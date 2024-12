Automation Anywhere garante a liderança na automação de processos de agente, registrando o quinto trimestre consecutivo de crescimento rentável e anual

O trimestre mais lucrativo não GAAP, aumentando a demanda dos clientes, impulsionando o crescimento das transações do agente de IA, consolidando sua posição como a plataforma de automação de processos de agente nº 1

SAN JOSE, Califórnia, 18 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Automation Anywhere, líder em automação baseada em IA, anunciou seu quinto trimestre consecutivo com lucros não GAAP e margens aumentadas. Após o aumento sem precedentes na demanda dos clientes, gerando o dobro de crescimento nos negócios de agentes de IA no terceiro trimestre, a empresa afirmou seu lugar como nº 1 em automação de processos de agente. A Automation Anywhere foi a primeira a comercializar, a implantar em escala e a criar soluções de agente de IA específicas para os negócios para que os clientes implantassem em qualquer vertical.

"A IA generativa começou com interações de bate-papo simples e ferramentas de produtividade pessoal, mas as empresas agora estão percebendo que seu verdadeiro potencial está em agentes corporativos que abrangem vários fornecedores, gerando resultados dramáticos e reformulando os investimentos em TI rumo à inovação liderada por IA", afirmou Mihir Shukla, CEO e cofundador da Automation Anywhere. "Ela mostra o poder transformador de automação de processos de agente para capacitar as empresas, impulsionar a vantagem competitiva e redefinir o que é possível em nosso mundo em rápida evolução.

O lançamento do agente de AI da Automation Anywhere em junho de 2024 criou a nova categoria de automação de processos de agente, a qual a empresa continua liderando, gerando um impacto mensurável para as empresas em todo o mundo. Além disso, neste trimestre, mais de 70% das novas reservas e vendas adicionais foram impulsionadas por clientes da plataforma de IA. À medida que a adoção aumenta em setores como serviços financeiros, saúde e produção, as soluções de automação de processos de agente da Automation Anywhere continuarão a transformar os fluxos de trabalho de negócios, ajudando as organizações a obter ganhos imediatos de eficiência e a se posicionarem para um crescimento sustentado no futuro orientado pela IA.

A Automation Anywhere registrou um interesse maior do que o esperado dos clientes mais novos pela automação conversacional impulsionada pelo Amazon Q durante o terceiro trimestre. Com essa parceria, os clientes estão eliminando gargalos operacionais e transformando fluxos de trabalho em processos seguros e ágeis que fornecem resultados de negócios mensuráveis.

"Estamos empolgados em ver a AWS e a Automation Anywhere trazerem serviços baseados em IA para a automação de processos corporativos, combinando conhecimento com modelos LLM para automatizar fluxos de trabalho complexos", afirmou Rahul Patet, líder em automação da Alight, importante fornecedora de soluções de capital humano e negócios digitais integradas e baseadas em nuvem. "Acreditamos que o poder da automação de processos com tecnologia de IA tem a capacidade de transformar o futuro modo de operação das empresas."

Principais destaques comerciais

A demanda dos clientes impulsiona o crescimento de 2x nas ofertas de agentes de IA no 3º trimestre

Continuamos a ver crescimento de dois dígitos em clientes ARR de milhões de dólares

milhões de dólares Taxa de sucesso de 80% desde a POC até a produção de implantação de agentes de IA em todo o mundo

Continuou a manter uma posição financeira forte: encerrou o trimestre com um saldo de caixa robusto, apoiado pelo crescimento do fluxo de caixa livre

Destaques adicionais do trimestre

Reconhecida pela Gartner como líder emergente no quadrante de mercados emergentes para aplicativos de gestão de conhecimento de IA

Além disso, reconhecida pela Gartner na área de engenharia de IA generativa como líder emergente no quadrante de mercados emergentes

Maior implantação do cliente de automação conversacional pela Automation Anywhere, com tecnologia do Amazon Q

Lançamento de aceleradores de solução de agente de IA com implementações de dois dígitos no mercado

Anunciou uma aliança estratégica com a PwC India para ajudar os clientes a obter maior crescimento, produtividade e eficiência de custos em suas organizações

Nomeada para a lista dos 200 locais de trabalho mais amados da América pela Newsweek em 2024 pelo sentimento e satisfação dos funcionários

O terceiro trimestre da Automation Anywhere terminou em 31 de outubro de 2024. Como é uma empresa privada, a Automation Anywhere não divulga informações financeiras detalhadas.

Sobre a Automation Anywhere

A Automation Anywhere é líder em automação de processos movidos por IA que capacita organizações a impulsionar ganhos de produtividade, promover inovação, melhorar o atendimento ao cliente e acelerar o crescimento dos negócios. O Sistema Empresarial de Automação + IA da empresa é movido por IA especializada, agentes autônomos de IA e oferece descoberta de processos, RPA, otimização de processos de ponta a ponta, processamento de documentos e análises — tudo com uma abordagem de segurança e governança em primeiro lugar. Guiada por sua visão de fomentar o futuro do trabalho, a Automation Anywhere se dedica a liberar o potencial humano por meio da automação baseada em IA. Saiba mais em www.automationanywhere.com

