Profitez d'une expérience exceptionnelle de visionnage de football avec le téléviseur ULED U7N mini-LED de Hisense, téléviseur officiel de l'UEFA EURO 2024™

QINGDAO, Chine, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, en tant que marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public, se classe au deuxième rang mondial pour les expéditions de téléviseurs et est devenu le partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024™. L'entreprise, qui ne cesse d'innover sur le marché et les produits haut de gamme, a démontré des performances exceptionnelles avec ses téléviseurs de grande taille, avec son téléviseur de 100″ classé numéro 1 mondial de 2023 au premier trimestre 2024. Cette année, Hisense vous permet de visionner vos matchs grâce au téléviseur officiel de l'UEFA EURO 2024 et téléviseur ULED mini-LED héros de la campagne Hisense « BEYOND GLORY » UEFA EURO 2024™ : l'U7N.

En tant que partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024™, Hisense rehausse le niveau de qualité de visionnage des matchs avec un téléviseur conçu spécifiquement pour les gamers et les fans de sport. Pour une expérience sportive vraiment époustouflante, le mini-LED offre l'élégance d'une véritable obscurité et une luminosité stellaire avec un spectre étendu qui intensifie chaque teinte.

La technologie Quantum Dot Colour crée une image encore plus réaliste, avec plus d'un milliard de couleurs qui ajoutent de la richesse et de la profondeur. La gradation locale intégrale et la luminosité maximale vous garantissent la meilleure image, des sombres les plus foncés aux blancs les plus lumineux.

Donnez une longueur d'avance à vos jeux vidéo et à vos programmes sportifs. Remportez des victoires incroyables avec le mode Game Pro à 144 Hz. Le mode faible latence automatique et le taux de rafraîchissement variable de 144 Hz permettent de garder le rythme, même dans les actions les plus intenses. Plus de décalage d'entrée ni de déchirure d'image qui vous gênent.

Pour un type d'action différent, l'U7N vous offre une technologie directement issue du cinéma. IMAX Enhanced, Dolby Vision et Filmmaker Mode s'associent pour vous offrir des images 4K incroyables. Regardez vos films et vos émissions préférés tels qu'ils devraient l'être.

Le téléviseur ULED U7N mini-LED vous accompagne dans chaque grand moment de l'UEFA EURO 2024™. Faites confiance à Hisense pour vous offrir des expériences de jeux vidéo parfaites grâce à ses téléviseurs innovants.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public. Les activités de Hisense couvrent les produits multimédias (avec un accent sur les Smart TV), les appareils électroménagers et les informations intelligentes sur les technologies de l'information. Hisense se classe numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs 100″ en 2023 et au premier trimestre 2024. Hisense a connu une croissance rapide et opère désormais dans plus de 160 pays.