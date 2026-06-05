Mise à jour de médicament novateur | Kexing Biopharm recrute le premier sujet de l'essai clinique de phase I en Chine du médicament innovant ophtalmique GB10

SHENZHEN, Chine, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- Récemment, le premier sujet a été recruté et dosé dans le cadre de l'essai clinique de phase I en Chine pour le GB10 par injection, un médicament ophtalmique innovant développé indépendamment par Shenzhen Kexing Pharmaceutical Co, Ltd. (« Shenzhen Kexing »), filiale à 100 % de Kexing Biopharm. Conçu pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire, le progrès du GB10 marque une étape importante dans l'accélération du portefeuille de médicaments innovants de la société.

Le GB10 est une formulation de médicament protéique ophtalmique à haute concentration développée indépendamment par Shenzhen Kexing. Il s'agit d'un anticorps bispécifique ciblant à la fois le VEGF et l'Ang-2. Avec une concentration élevée de 140 mg/ml, GB10 Injection permet de réduire le volume d'injection ou d'augmenter le dosage, ce qui permet d'allonger l'intervalle entre les prises. Il devrait permettre un schéma d'administration « une fois tous les quatre mois », ce qui améliore considérablement l'observance du traitement par les patients. Les données précliniques indiquent la compétitivité internationale du GB10 Injection en termes d'activité biologique et d'efficacité in vivo. Dans un modèle de néovascularisation choroïdienne induite par laser chez le singe, il a démontré une inhibition efficace de la néovascularisation oculaire pathologique dans le fond de l'œil.

La DMLA néovasculaire reste l'une des principales causes de cécité dans le monde chez les personnes âgées de plus de 50 ans. Stimulée par la croissance rapide de l'internet, l'augmentation du temps passé devant l'écran et le vieillissement de la population, la demande clinique de traitements ophtalmologiques est en plein essor. Les schémas thérapeutiques avec des intervalles de dosage prolongés répondent à des problèmes cliniques critiques, tels que la fréquence élevée des injections et la mauvaise observance du traitement par le patient.

Kexing Biopharm intensifie simultanément ses activités indépendantes de R&D sur les anticorps ophtalmiques à double cible et introduit activement des produits ophtalmiques développés en externe pour les marchés internationaux, notamment des biosimilaires de l'aflibercept et des gouttes ophtalmiques à base de chlorhydrate d'olopatadine. Ces efforts visent à étendre son empreinte mondiale et à favoriser l'internationalisation par le biais d'une innovation continue.

À l'avenir, l'entreprise adhérera à sa philosophie « Des produits précis pour des effets prévisibles et une protection de la santé », en fournissant des options thérapeutiques de haute qualité et accessibles aux patients du monde entier.