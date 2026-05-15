Artmarket.com: O Manifesto da Artprice: 22 Regras para um Mercado de Arte Regulamentado e Transparente na Era da IA

A inteligência artificial está reatribuindo o valor da informação a um ritmo sem precedentes

PARIS, 15 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Estamos vivendo um desses momentos decisivos. A inteligência artificial está reatribuindo o valor da informação a um ritmo sem precedentes. Os dados sintéticos representam hoje a maior parte da Internet, tendo ultrapassado o "Pico de Dados" em 2024 (um fenômeno que reflete a saturação dos dados de alta qualidade disponíveis para treinar modelos de linguagem de IA), chegando a um ponto em que o conteúdo de baixa qualidade gerado por IA (vídeos ou fotos criados por IA) agora confunde a linha divisória entre fatos documentados e reconstruções algorítmicas. Em um mundo saturado de informações e sob extrema pressão — enfrentando o maior choque energético que a economia global já conheceu, o risco de uma crise alimentar extrema, segundo a ONU, incertezas geopolíticas estruturais e tensões de mercado que estão redefinindo as práticas de alocação de ativos — a qualidade da fonte nunca foi tão importante.

O mercado de arte em 2025

Nos últimos 27 anos, a Artprice construiu pacientemente o que pode ser comparado à Biblioteca de Alexandria do mercado de arte: uma memória física e documental que remonta aos manuscritos que registram o nascimento do mercado na Europa e nos Estados Unidos a partir de 1700, até os milhões de obras de arte negociadas anualmente em casas de leilão ao redor do mundo. Isso representa mais de 210 milhões de páginas em papel ou pergaminho, meticulosamente preservadas na forma de manuscritos físicos e catálogos. Trata-se de um arquivo vivo e insubstituível, que não existe em nenhum outro lugar do mundo, tanto em formato físico quanto digital, com este nível de detalhamento:

907.100 artistas, 30 milhões de índices e preços de leilão desde 1987, e 1,39 milhão de lotes registrados nos últimos 12 meses em 180 bancos de dados.

Foi dentro dessa lógica de aceleração exponencial do mercado d arte — impulsionada por leilões públicos online e pela expansão por todos os sete continentes — que a Artprice News surgiu em setembro de 2025. Como agência de notícias em tempo real da Artprice by Artmarket, ela incorporou parcialmente os colunistas, editores e o renomado arquivo documental de 25 anos dos principais colaboradores da ArtMarket Insight, uma agência de notícias internacional especializada, semanal, fundada em 2001. A Artprice News oferece cobertura global 24 horas por dia, 7 dias por semana, em 122 países e em 11 idiomas.

Este lançamento estratégico representa uma importante mudança de paradigma: a Artprice está passando de uma programação semanal com sua agência de notícias ArtMarket Insight® — que continuará em operação — para um feed de notícias global contínuo e diário com a Artprice News em 122 países e 11 idiomas, em parceria com seus tradicionais parceiros, Cision PR Newswire e X.

Hoje, a Artprice by Artmarket se pronuncia para esclarecer seu dever moral e os valores fundamentais de sua empresa controladora, o Server Group — pioneira na Internet, em bancos de dados e em Inteligência Artificial desde 1987 —, que também definem a orientação das IAs proprietárias e verticais da Artprice.

Cotada permanentemente no mercado regulamentado da Euronext, a Artprice by Artmarket assume integralmente as obrigações decorrentes do acesso aos mercados financeiros regulamentados: transparência, rigor e coerência entre compromissos e ações. Após o fechamento de duas empresas ligadas ao mercado de arte — com destaque para a Sotheby's — por meio de ofertas públicas de aquisição (OPR), a Artprice by Artmarket é agora a única empresa no mundo que mantém sua cotação ininterrupta em um mercado regulamentado e se dedica à divulgação de informações sobre o mercado de arte global. Isso efetivamente a consolida como a referência fundamental para todo esse ecossistema.

Como líder global em informações sobre o mercado de arte e editora de relatórios de referência confiáveis sobre o mercado internacional de arte há quase 30 anos, conectada a 7.200 casas de leilão parceiras por meio de sua intranet dedicada e segura, a Artprice não se limita a fornecer dados: ela cria um marco de entendimento e confiança que influencia os participantes do mercado, as avaliações e os fluxos internacionais de capital, orientada notavelmente por suas duas inteligências artificiais verticais proprietárias, a Intuitive Artmarket® e a Blind Spot®.

No contexto atual, marcado pela globalização acelerada, pelas transações digitais e pelo avanço da inteligência artificial aplicada aos dados culturais, a falta de uma posição clara deixaria o campo aberto à opacidade, aos boatos e às práticas tendenciosas. Isso configuraria uma negligência em relação ao mercado, às instituições, aos colecionadores e aos acionistas.

Este manifesto de 22 regras é a resposta da Artprice by Artmarket a essa responsabilidade, ao seu dever moral e aos valores intangíveis do seu alinhamento com a IA.

Por meio dele, estamos formalizando publicamente uma posição clara e firme: defender a memória documental, a rastreabilidade das obras de arte, a transparência dos dados do mercado de arte e a integração rigorosa da história da arte, da economia da arte e da sociologia do mercado de arte, como pré-requisitos para um mercado mais inteligível, justo e responsável.

Este manifesto é o documento de referência que detalha sua missão, os desafios da soberania de dados e sua responsabilidade com o patrimônio artístico mundial.

O Manifesto da Artprice: 22 Regras para um Mercado de Arte Regulamentado e Transparente

O mercado de arte precisa de memória. Sem arquivos detalhados, rastreabilidade e um registro histórico público, não pode haver confiança que perdure, preços justos ou inteligência coletiva. Dados qualificados sobre arte não são um luxo. Trata-se da infraestrutura mínima necessária para um mercado global que cresceu demais, rápido demais e se tornou opaco demais para continuar operando apenas com base na intuição. O mercado de arte já não é um domínio exclusivo do Ocidente; está passando por um rápido crescimento no Sul Global. Uma imagem não basta. Uma obra de arte também se define pela sua procedência, histórico de exposições, bibliografia, resultados em leilões públicos, circulação e avaliação da crítica. O capital cultural merece o mesmo rigor analítico que outras classes de ativos. Avaliar o mercado não profana a arte; pelo contrário, proporciona-lhe uma linguagem comum. A opacidade não é sinal de elegância. Muitas vezes, trata-se apenas de um privilégio de classe, de uma vantagem de quem está por dentro ou uma forma de manter a assimetria de informação. A principal função de uma infraestrutura do mercado de arte é reduzir essa assimetria.Para tornar visível o que estava disperso, conectar o que estava fragmentado e contextualizar o que estava em estado bruto. A transparência não destrói o desejo. Pelo contrário, permite que a confiança, a comparação e a convicção sejam construídas sobre bases muito mais sólidas. A história da arte e a economia da arte não devem mais ser dissociadas. A primeira confere significado; a segunda permite a avaliação; juntas, tornam o mercado compreensível. A tecnologia digital não pretende substituir o olhar humano. Ela deve ampliar o conhecimento especializado, documentar a raridade, orientar a tomada de decisões e preservar a memória. Todo mercado econômico acaba por se assemelhar ao seu sistema de informação. Um mercado mal documentado alimenta boatos; um mercado bem documentado promove a prestação de contas e a transparência. O mundo da arte não pode mais reivindicar a universalidade enquanto permanecer incompreensível para a grande maioria das pessoas. O acesso à informação é um pré-requisito para sua verdadeira transparência, especialmente para os países do Sul Global. Os artistas precisam de visibilidade comprovada, não apenas de visibilidade na mídia. Uma carreira também se constrói a partir de bancos de dados, biografias, índices, arquivos e dados comparativos. Os colecionadores não se limitam a comprar obras de arte; eles avaliam a história, a raridade, a qualidade, a liquidez, o prestígio e o valor em longo prazo. Eles têm o direito legítimo a informações estruturadas. Casas de leilão, galerias, colecionadores, especialistas, instituições, seguradoras, museus, funcionários da alfândega, bancos e instituições financeiras pertencem todos ao mesmo ecossistema de informação. Quando o fluxo de dados melhora, todo o mercado ganha em maturidade. A globalização do mercado de arte exige um mapeamento contínuo. Capitais mudam, cenários surgem, hierarquias se transformam e narrativas são reescritas. A França, a Europa e suas instituições culturais não devem abrir mão do controle sobre seus dados artísticos. A soberania cultural também é alcançada por meio de bancos de dados, índices e plataformas. O valor da inteligência artificial é igual à qualidade dos conjuntos de dados que ela consulta. Na arte, assim como em outras áreas, um algoritmo de IA sem arquivos sólidos não produz nada além de uma ilusão de conhecimento. O verdadeiro progresso tecnológico no mercado de arte não tem nada a ver com alarde. Trata-se da capacidade de transformar milhões de sinais dispersos em referências inteligíveis e práticas. Os preços não contam toda a história, mas uma parte dela. Ignorá-los por uma questão de princípio é permitir que o comentário substitua a análise e que a postura substitua a observação. A confiança no mercado de arte do século XXI reside na comprovação, na profundidade documental e no acesso rápido a informações relevantes a um custo baixo. Uma obra de arte não é uma mera mercadoria, mas recusar-se a reconhecer que ela circula em um mercado global não eleva o nível do debate; apenas o torna menos honesto. A Artprice defende uma convicção simples: em um mundo saturado de imagens, o valor pertencerá a quem souber conectar a obra de arte, a história, os dados, o elemento humano, a IA proprietária — mantendo a plena titularidade dos direitos autorais e assumindo total responsabilidade pelos seus dados — e o mercado de arte.

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O departamento de econometria da Artprice pode responder a todas as suas perguntas relacionadas a estatísticas e análises personalizadas: [email protected]

Saiba mais sobre nossos serviços com o artista em uma demonstração gratuita: https://artprice.com/demo

Nossos serviços: https://artprice.com/subscription

Sobre a Artmarket.com:

Artmarket.com está listada na Eurolist da Euronext Paris. A última análise da TPI inclui mais de 18.000 acionistas individuais, excluindo acionistas estrangeiros, empresas, bancos, FCPs, UCITS: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Assista a um vídeo sobre a Artmarket.com e seu departamento Artprice: https://artprice.com/video

A Artmarket e seu departamento Artprice foram fundados em 1997 por Thierry Ehrmann, CEO da empresa. Eles são controlados pelo Groupe Serveur (criado em 1987). cf. a biografia certificada de Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

A Artmarket é um participante global no mercado de arte com, entre outras estruturas, seu departamento Artprice, líder mundial na acumulação, gestão e exploração de informações históricas e atuais sobre o mercado de arte (os arquivos documentais originais, manuscritos codificados, livros anotados e catálogos de leilões adquiridos ao longo dos anos) em bancos de dados contendo mais de 30 milhões de índices e resultados de leilões, cobrindo mais de 901.000 artistas.

O Artprice Images® permite acesso ilimitado ao maior banco de imagens do mercado de arte no mundo, com nada menos que 181 milhões de imagens digitais de fotografias ou reproduções gravadas de obras de arte desde 1700 até o presente, comentadas por nossos historiadores de arte.

A Artmarket, com seu departamento Artprice, enriquece constantemente seus bancos de dados com base em 7.200 casas de leilões e publica continuamente tendências do mercado de arte para as principais agências e veículos de imprensa do mundo, em 121 países e 11 idiomas.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

A Artmarket.com disponibiliza a seus 9,3 milhões de membros (que fazem login como membros) os anúncios publicados por seus usuários, que agora formam o primeiro Standardized Marketplace® global para compra e venda de obras de arte a preços fixos.

Há agora um futuro para o mercado de arte com a Intuitive Artmarket® AI da Artprice.

A Artmarket, com o seu departamento Artprice, foi distinguida duas vezes com o selo estatal "Empresa Inovadora" pelo Banco Público de Investimento francês (BPI), que apoiou a empresa no projeto de consolidar a sua posição como um agente global no mercado de arte.

Entre em contato com a Artmarket.com e seu departamento Artprice - Thierry Ehrmann, [email protected]

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FONTE Artmarket.com