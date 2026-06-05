Atualização sobre medicamentos inovadores | Kexing Biopharm recruta o primeiro participante para o ensaio clínico de Fase I do medicamento oftalmológico inovador GB10, realizado na China

SHENZHEN, China, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Recentemente, o primeiro participante foi recrutado na China e recebeu a primeira dose da injeção de GB10 no ensaio clínico de Fase I, um medicamento oftalmológico inovador desenvolvido de forma independente pela Shenzhen Kexing Pharmaceutical Co., Ltd. ("Shenzhen Kexing"), uma subsidiária integral da Kexing Biopharm. Desenvolvido para tratar a degeneração macular neovascular relacionada à idade (DMRI), o avanço do GB10 é uma conquista importante para a empresa, que vem acelerando seu pipeline de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos inovadores.

O GB10 é uma formulação oftálmica com alta concentração de proteína, desenvolvida de forma independente pela Shenzhen Kexing. Ele contém um anticorpo biespecífico que tem como alvo ambas as proteínas VEGF e Ang-2. Com uma alta concentração de 140 mg/mL, a injeção de GB10 permite um volume de injeção menor ou uma dosagem mais elevada, aumentando assim o intervalo entre as doses. O objetivo é alcançar um esquema de dosagem de "uma vez a cada quatro meses", melhorando significativamente a adesão do paciente. Os dados pré-clínicos indicam a competitividade internacional da injeção de GB10 tanto em termos de atividade biológica quanto de eficácia in vivo. Em um modelo em macacos com neovascularização coroidal (CNV) induzida por laser, demonstrou-se uma inibição eficaz da neovascularização ocular patológica no fundo do olho.

A degeneração macular neovascular relacionada à idade (DMRI) continua sendo uma das principais causas de cegueira em todo o mundo em indivíduos com mais de 50 anos. Em virtude do rápido crescimento da internet, do maior tempo de exposição às telas e do envelhecimento da população, a demanda clínica por tratamentos oftalmológicos está aumentando significativamente. Os regimes terapêuticos com intervalos de dosagem ampliados resolvem pontos críticos na prática clínica, como a alta frequência de injeções e a baixa adesão do paciente.

A Kexing Biopharm está, ao mesmo tempo, acelerando sua pesquisa e desenvolvimento independentes de uma linha de produtos oftalmológicos à base de anticorpos de alvo duplo e introduzindo ativamente no mercado internacional produtos oftalmológicos desenvolvidos por terceiros, incluindo biossimilares de aflibercept e colírios de cloridrato de olopatadina. O objetivo dessas iniciativas é ampliar sua presença global e fomentar a internacionalização por meio da inovação contínua.

No futuro, a empresa seguirá sua filosofia de "Produtos precisos, efeitos previsíveis, proteção da saúde", oferecendo opções de tratamento de alta qualidade e acessíveis a pacientes do mundo inteiro.

FONTE Kexing Biopharm