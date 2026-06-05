Actualización sobre fármacos innovadores | Kexing Biopharm inscribe al primer sujeto en el ensayo clínico de fase I en China del fármaco oftálmico innovador GB10

SHENZHEN, China, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, se inscribió y administró la dosis al primer sujeto en el ensayo clínico de fase I en China para GB10 inyectable, un innovador fármaco oftálmico desarrollado de forma independiente por Shenzhen Kexing Pharmaceutical Co., Ltd. ("Shenzhen Kexing"), una filial de propiedad total de Kexing Biopharm. Diseñado para tratar la degeneración macular relacionada con la edad neovascular (DMRE neovascular), el progreso de GB10 marca un hito importante en la creciente cartera de investigación y desarrollo (I+D) de fármacos innovadores de la empresa.

GB10 es una formulación de fármaco proteico oftálmico de alta concentración desarrollada de forma independiente por Shenzhen Kexing. Contiene un anticuerpo biespecífico que se dirige tanto al factor de crecimiento endotelial vascular (FCEV) como a la angiopoyetina-2 (Ang-2). Con una alta concentración de 140 mg/ml, el GB10 inyectable permite un menor volumen de inyección o una dosis más alta, lo que prolonga el intervalo entre dosis. Se espera que permita un régimen de dosificación de "una vez cada cuatro meses", lo que mejorará de manera significativa el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente. Los datos preclínicos indican la competitividad internacional de GB10 Inyectable tanto en términos de actividad biológica como de eficacia in vivo. En un modelo de mono con neovascularización coroidea (NVC) inducida por láser, demostró una inhibición eficaz de la neovascularización ocular patológica en el fondo de ojo.

La degeneración macular relacionada con la edad neovascular (DMRE neovascular) sigue siendo una de las principales causas de ceguera a nivel mundial entre las personas mayores de 50 años. Impulsada por el rápido crecimiento de Internet, el aumento del tiempo frente a las pantallas y el envejecimiento de la población, la demanda clínica de tratamientos oftálmicos está en aumento. Los regímenes terapéuticos con intervalos de dosificación prolongados abordan puntos críticos desde un punto de vista clínico, como la alta frecuencia de inyecciones y el bajo cumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes.

Kexing Biopharm está acelerando en simultáneo la investigación y desarrollo (I+D) independientes de una cartera de productos oftálmicos con anticuerpos de doble objetivo y está introduciendo de forma activa productos oftálmicos desarrollados externamente para los mercados internacionales, entre los que se incluyen los biosimilares de aflibercept y las gotas oftálmicas de clorhidrato de olopatadina. Estas medidas tienen como objetivo ampliar su presencia a nivel mundial e impulsar la internacionalización mediante la innovación continua.

De cara al futuro, la empresa se mantendrá fiel a su filosofía de "Productos precisos, efectos predecibles, protección de la salud" y ofrecerá opciones de tratamiento accesibles y de alta calidad a pacientes de todo el mundo.

FUENTE Kexing Biopharm