19/09 – 13/12/26 Passar de um sonho para outro

Diretora-geral: Cécile Bourgeat

Cécile Bourgeat Diretora artística: Isabelle Bertolotti

Isabelle Bertolotti Curadora: Catherine Nichols

PARIS, 11 de julho de 2026 /PRNewswire/ --

Novos Artistas

Décima oitava Bienal de Lyon – Arte Contemporânea Décima oitava Bienal de Lyon – Arte Contemporânea: 19/09 – 13/12/26 Passar de um sonho para outro

45 novos artistas foram convidados para a próxima edição da Bienal de Lyon – Arte Contemporânea, totalizando 118 artistas nesta 18ª edição, que reafirma sua abertura a uma grande diversidade de práticas, gerações e territórios artísticos.

118 artistas (incluindo 11 artistas do programa "Nova Criação Internacional")

(incluindo 11 artistas do programa "Nova Criação Internacional") 68% de mulheres artistas

de mulheres artistas 29% de artistas franceses

de artistas franceses 23% de artistas com menos de 35 anos

de artistas com menos de 35 anos 65 criações e 12 novas adaptações

e 12 novas adaptações 42 nações representadas: Alemanha, Inglaterra (Reino Unido), Argentina, Armênia, Aotearoa Nova Zelândia, Austrália, Áustria, Bélgica, Bósnia-Herzegovina, Camarões, Canadá, China, Coreia do Sul, Croácia, Escócia (Reino Unido), Espanha, Estônia, Estados Unidos, França, Gana, Grécia, Índia, Indonésia, Itália, Japão, Kosovo, Líbano, Madagascar, Uganda, Palestina, Países Baixos, Peru, Portugal, República das Ilhas Maurício, Suécia, Senegal, Síria, Togo, Turquia, Ucrânia, Vietnã, Sérvia.

Alemanha, Inglaterra (Reino Unido), Argentina, Armênia, Aotearoa Nova Zelândia, Austrália, Áustria, Bélgica, Bósnia-Herzegovina, Camarões, Canadá, China, Coreia do Sul, Croácia, Escócia (Reino Unido), Espanha, Estônia, Estados Unidos, França, Gana, Grécia, Índia, Indonésia, Itália, Japão, Kosovo, Líbano, Madagascar, Uganda, Palestina, Países Baixos, Peru, Portugal, República das Ilhas Maurício, Suécia, Senegal, Síria, Togo, Turquia, Ucrânia, Vietnã, Sérvia. Identidade visual: Zoo, designers gráficos

45 novos artistas vão participar dos diversos espaços da Bienal:

Carla Adra, Yasmeen Al Daya, Monira Al Qadiri, Josefin Arnell, Ouassila Arras, Mercedes Azpilicueta, Leilah Babirye, Pascal Bernier, Manon de Boer e Latifa Laâbissi, George Brecht, Luz Broto, Laia Estruch, EVA e ADELE, Charles-Arthur Feuvrier Fok-Shan [JCI], Maja Fredin [JCI], Karlos Gil, Haonan He [JCI], Daphné Hérétakis, Gideon Horváth, Joyce Joumaa [JCI], Maxime Jean-Baptiste, Anda Kryeziu, Germaine Kruip, Marine Lanier*, Katya Lesiv, Michela de Mattei & Invernomuto, Mónica Mays, Annette Messager, Brilant Milazimi, John Miller, Katariin Mudist [JCI], Wilhelm Mundt*, Maria José Oliveira, Christelle Oyiri, An Paenhuysen, Joachim Pfeufer e Robert Filliou, Valentin Pinet [JCI], Éléonore Saintagnan, Sirag Sesetyan [JCI], Floraine Sintès [JCI], Yehwan Song [JCI], Thyself Agency, Can Yıldırım e Lalin Mercan [JCI].

[JCI] = Artistas do programa Jovem Criação Internacional (Jeune création internationale) * Entre os artistas recém-anunciados, Marine Lanier conta com o apoio da Maison Ruinart para a apresentação de seu trabalho no âmbito da Bienal. A exposição das obras de Wilhelm Mundt é possível graças a um generoso empréstimo, em caráter excepcional, de obras da coleção da Société Générale, parceira da Bienal de Lyon.

Lista completa de artistas em labiennaledelyon.com

Nova Criação Internacional (Jeune Création Internationale)

Edição de 2026: 11 artistas a serem observados Há mais de 20 anos, o programa Nova Criação Internacional apoia e divulga artistas emergentes no âmbito da Bienal de Lyon. Este programa único reúne, a cada edição, uma dúzia de artistas do cenário regional e internacional, convidados a produzir novas obras em condições profissionais de criação e exibição. Apresentada no Institut d'art contemporain, em Villeurbanne, esta exposição é um verdadeiro trampolim para a nova geração de artistas contemporâneos. A Região de Auvergne-Rhône-Alpes é a principal parceira deste programa.

Curadores convidados para a Seleção Internacional:

Mojeanne Behzadi | Curadora | Museu de Arte Contemporânea de Montreal (Canadá)

| Curadora | Museu de Arte Contemporânea de Montreal (Canadá) Caroline Gustafsson | Curadora – Diretora de Exposições, Acervo e Bienal de Arte | Borås Konstmuseum (Suécia)

| Curadora – Diretora de Exposições, Acervo e Bienal de Arte | Borås Konstmuseum (Suécia) Kaarin Kivirähk | Diretora de Comunicação e Estratégia | Centro de Arte Contemporânea da Estônia (Estônia)

| Diretora de Comunicação e Estratégia | Centro de Arte Contemporânea da Estônia (Estônia) Sten Ojavee | Curador | Centro de Arte Contemporânea da Estônia (Estônia)

| Curador | Centro de Arte Contemporânea da Estônia (Estônia) Sooyon Lee | Curadora | Museu Nacional de Arte Moderna e Contemporânea (Coreia do Sul)

| Curadora | Museu Nacional de Arte Moderna e Contemporânea (Coreia do Sul) Ulya Soley | Curadora do SAHA | Hamburger Bahnhof - Galeria Nacional de Arte Contemporânea (Alemanha)

Novo local: Cour des Loges, Lyon

A Bienal de Lyon anuncia um 11º local de exposição: o Cour des Loges Lyon, um hotel da Radisson Collection, passa a fazer parte do circuito oficial.

A Bienal de Lyon enriquece seu percurso artístico com a inauguração de um décimo primeiro espaço de exposição excepcional, no coração da Cidade Velha de Lyon. Uma verdadeira joia renascentista, situada no 5º arrondissement e símbolo da história das traboules de Lyon, esse patrimônio histórico se transforma em um novo cenário para a criação contemporânea.

Com seu majestoso pátio florentino, suas passagens suspensas e seus sete séculos de história, o Cour des Loges reverbera o tema desta edição: "Passar de um sonho para outro". Um local de passagem, encontros e circulação de ideias desde os tempos do Renascimento, ele amplifica a experiência oferecida pela Bienal, convidando os visitantes a descobrir a arte contemporânea em um espaço onde o patrimônio, a memória e a imaginação dialogam entre si.

Uma Bienal distribuída por vários locais históricos

Les Grandes Locos

Museu dos Tecidos e das Artes Decorativas [Novo local]

macLYON - Museu de Arte Contemporânea de Lyon

Instituto de Arte Contemporânea / Frac Rhône-Alpes

Incluindo instalações e projetos de acesso livre:

Musée des Confluences

Traboules da Croix-Rousse

Fundação Bullukian

Estacionamento da LPA em Saint-Antoine

Jardim do Museu de Belas Artes de Lyon

Estação de metrô Part-Dieu B

Cour des Loges Lyon, um hotel da Radisson Collection [Novo local]

Informações úteis

Dias profissionais

"A pré-estreia da 18ª Bienal de Lyon – Arte Contemporânea terá lugar nos dias 17 e 18 de setembro de 2026.

A entrada é permitida apenas mediante credenciamento e também dá acesso à inauguração na noite do dia 18."

Pré-venda: Inscrições antecipadas

De segunda-feira, 29 de junho, a quarta-feira, 15 de julho de 2026, o Passe da Bienal é oferecido a um preço especial de €20, em vez de €25. Sem data definida, concede acesso único aos quatro principais espaços de exposições pagas (Les Grandes Locos, Musée des Tissus, macLYON, IAC). Informações e pré-venda: labiennaledelyon.com

Contatos com a imprensa

Imprensa nacional e internacional: Agence Claudine Colin Communication / FINN Partners (Harry Ancely e Pénélope Ponchelet)

Imprensa local e regional: Laura Lamboglia

Endereço: Bienal de Lyon – Les Grandes Locos 25 ter, quai Pierre Sémard, 69 350 La Mulatière

Imagens:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/07/img1-BAC26_VISUEL_V.jpg]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/07/img2-BIENNALE_LYON_BAC26_BLOC-MARQUE_EN_DATES.jpg]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/07/LOGO-labiennaledelyon.jpg]

Sobre:

A Artprice by Artmarket e a La Demeure du Chaos/Abode of Chaos estão estabelecendo uma parceria com a 18ª Bienal de Lyon, com curadoria de Catherine Nichols e sob a direção artística de Isabelle Bertolotti.

Essa colaboração reúne dois importantes nomes do mundo da arte, ambos profundamente enraizados em Lyon, mas com uma forte visão internacional. Há mais de quarenta anos, a Bienal de Lyon vem patrocinando a evolução da arte contemporânea e contribuindo para consolidar a região metropolitana de Lyon como uma plataforma de referência para artistas, profissionais da arte e visitantes de todo o mundo. A Artprice, líder mundial em informações sobre o mercado de arte, vem documentando, há muitas décadas, as transformações do cenário artístico internacional e as carreiras dos artistas que o moldam.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3005482/Lyon_Biennale.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3005480/Lyon_Biennale_2.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/3005481/La_biennale_de_Lyon_Logo.jpg

Contato: Thierry Ehrmann, [email protected]

FONTE Artmarket.com