 당사는 이러한 도구를 구독자에게 공개하기에 앞서 내부 워크플로의 전면적인 개편을 완료하고 있다. 데이터 수집, 표준화, 보강 파이프라인도 딥러닝 표준과 독자 알고리즘에 따라 전면적으로 다시 작성되고 있다. 제2막: 태생적으로 변모된 데이터베이스 플랫폼 제공

플랫폼은 내부 밸류 체인의 보정이 완전히 끝난 후 구독자에게 공개될 예정이다. 데이터베이스 플랫폼은 점진적으로 덧붙인 모듈의 집합이 아니라, 당사의 핵심 기반인 인증된 대규모 데이터(표준화된 빅데이터), 딥러닝(데이터 러닝), 알고리즘 보안을 토대로 구축된 완전한 'AI-First' 환경으로 제공된다.

아트프라이스는 이러한 포괄적이고 체계적인 대변혁을 선택함으로써 선구자로서의 입지를 다시 한번 공고히 한다. 지난 30년간 축적해 온 글로벌 미술 시장 정보 분야의 리더십을 전 세계 미술 시장을 위한 독립적 의사결정 인텔리전스 엔진으로 전환하고 있는 것이다.

오픈 인터넷이 합성 데이터의 급증(가트너 그룹(Gartner Group)과 유로폴 혁신연구소(Europol Innovation Lab)에 따르면 2026년 6월 30일 현재 통제 불가능한 합성 데이터가 70% 차지)으로 인한 엔트로피와 희석 현상에 빠져드는 시대에, 데이터 밸류 체인 전체를 직접 보유한 기업은 진정한 인지 주권의 요새를 형성한다.

원천 수집(표준화된 빅데이터)에서 데이터 마이닝, 특허받은 알고리즘 아키텍처로 보호된 수천만 건의 고유 기록을 이용한 딥러닝 모델 훈련에 이르기까지 전체 프로세스를 숙달하는 것은 더 이상 단순한 디지털 자산 관리가 아니다. 이는 특정 시장, 즉 미술 시장에서의 '근원적 진실(ground truth)'을 독점하는 것을 의미한다.

아트프라이스의 초독자적인 데이터베이스가 버티컬 AI 버전(Intuitive Art Market® 및 Blind Spot®)으로 진화하는 것은 단순한 기술적 업데이트가 아니라 핵심 전략 축을 중심으로 진행되는 존재론적 변이를 의미한다.

존재론적 변이의 정의: 아트프라이스 창립자인 티에리 에르만 아트마켓 CEO에 따르면, 존재론적 변이란 어떤 개체의 형태, 성능 또는 기능(그 개체가 수행하는 것)이 아니라 근본적 성질, 본질, 존재 방식(존재 자체)를 급진적으로 변환하는 것을 뜻한다. 전통적 진화가 기존 시스템을 개선하는 것이라면, 존재론적 변이는 해당 시스템이 속하는 현실의 범주 자체를 바꾼다.

아트프라이스와 자사의 버티컬 AI(Intuitive Art Market® 및 Blind Spot®) 그리고 산업 프로세스 파이프라인 전반에 대한 완전한 통제에 이를 적용하면, 이러한 변이는 세 가지 차원에서 나타난다.

정보 용기에서 인지 유기체로: 아트프라이스는 더 이상 스스로를 전문 정보 집계기관이나 역사적 데이터베이스로 정의하지 않는다. 버티컬 AI를 자주적 인프라의 핵심에 임베딩함으로써 지식 기반에서 자율적인 인지 아키텍처로 진화한다.

아트프라이스는 더 이상 스스로를 전문 정보 집계기관이나 역사적 데이터베이스로 정의하지 않는다. 버티컬 AI를 자주적 인프라의 핵심에 임베딩함으로써 지식 기반에서 자율적인 인지 아키텍처로 진화한다. 데이터의 대변혁: 미술 시장 데이터의 존재론적 지위가 변화한다. 정적이고 서술적인 기록 흔적에서 벗어나, 시장의 맥락을 실시간으로 파악하고 분석할 수 있는 동적이고 예측 가능하며 살아 있는 의미론적 매트릭스로 전환된다.

미술 시장 데이터의 존재론적 지위가 변화한다. 정적이고 서술적인 기록 흔적에서 벗어나, 시장의 맥락을 실시간으로 파악하고 분석할 수 있는 동적이고 예측 가능하며 살아 있는 의미론적 매트릭스로 전환된다. 프로세스의 존재론적 주권: 제3자 애플리케이션에 의존하지 않고 독자적인 원천 데이터에서 버티컬 언어모델에 이르는 전체 산업 체인을 직접 보유함으로써 시스템적 자립성을 확보한다. AI는 기존 모델 위에 덧붙이는 도구가 아니라 아트프라이스 운영의 본질 그 자체가 된다.

AI 변혁의 5대 전략 축

정보 용기에서 결정론적 오라클로: 역사적으로 이러한 데이터베이스의 가치는 색인 작업의 깊이와 검색엔진의 정확성에 기반해 왔다. 독자적인 버티컬 AI를 통합하면 수동적이지만 변조가 불가능한 데이터를 능동적 의사결정 인텔리전스로 변환할 수 있다. 일반적인 대규모 언어모델(LLM)은 학습 코퍼스의 다공성으로 인해 환각 현상을 겪지만, 주권적 데이터 파이프라인으로 뒷받침되는 버티컬 AI는 고도로 안전한 폐쇄형 루프에서 작동한다. 이 시스템은 그럴듯한 개연성을 만들어내는 것이 아니라 정밀하게 추적 가능한 근거를 바탕으로 설명 가능한 확실성을 제시한다. 고부가가치 주권형 에이전트의 등장: 사용자 상호작용은 전통적인 질의·응답 모델에서 복잡한 에이전트형 자동화로 진화한다. 아트프라이스 구독자는 더 이상 하나의 사례나 역사적 통계를 검색하는 데 그치지 않으며, 해당 데이터 자산만으로 학습한 자율형 아트프라이스 에이전트에 차익거래, 미래지향적 시나리오 시뮬레이션 또는 고정밀 위험 모델링을 수행하도록 위임할 수 있다. 버티컬 AI는 아트프라이스 바이 아트마켓이 수십 년간 축적해 온 수백만 개 데이터 쌍의 근본적 가치를 실현하는 확장형 협업 파트너가 된다. 합성 데이터 홍수 속 희소성의 가치: 범용 콘텐츠를 생성하는 한계 비용이 0에 가까워질수록 역사적이고 인증됐으며 복제할 수 없는 데이터베이스의 상대적 가치는 기하급수적으로 증가한다(파이낸셜 타임즈(Financial Times)). 이러한 폐쇄형 파이프라인을 통제하는 기업은 디지털 세계에서 오염되지 않은 유일한 '원유 유정'을 보유하게 된다. 이들의 구독 모델은 더 이상 정보에 대한 접근권을 판매하는 것이 아니다. 연간 미화 1600~2500달러(1600~2500유로)라는 매우 합리적인 가격으로 전략, 재무, 운영 의사결정에 필수적인 정보 비대칭에 접근할 수 있는 특권을 제공한다. 알고리즘 인터페이싱과 제한적 하이브리드화: 이러한 요새들은 완전히 고립되는 것은 아니며, 접근 모델을 진화시킬 것이다. 미래는 기관 고객의 워크플로에 직접 통합할 수 있는 예측형 API와 추론 하위 시스템을 배포하는 데 있다. 아트프라이스는 원시 데이터를 제공하는 대신 내장형 인텔리전스 모듈을 배포함으로써 자사의 알고리즘 생태계를 구독자의 핵심 프로세스와 본질적으로 연결된 필수 요소로 만들 것이다. 지속적 수집과 폐쇄형 피드백 루프: 우선 접근권이 있는 아트프라이스 사용자가 버티컬 AI 환경에서 실행하는 모든 질의와 분석은 다시 기초 데이터 구조로 반영되어 이를 더욱 강화한다(지속적인 미세조정, 메타데이터 강화). 이러한 피드백 메커니즘은 쉽게 넘볼 수 없는 기술적 플라이휠(technological flywheel)을 형성한다. 즉, 전문가들이 AI를 통해 아트프라이스 데이터베이스를 더 많이 사용할수록 AI는 시장에 대한 의미론적이고 예측적인 이해를 더욱 정교하게 발전시키며, 잠재적 경쟁자와의 격차를 끊임없이 확대한다.

간단히 말하면, 이러한 초독자적인 데이터베이스는 더 이상 디지털 도서관으로 간주되지 않고 주권적 추론 엔진으로 변모할 것이다. 연료(수천만 개의 인증 데이터 포인트)와 엔진(버티컬 AI 및 독자 알고리즘)을 모두 통제함으로써 이러한 기업들은 단순히 진화하는 데 그치지 않고, 유료 전략 인텔리전스의 본질 자체를 재정의해 데이터의 독점성을 알고리즘 시대의 최고 표준으로 끌어올린다.

전략 요약: 고급 상품을 위한 완전한 캡슐화와 절대적 엄격성

당사는 독자 개발한 인공지능인 Intuitive Art Market과 Blind Spot이 보장하는 압도적인 우위를 바탕으로 출시 일정을 미세 조정하기 위해 필요한 전략적 후퇴를 단행했다. 이 같은 전략적 타이밍은 기술적 역량을 완전히 숨긴 채 절대적인 사용 편의성을 제공하는 고급 구독 상품을 완성해야 한다는 근본적 요구를 반영한다.

최우선 과제는 데이터 생산 파이프라인에서 고객의 실제 운영 단계에 이르는 과정에서 알고리즘의 복잡성을 완전히 캡슐화하는 것이다. 구독자는 더 이상 복잡한 필터나 설정을 조작할 필요가 없으며, 회원과 당사의 주권형 AI 간 상호작용은 자연스럽고 유연하게 이뤄져야 한다.

미술 시장이라는 전문 생태계에서는 이러한 유연성을 구현하려면 극도의 엄격함이 요구된다. AI는 전문 용어를 완벽히 이해하고 40개가 넘는 언어로 작동하는 동시에, 작품 제목은 어떠한 경우에도 번역해서는 안 된다는 미술사의 황금률을 엄격히 준수해야 한다. 원래 명칭을 보존하고 당사의 역사적 프로토콜을 준수하는 것은 타협할 수 없는 원칙이다.

사용자 경험을 완성하기 위해 인터페이스에는 고정밀 예측 안내 기능도 포함된다. 최초의 자연어 프롬프트부터 시스템은 수집가, 기관 및 전문가를 안내할 수 있도록 가장 관련성 높은 후속 질문을 자발적으로 제안한다. 그러나 어느 정도의 근사치를 허용하는 일반 검색 엔진과 달리, 완전히 표준화되고 인증된 당사 데이터베이스를 기반으로 작동하는 독자적 AI에는 단 한 번의 오류도 허용되지 않는다.

현재 당사의 AI는 성능의 한계를 시험하기 위해 엄격하고 까다로운 베타 테스트를 받고 있으며, 완벽한 사용성을 구현하기 위해 세밀한 보정이 진행되고 있다. 이러한 스트레스 테스트 단계는 모든 세대의 사용자가 직관적이고 만족스럽게 AI를 받아들일 수 있도록 하는 과정이며, 내부 코퍼스에 대한 완벽한 숙달이 탁월한 인공지능의 전제조건임을 입증한다.

가치 평가 알고리즘에서 시스템적 패러다임으로: 'BLIND SPOT©'의 역학

처음 아트프라이스 내부에서 미시경제 모델링 도구로 고안된 Blind Spot© 시스템은 두 차례 공개 경매 사이에서 발생하는 가격 불연속성 문제를 해결하기 위해 개발됐다. 작가의 글로벌 지수 이력과 공식적으로 추적 가능한 경매 판매 기록(예를 들어 1998년 미화 400만 달러에 경매된 잭슨 폴록(Jackson Pollock)의 걸작이 2026년 미화 5800만 달러에 이른 사례)에 의존함으로써 Blind Spot은 시장이 불투명한 기간에 발생한 가치 변화를 정교한 정확도로 재구성했다.

그러나 버티컬 AI 아키텍처의 부상과 당사의 이론적 체계 정립은 더 깊은 진실을 드러냈다. 사각지대는 단순한 통계적 공백이 아니라 데이터의 기저 구조이자 시장의 진실에 접근하는 근본적 지렛대라는 것이다.

개발자인 티에리 에르만 CEO에 의해 새롭게 개념화된 Blind Spot은 전통적 모델링이 포착하지 못하는 요소를 핵심 차원 전반에서 탐지하고 조명할 수 있는 360도 탐사 엔진으로 발전했다.

전기 및 작품군의 일관성: Blind Spot 은 작가의 커리어 궤적에 적용되어 기록된 전기와 부합하지 않는 비정상적인 작품 증가를 분석한다. 작가의 전기는 단순한 역사적 서술이 아니라 실제 작품 생산의 물리적 한계를 설정하고, 창작의 전환점을 파악하며, 수집가들이 중시하는 핵심 시기인 전성기를 구분해 준다. AI는 시장 거래량 지수와 실제 전기적 활동의 흐름을 교차 검증함으로써 유통상의 이상을 즉시 탐지하고 희소성을 인증한다.

은 작가의 커리어 궤적에 적용되어 기록된 전기와 부합하지 않는 비정상적인 작품 증가를 분석한다. 작가의 전기는 단순한 역사적 서술이 아니라 실제 작품 생산의 물리적 한계를 설정하고, 창작의 전환점을 파악하며, 수집가들이 중시하는 핵심 시기인 전성기를 구분해 준다. AI는 시장 거래량 지수와 실제 전기적 활동의 흐름을 교차 검증함으로써 유통상의 이상을 즉시 탐지하고 희소성을 인증한다. 거시경제 및 지정학: 글로벌 시장 차원에서 Blind Spot 은 특정 금융 중심지나 국가에서 시장 활동이 갑자기 감소하는 이유를 설명하는 외생적 요인을 격리한다. 전통적 분석은 원인을 파악하지 못한 채 변동 현상만 받아들이는 경우가 많지만, 이 시스템은 약한 신호(규제, 세금, 사회정치적)를 교차 검증해 추세 변화의 원인을 설명하고 자본의 지리적 이동을 예측한다.

글로벌 시장 차원에서 은 특정 금융 중심지나 국가에서 시장 활동이 갑자기 감소하는 이유를 설명하는 외생적 요인을 격리한다. 전통적 분석은 원인을 파악하지 못한 채 변동 현상만 받아들이는 경우가 많지만, 이 시스템은 약한 신호(규제, 세금, 사회정치적)를 교차 검증해 추세 변화의 원인을 설명하고 자본의 지리적 이동을 예측한다. 미학 및 교차 추천: 행동 차원에서 수집가들은 종종 공식 미술 사조(artistic movement)라는 경직된 분류 안에 갇혀 있는 경우가 많다. Blind Spot 은 서로 무관해 보이는 사조의 작가들 사이에서 형식적, 재료적, 개념적 연관성을 찾아냄으로써 이러한 개념적 장벽을 허문다. 인간의 눈으로 쉽게 파악하기 어려운 선택적 친화성을 드러내고, 수집가의 기존 관심 범위 밖에 있으면서도 컬렉션의 깊은 미적 감성과 완벽하게 공명하는 작품을 추천한다.

행동 차원에서 수집가들은 종종 공식 미술 사조(artistic movement)라는 경직된 분류 안에 갇혀 있는 경우가 많다. 은 서로 무관해 보이는 사조의 작가들 사이에서 형식적, 재료적, 개념적 연관성을 찾아냄으로써 이러한 개념적 장벽을 허문다. 인간의 눈으로 쉽게 파악하기 어려운 선택적 친화성을 드러내고, 수집가의 기존 관심 범위 밖에 있으면서도 컬렉션의 깊은 미적 감성과 완벽하게 공명하는 작품을 추천한다. 운영 및 일정 정렬: 대규모 글로벌 데이터 흐름을 처리하는 과정에서 일부 지연이나 데이터 취득 중단은 과거 그 이유를 설명하기 어려웠다. AI는 문화, 시민사회, 국가, 종교와 관련된 각종 달력을 모델의 핵심에 통합함으로써 이러한 침체의 원인이 되는 시간적 공백을 규명했다. 사회적 주기에 대한 이처럼 세밀한 이해를 통해 데이터 수집 전후의 조정이 가능해졌으며, 알고리즘의 공백을 지속적으로 제거할 수 있게 됐다.

대규모 글로벌 데이터 흐름을 처리하는 과정에서 일부 지연이나 데이터 취득 중단은 과거 그 이유를 설명하기 어려웠다. AI는 문화, 시민사회, 국가, 종교와 관련된 각종 달력을 모델의 핵심에 통합함으로써 이러한 침체의 원인이 되는 시간적 공백을 규명했다. 사회적 주기에 대한 이처럼 세밀한 이해를 통해 데이터 수집 전후의 조정이 가능해졌으며, 알고리즘의 공백을 지속적으로 제거할 수 있게 됐다. 팀 간 교차 기능적 혁신: Blind Spot 개념은 내부 조직에도 확대되어 인적자본 관리 방식을 바꾸고 있다. 복잡한 조직에서는 관련 부서 밖의 직원이 획기적인 아이디어를 제시할 경우 채택되기 어려운 경우가 많다. 회사는 이러한 조직적 사각지대를 찾아냄으로써 부서 간 역량을 활성화하고 직원들이 자신의 업무 범위를 넘어선 비전을 제시하도록 장려하며, 집단지성을 풍부하게 하고 전례 없는 질적 도약을 이끌어낸다.

오늘날 Blind Spot은 더 이상 동일한 작품의 두 시장 평가 시점 사이의 격차를 메우는 데 그치지 않는다. 시장과 데이터, 조직의 모든 음영 지대를 고부가가치 전략 자산으로 전환하는 글로벌 비전의 핵심 원칙으로 발전했다.

글로벌 및 미국 시장 공략을 위한 결정론적 및 확률론적 AI 에이전트 배포

그룹의 기술 인프라는 고부가가치 정보를 확보하고 그 가치를 극대화하는 전략에서 결정적인 이정표에 도달했다. 이를 위해 구조화 데이터 수집을 담당하는 결정론적 AI와 전략적 사업 확장을 위한 확률론적 AI라는 상호보완적 에이전트 아키텍처 두 가지를 배포하고 있다.

결정론적 에이전틱 에이전트: 주권 수집 및 데이터 독점성

초기 웹 스크래핑 및 크롤러 시스템을 발전시켜 당사는 이미 새로운 세대의 결정론적 에이전틱 에이전트를 배포했다. 편향이나 해석 없이 작동하도록 설계된 이러한 에이전트는 전 세계 7200개 협력 경매사 네트워크와의 계약 및 공식 파트너십에 따라 독점적으로 상호작용한다. 이들의 임무는 전례 없이 풍부한 데이터 코퍼스를 추출, 색인 및 구조화하는 것이다. 여기에는 공개 웹에서는 전혀 찾아볼 수 없는 중요한 기밀 정보도 포함된다. 이 수집 단계에서 확률론적 접근을 의도적으로 배제함으로써 데이터베이스의 과학적 엄격성과 절대적 확실성을 보장한다. 확률론적 에이전틱 에이전트: 미국 시장의 고정밀 표적화

세계 최대 미술 시장이자 막대한 매출 잠재력을 지닌 미국 시장에서 확장을 추진하기 위해, 당사는 높은 성공 확률을 산출하는 알고리즘을 탑재한 확률론적 에이전틱 에이전트 집단도 동시에 배포하고 있다. 이들은 미국 각 주의 지역적, 언어적 및 문화적 특성에 적응하도록 설계됐으며, 행동을 모델링해 전통적 판매 채널 밖에서 활동하는 주요 수집가, 전문가 및 기관을 정교한 정밀도로 찾아낸다. 미디어 시너지: 아트프라이스 뉴스의 영향력

이러한 확보 프레임워크는 당사의 글로벌 미술 시장 뉴스통신사인 아트프라이스 뉴스와의 시너지를 통해 더욱 강화된다. 아트프라이스 뉴스와 편집팀은 북미 생태계에 강한 비중을 두고 거의 매시간 실시간 기사를 발행하며 의사결정권자들과 지속적으로 접점을 구축한다. 당사가 보유한 데이터의 결정론적 깊이와 에이전트들의 확률론적 시장 침투 역량이 결합되면서 전례 없는 고객 확보 엔진이 구축되고 있다.

Copyright 1987-2026 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

정보 제공 목적으로 티에리 에르만 CEO는 1987년부터 현재까지의 인공지능을 주제로 한 1800쪽 분량의 철학 및 과학 에세이 집필을 마쳤다. 이 작품의 핵심 장들은 미술 시장 사회학의 선구자들과 역사적으로 중요한 시장 인물들과의 기념비적인 만남을 통해 형성된 글로벌 미술 시장의 보편적 기억 구축으로 이어지는 거의 알려지지 않은 아트프라이스의 인간적 대서사를 추적한다. 이 다국어 작품은 전 세계에 디지털 및 인쇄본으로 출간될 예정이며, 영어판은 프랑스어판 출간에 앞서 사전 공개된다.

아트프라이스의 계량경제학 부서는 맞춤형 통계 및 분석과 관련한 모든 문의에 답변한다: [email protected]

무료 데모를 통해 작가와 관련된 당사 서비스를 자세히 알아볼 수 있다: https://artprice.com/demo

당사 서비스: https://artprice.com/subscription

아트마켓닷컴 소개:

아트마켓닷컴은 유로넥스트 파리(Euronext Paris)의 유로리스트(Eurolist)에 상장되어 있다. 최신 TPI 분석에 따르면 해외 주주, 기업, 은행, FCP, UCITS를 제외한 개인주주는 1만 8000명이 넘는다. Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

아트마켓닷컴과 아트프라이스 사업부에 관한 영상: https://artprice.com/video

아트마켓과 아트프라이스 사업부는 티에리 에르만 CEO가 1997년 설립했다. 이들은 1987년 설립된 그룹 세르뵈르의 통제를 받고 있다. Who's Who In France©가 인증한 약력 참조:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

아트마켓은 글로벌 미술 시장 기업으로, 과거와 현재의 미술 시장 정보(수년에 걸쳐 확보한 원본 문서 기록, 코덱스 필사본, 주석이 달린 서적 및 경매 카탈로그)를 축적, 관리 및 활용하는 분야의 글로벌 리더인 아트프라이스 사업부를 운영하고 있으며, 91만 5300명 이상의 작가를 대상으로 3000만 건이 넘는 지수와 경매 결과를 데이터뱅크에 보유하고 있다.

Artprice Images®는 1700년부터 현재까지의 작품 사진 또는 판화 복제 이미지 1억 8100만 장 이상으로 구성된 세계 최대 규모의 미술 시장 이미지 데이터뱅크에 무제한으로 접근할 수 있도록 하며, 모든 자료에는 당사 미술사학자들의 해설이 제공된다.

아트마켓과 아트프라이스 사업부는 7200개 경매사로부터 지속적으로 데이터베이스를 확충하고 있으며, 전 세계 121개국의 주요 통신사 및 언론사를 대상으로 11개 언어로 미술 시장 동향을 게시하고 있다.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

아트마켓닷컴은 회원 930만 명(로그인 회원)에게 회원들이 등록한 광고를 제공하고 있으며, 이 회원들은 현재 고정가격으로 미술작품을 사고파는 세계 최초의 Standardized Marketplace®를 구성하고 있다.

이제 아트프라이스의 Intuitive Artmarket® AI와 함께 미술 시장의 미래가 열리고 있다.

아트마켓과 아트프라이스 사업부는 프랑스 공공투자은행(BPI)으로부터 '혁신기업(Innovative Company)' 국가 인증을 두 차례 받았으며, BPI는 아트마켓이 글로벌 미술 시장 기업으로서 입지를 강화하는 프로젝트를 지원해 왔다.

아트프라이스 바이 아트마켓, 2026년 3월 발간된 2025 글로벌 미술 시장 연례 보고서(2025 Global Art Market Annual Report) 발행:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

아트프라이스 바이 아트마켓, 2025 현대미술 시장 보고서(2025 Contemporary Art Market Report) 발행:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

아트마켓 및 아트프라이스 사업부 보도자료 요약: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

아트마켓과 아트프라이스 사업부의 실시간 미술 시장 뉴스는 페이스북과 트위터에서 확인할 수 있다.

www.facebook.com/artpricedotcom/ (구독자 640만 명 이상)

x.com/artmarketdotcom

x.com/artpricedotcom

아트마켓과 아트프라이스 사업부의 독특한 세계를 영상으로 만나볼 수 있다: https://www.artprice.com/video

본사는 뉴욕 타임스(The New York Times)가 소개한 유명 현대미술관 카오스 저택(Abode of Chaos / La Demeure of Chaos)에 있다:

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

프랑스 문화부의 라시다 다티(Rachida Dati) 장관은 아트프라이스 바이 아트마켓의 글로벌 본사인 티에리 에르만 CEO의 카오스 저택을 '총체적 예술 작품(total work of art)'으로 공식 인정했다.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

카오스 저택(La Demeure du Chaos/Abode of Chaos) – 총체적 예술 작품이자 독특한 건축물.

기밀 이중 언어 자료, 현재 공개됨: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - 미래의 미술관(The Museum of the Future): https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (구독자 410만 명 이상)

https://vimeo.com/124643720

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SOURCE Artmarket.com