Além do horizonte, juntos rumo ao futuro | A Kexing Biopharm encerra sua participação na CPHI & PMEC China 2026

SHENZHEN, China, 25 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- No período de 16 a 18 de junho, a CPHI & PMEC China 2026 foi realizada no Novo Centro Internacional de Exposições de Xangai. A Kexing Biopharm (688136.SH) apresentou na feira diversos projetos de medicamentos inovadores desenvolvidos internamente e mais de 30 produtos destinados aos mercados internacionais. A empresa também foi convidada a participar da cerimônia de entrega do Prêmio CPHI e recebeu o Prêmio de Inovação em P&D por seus feitos nas áreas de inovação e desenvolvimento internacional.

Cobertura e reconhecimento de produtos em diversas áreas, com prêmios de inovação

Os produtos apresentados pela empresa cobriram as áreas de oncologia, autoimunidade e doenças metabólicas. Medicamentos de grande sucesso, como o paclitaxel ligado à albumina, o bevacizumabe, o infliximabe, a enzalutamida, o aflibercept, a liraglutida e a semaglutida, foram objeto de amplas consultas.

Quanto ao portfólio de P&D, a Kexing Biopharm apresentou vários projetos globais de medicamentos inovadores, incluindo o GB18 para a caquexia oncológica, o GB19/GB26 para o lúpus eritematoso sistêmico, o GB10 para oftalmologia e o GB20/GB24 para doenças autoimunes. Além disso, dois programas em Fase III — o GC de ação prolongada e o GB05 (solução inalatória de interferon) — chamaram bastante atenção devido ao seu progresso clínico.

Anos de desenvolvimento contínuo em plataformas tecnológicas e avanços inovadores culminaram na conquista, pela empresa, do Prêmio de Inovação em P&D. O prêmio, concedido em conjunto pelos organizadores e por autoridades do setor, utiliza uma avaliação multidimensional que leva em conta a inovação em P&D, os avanços na tradução clínica, a aplicação tecnológica e o impacto no mercado. Isso serve tanto como um reconhecimento das conquistas em inovação industrial quanto como uma perspectiva das tendências e direções futuras na pesquisa e desenvolvimento farmacêutico.

Encontros em fóruns para acelerar a geração de oportunidades de negócios internacionais

Durante o evento, a equipe de Desenvolvimento de Negócios da Kexing Biopharm participou intensamente de fóruns e mesas redondas de alto nível dedicados à expansão farmacêutica global. Explorando questões importantes como a comercialização internacional de produtos biofarmacêuticos chineses, a equipe destacou os sucessos da plataforma da empresa. Essas trocas de experiências contribuíram com perspectivas e referências essenciais do setor para otimizar os caminhos de internacionalização da empresa e aproveitar as oportunidades do mercado internacional.

Na noite de 15 de junho, a Kexing Biopharm organizou um evento para clientes e parceiros de vários países. Os participantes tiveram discussões descontraídas, porém aprofundadas, sobre a dinâmica do mercado, as perspectivas de cooperação e o planejamento estratégico futuro, estabelecendo uma base sólida de confiança recíproca e colaboração vantajosa para ambas as partes em iniciativas futuras.

A CPHI oferece uma plataforma estratégica para a Kexing Biopharm demonstrar seus pontos fortes e estabelecer conexões com o mercado farmacêutico internacional. Daqui para frente, a empresa continuará aumentando sua presença internacional e colaborando com parceiros em todo o mundo para levar mais produtos de alta qualidade a um mercado internacional ainda mais amplo.

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FONTE Kexing Biopharm