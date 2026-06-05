Nieuws over innovatieve geneesmiddelen | Kexing Biopharm neemt eerste proefpersoon op in de in China uitgevoerde fase I-klinische studie naar het innovatieve oogheelkundige geneesmiddel GB10

SHENZHEN, China, 5 juni 2026 /PRNewswire/ -- Onlangs is de eerste proefpersoon ingeschreven en behandeld in het kader van de fase I-klinische studie in China voor GB10 Injection, een innovatief oogheelkundig geneesmiddel dat zelfstandig is ontwikkeld door Shenzhen Kexing Pharmaceutical Co., Ltd. ("Shenzhen Kexing"), een volledige dochteronderneming van Kexing Biopharm. GB10 is ontwikkeld voor de behandeling van neovasculaire leeftijdsgebonden maculadegeneratie (nAMD) en de voortgang van dit project vormt een belangrijke mijlpaal in de snelgroeiende pijplijn van innovatieve geneesmiddelen van het bedrijf.

GB10 is een oftalmologisch eiwitgeneesmiddel met een hoge concentratie dat door Shenzhen Kexing zelfstandig is ontwikkeld. Het bevat een bispecifiek antilichaam dat zich zowel op VEGF als op Ang-2 richt. Dankzij de hoge concentratie van 140 mg/ml maakt GB10 Injectie een kleiner injectievolume of een hogere dosering mogelijk, waardoor het doseringsinterval kan worden verlengd. Naar verwachting zal een doseringsschema van "eenmaal per vier maanden" worden gerealiseerd, waardoor de therapietrouw van de patiënten aanzienlijk zal verbeteren. Preklinische gegevens wijzen op het internationale concurrentievermogen van GB10-injectie, zowel wat betreft biologische activiteit als in-vivo-werking. In een apenmodel met door laser geïnduceerde choroïdale neovascularisatie (CNV) bleek het middel de pathologische neovascularisatie in de fundus effectief te remmen.

Neovasculaire leeftijdsgebonden maculadegeneratie (nAMD) blijft wereldwijd een van de belangrijkste oorzaak van blindheid bij personen ouder dan 50 jaar. Door de snelle groei van het internet, de toename van de schermtijd en de vergrijzing van de bevolking neemt de klinische vraag naar oogheelkundige behandelingen sterk toe. Behandelingsschema's met langere doseringsintervallen pakken cruciale klinische knelpunten aan, zoals een hoge injectiefrequentie en slechte therapietrouw bij patiënten.

Kexing Biopharm versnelt momenteel zowel zijn eigen onderzoek en ontwikkeling van een pijplijn van oftalmologische antilichamen met dubbele werking alsook de actieve introductie van extern ontwikkelde oftalmologische producten op de internationale markten, waaronder biosimilars van aflibercept en oogdruppels met olopatadinehydrochloride. Deze inspanningen zijn erop gericht om door middel van voortdurende innovatie de wereldwijde aanwezigheid van het bedrijf uit te breiden en de internationalisering te stimuleren.

Ook in de toekomst blijft het bedrijf trouw aan zijn filosofie van "Nauwkeurige producten, voorspelbare resultaten, bescherming van de gezondheid" en biedt het hoogwaardige en toegankelijke behandelmogelijkheden aan patiënten over de hele wereld.