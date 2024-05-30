Идеальный просмотр футбола с Hisense U7N Mini LED ULED TV, официальным ТВ UEFA EURO 2024™

ЦИНДАО, Китай, 30 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и бытовой электроники, занимает второе место в мире по поставкам телевизоров и стал официальным партнером UEFA EURO 2024™. Корпорация, непрерывно внедряющая инновации на рынке высококачественных продуктов, продемонстрировала исключительную производительность со своими телевизорами большого размера благодаря 100-дюймовым телевизорам, занявшим 1 место в мире с 2023 года по 1 квартал 2024 года. В этом году Hisense представит «телевизоры для матчей» для наилучшего просмотра благодаря официальному телевизору UEFA EURO 2024 и телевизору кампании Hisense «BEYOND GLORY» UEFA EURO 2024™ Hero Mini LED ULED TV, U7N.

Hisense is ranked No. 2 globally for TV shipments and No. 1 in 100" TV's in both 2023 and Q1 2024 Hisense ULED TV U7N

Являясь официальным партнером UEFA EURO 2024™, Hisense выводит просмотр футбола на новый уровень с помощью телевизора, разработанного специально для геймеров и любителей спорта. Для действительно потрясающего спортивного опыта Mini LED обеспечивает элегантность истинной темноты и звездной яркости с широким спектром, который усиливает каждый оттенок.

Quantum Dot Colour создает еще более реалистичную картину с более чем миллиардом цветов, добавляющих богатство и глубину. Контрастность полноматричного локального затемнения и максимальная яркость гарантируют, что вы всегда получите лучшее изображение, от самых темных до самых ярких белых цветов.

Пусть ваши игры и спорт будут лучшими. Обеспечьте невероятные победы с помощью Game Mode PRO с частотой 144 Гц. Автоматический режим с низкой задержкой и переменная частота обновления 144 Гц не отстают даже от самого интенсивного действия. Больше никаких задержек ввода или разрывов кадров.

Чтобы вы почувствовали р азницу, U7N обеспечивает технологии уровня кинотеатра. IMAX Enhanced, Dolby Vision и Filmmaker Mode работают вместе, чтобы обеспечить невероятное изображение 4K. Наслаждайтесь просмотром любимых фильмов и сериалов.

U7N Mini LED ULED TV готов стать свидетелем каждого важного момента UEFA EURO 2024™ вместе с вами. Положитесь на Hisense, чтобы обеспечить идеальный просмотр игр с помощью инновационных телевизионных продуктов.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. Бизнес компании Hisense включает мультимедийные устройства (с особым вниманием к Smart-телевизорам), бытовые приборы и аналитику об информационных технологиях. Hisense занимает 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место среди 100" телевизоров как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания Hisense быстро развивалась и теперь работает в более чем 160 странах.

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