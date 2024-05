Assista futebol de maneira excepcional com a Hisense U7N Mini LED ULED TV, a televisão oficial da UEFA EURO 2024™

QINGDAO, China, 30 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, uma marca líder global de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos, ocupa o segundo lugar no ranking mundial de vendas de TVs e se tornou a parceira oficial da UEFA EURO 2024™. A corporação, que inova continuamente no mercado e nos produtos de alta qualidade, demonstrou desempenho excepcional em seus televisores de grande porte, com sua TV de 100 polegadas ocupando o primeiro lugar mundial de 2023 ao primeiro trimestre de 2024. Este ano, a Hisense oferece a melhor experiência de telespectador com a TV Mini LED ULED U7N, a TV oficial da UEFA EURO 2024 e estrela da campanha 'BEYOND GLORY' da Hisense para a UEFA EURO 2024™.

Como parceira oficial da UEFA EURO 2024™, a Hisense eleva a experiência de assistir futebol a novos níveis, com uma TV projetada especificamente para jogadores e fãs de esportes. A fim de proporcionar uma experiência esportiva realmente impressionante, o Mini LED oferece a elegância da autêntica escuridão e o brilho estelar com um espectro expansivo, que intensifica cada tonalidade.

O Quantum Dot Colour cria uma imagem ainda mais realista, contando com mais de um bilhão de cores que conferem riqueza e profundidade. O Fully Array Local Dimming e o Peak Brightness garantem que você sempre obtenha a melhor imagem, desde os escuros mais escuros até os brancos mais intensos.

Melhore a qualidade dos seus jogos e esportes. Conquiste vitórias incríveis com o Game Mode PRO de 144 Hz. O modo Auto Low Latency e a taxa de atualização variável de 144 Hz acompanham até mesmo as ações mais intensas. Chega de atraso de entrada ou quebra de quadros atrapalhando seu caminho.

Para um tipo de ação diferente, a U7N coloca à sua disposição a tecnologia diretamente do cinema. IMAX Enhanced, Dolby Vision e Filmmaker Mode trabalham juntos para entregar imagens 4K incríveis. Assista a seus filmes e programas favoritos da forma como foram concebidos.

A TV U7N Mini LED ULED está pronta para participar de todos os grandes momentos da UEFA EURO 2024™ junto com você. Confie na Hisense para proporcionar as experiências perfeitas de assistir a jogos graças a seus inovadores equipamentos de TV.

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos. Os negócios da Hisense abrangem produtos multimídia (com foco em Smart TVs), eletrodomésticos e tecnologia da informação inteligente. A Hisense ocupa o segundo lugar no ranking mundial de vendas de TVs e o primeiro lugar entre as TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A Hisense se expandiu com rapidez e hoje opera em mais de 160 países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2424427/2048_1152.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2424428/U7_Lifestyle_Night_16x9.jpg

FONTE Hisense